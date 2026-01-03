不開車也能玩花蓮！精選「花蓮火車站附近住宿」一次看

快訊

FunTime旅遊比價
時光.漫旅民宿 。圖／agoda
時光.漫旅民宿 。圖／agoda

【FunTime小編群】花蓮是觀光客除了台北外，最喜歡到訪的台灣城市之一，除了大自然的美景外，眾多花蓮美食也是不容錯過！玩花蓮住宿該怎麼選？交通方便的花蓮火車站附近高cp值住宿絕對是你的最佳選擇，不僅交通方便、住宿品質高，價格更是令人驚豔的平價！今天就讓小編告訴你，花蓮火車站住宿的最佳首選。

小旅行迷你公寓 。圖／agoda
小旅行迷你公寓 。圖／agoda

花蓮火車站住宿｜快速導覽

搭火車來到花蓮的旅客看過來！小編在這篇文章中幫大家整理了兩大類型的花蓮火車站住宿，地點很方便之外，價格也都相當親民喔～

➢ 花蓮火車站附近民宿風格多元，有自然系民宿、北歐風設計等等

➢ 花蓮火車站附近青旅：獨旅、小資族超友善！價格親民，房間舒適乾淨

花蓮火車站附近民宿推薦

花蓮火車站周邊有很多不同風格的民宿，有充滿綠色植栽的自然系民宿，也有採用北歐設計的簡約風民宿。如果是喜歡嘗試不同住宿風格的旅客，以下這幾間推薦給你！

時光.漫旅民宿

時光.漫旅民宿 。圖／agoda
時光.漫旅民宿 。圖／agoda

時光.漫旅民宿 。圖／agoda
時光.漫旅民宿 。圖／agoda

距離花蓮火車站僅僅500公尺的時光.漫旅民宿，民宿內充滿了許多自然元素，旅宿各處都有綠色植物，讓你在市區也能享受芬多精。民宿具有設計感、採光明亮，是小編非常推薦的花蓮火車站住宿。

地址：花蓮市國聯二路68號

訂房網評價：9.0/10(agoda)

回然慢時旅居

回然慢時旅居 。圖／agoda
回然慢時旅居 。圖／agoda

回然慢時旅居 。圖／agoda
回然慢時旅居 。圖／agoda

回然慢時旅居 。圖／agoda
回然慢時旅居 。圖／agoda

回然慢時旅居位於花蓮火車站走路約6分鐘的地方，是一間可以眺望壯闊山景的花蓮旅店。回然慢時旅居非常的貼心，除了有提供免費的零食吧、咖啡和茶包之外，地下室還有一區小小的兒童球池，還能另外租借、桌遊、球類遊戲以及Switch，也是一間非常適合帶小孩入住的親子平價旅店喔～

地址：花蓮市國聯一路201號

訂房網評價：8.8/10(agoda)

堤米亞民宿 Timia Hostel

堤米亞民宿 Timia Hostel 。圖／agoda
堤米亞民宿 Timia Hostel 。圖／agoda

堤米亞民宿 Timia Hostel 。圖／agoda
堤米亞民宿 Timia Hostel 。圖／agoda

堤米亞民宿 Timia Hostel 。圖／agoda
堤米亞民宿 Timia Hostel 。圖／agoda

當你走入堤米亞民宿，映入眼簾的是它那優雅的北歐風設計，與民宿的名稱相稱，給人一種優雅且夢幻的感覺。堤米亞民宿句離花蓮火車站走路僅需10分鐘的路程。風格獨特的裝潢設計，價格也很平易近人，怪不得能夠在訂房網上有著「9.3」分的超高評價，若要找花蓮火車站住宿，這裡是非常好的選擇。

地址：花蓮市國興五街160-3號

訂房網評價：9.3/10(agoda)

花蓮火車站附近青旅推薦

如果是來花蓮獨旅，或是想省荷包的旅客，可以選擇入住以下幾間花蓮火車站周邊的青年旅館～除了價格非常親民之外，房內也都被整理得非常乾淨又舒適，甚至有的還有提供24小時入住的服務，是廣受國際背包客喜愛的住宿！

洄瀾窩國際青年旅舍

洄瀾窩國際青年旅舍 。圖／agoda
洄瀾窩國際青年旅舍 。圖／agoda

洄瀾窩國際青年旅舍 。圖／agoda
洄瀾窩國際青年旅舍 。圖／agoda

洄瀾窩國際青年旅舍 。圖／agoda
洄瀾窩國際青年旅舍 。圖／agoda

洄瀾窩國際青年旅舍位在花蓮火車站的正前方，是個有24小時入住服務的花蓮火車站住宿，也因為這樣的方便特性，讓這間旅舍廣受國際背包客的喜愛。洄瀾窩旅舍雖然是間青年旅館，但在設計及餐點上非常用心，每間客房都有不同的風格；早餐則是以自助的形式提供，非常適合來花蓮獨旅的背包客們。

地址：花蓮市國聯一路83號

訂房網評價：9.0/10(agoda)

小羊房花蓮背包客棧

小羊房花蓮背包客棧 。圖／agoda
小羊房花蓮背包客棧 。圖／agoda

小羊房花蓮背包客棧 。圖／agoda
小羊房花蓮背包客棧 。圖／agoda

小羊房花蓮背包客棧 。圖／agoda
小羊房花蓮背包客棧 。圖／agoda

小羊房花蓮背包客棧位於住宅區中，內部呈現溫馨的家庭風格、擺設簡單，雖然走簡單路線，但在清潔上可不馬虎，從白色的寢具就能看見在清潔上的用心。這間花蓮民宿除了乾淨整潔，CP值超高外，只要十分鐘的路程就能吃到花蓮招牌的公正包子，來到這裡可不要錯過了。

地址：花蓮市延平街148巷5號

訂房網評價：9.1/10(agoda)

延伸閱讀>>【花蓮火車站住宿】平價卻不廉價，CP值太高了吧！

想知道更多實用花蓮旅遊攻略，請看「花蓮旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

民宿 背包客 花蓮美食

FunTime旅遊比價

追蹤

【FunTime小編群】花蓮是觀光客除了台北外，最喜歡到訪的台灣城市之一,除了大自然的美景外,眾多花蓮美食也是不容錯過!玩花蓮住宿該怎麼選?交通方便的花蓮火車站附近高cp值住宿絕對是你的最佳選擇,不僅交通方便、住宿品質高,價格更是令人驚豔的平價!今天就讓小編告訴你,花蓮火車站住宿的最佳首選。

