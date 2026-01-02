花蓮賞落羽松推薦！雲山水「夢幻湖落羽松」 秋冬時節太迷人

快訊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


位於花蓮壽豐的雲山水，向來以靜謐湖景聞名，而每到秋冬，夢幻湖畔的落羽松更成為園區最迷人的主角。當樹葉從翠綠轉為金黃、橘紅色系，整座湖彷彿被鋪上一層溫暖的色調，隨手一拍都是風景。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


湖畔倒影與小瀑布交織｜畫面感滿分的取景亮點

夢幻湖最吸引人的，不只是落羽松本身，還有湖畔的人造小瀑布設計。落羽松林下方水流輕瀉，搭配湖面倒影，構成層次豐富的畫面，尤其在陽光灑落時，金色樹影與水色相互映襯，美得宛如童話場景。不過也提醒旅人，若站在石塊上取景，務必注意安全，避免濕滑跌倒。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


環湖漫步的靜謐時光｜怎麼拍都像明信片

雲山水園區占地約24公頃，繞著夢幻湖慢慢走一圈，大約一小時就能完整走訪。沿途不論是從樹林間取景、湖畔平拍，或拉遠捕捉整片落羽松林，都能拍出不同氛圍的照片。這裡的美不需要刻意找角度，只要走進畫面裡，就自然成景。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


花蓮旅途中不可錯過｜秋冬限定的雲山水風景

相較於其他季節，秋冬的雲山水多了一份柔和與寧靜。少了炎熱與喧鬧，更適合放慢步調，細細欣賞落羽松圍繞夢幻湖的季節變化。無論是專程造訪，或作為花蓮行程中的一站，這裡都能留下令人難忘的畫面。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


【雲山水落羽松秘境】

景點位置：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄18號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


