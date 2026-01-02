花蓮賞落羽松推薦！雲山水「夢幻湖落羽松」 秋冬時節太迷人
位於花蓮壽豐的雲山水，向來以靜謐湖景聞名，而每到秋冬，夢幻湖畔的落羽松更成為園區最迷人的主角。當樹葉從翠綠轉為金黃、橘紅色系，整座湖彷彿被鋪上一層溫暖的色調，隨手一拍都是風景。
夢幻湖最吸引人的，不只是落羽松本身，還有湖畔的人造小瀑布設計。落羽松林下方水流輕瀉，搭配湖面倒影，構成層次豐富的畫面，尤其在陽光灑落時，金色樹影與水色相互映襯，美得宛如童話場景。不過也提醒旅人，若站在石塊上取景，務必注意安全，避免濕滑跌倒。
雲山水園區占地約24公頃，繞著夢幻湖慢慢走一圈，大約一小時就能完整走訪。沿途不論是從樹林間取景、湖畔平拍，或拉遠捕捉整片落羽松林，都能拍出不同氛圍的照片。這裡的美不需要刻意找角度，只要走進畫面裡，就自然成景。
相較於其他季節，秋冬的雲山水多了一份柔和與寧靜。少了炎熱與喧鬧，更適合放慢步調，細細欣賞落羽松圍繞夢幻湖的季節變化。無論是專程造訪，或作為花蓮行程中的一站，這裡都能留下令人難忘的畫面。
景點位置：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄18號
延伸閱讀>>花蓮版「秋紅谷」南濱滯洪池工程啟動 打造水利x生態新亮點
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言