花蓮賞落羽松推薦！雲山水「夢幻湖落羽松」 秋冬時節太迷人

【FunTime小編群】繁忙的生活，緊湊的步調，是大部分人城市生活的最佳寫照。在擁擠的城市待久了，花東好像是讓人放鬆喘息、感受舒活樂趣、製造一點小浪漫的最佳旅行地！有人說花蓮的土是黏的，來到這裡就不想回去。放慢城市的沉重腳步，到花蓮悠閒地漫步，看看湛藍的海天連成一線，耀眼的陽光緩緩升起灑落在地平線上，大概是最放鬆、最浪漫的享受了吧！

2025-12-15 10:00