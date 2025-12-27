全台首家！《SPY×FAMILY 間諜家家酒》合作主題房 期間入住送獨家週邊

「洛伊德」主題房室內布置照。 圖：知本金聯世紀酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在台東遇見最愛的角色們，正版授權主題房降落知本！知名溫泉度假品牌－知本金聯世紀酒店，震撼宣布與超人氣作品《SPY×FAMILY 間諜家家酒》官方正式攜手合作，於 2025/12/25聖誕節檔期起，推出全台首見、正版授權的《間諜家家酒》主題房！期間限定，入住即送獨家周邊！

▲「安妮亞」主題房室內布置照。 圖：知本金聯世紀酒店／提供

這不僅是單純的合作，更是官方授權的期間限定企劃，極具收藏價值與社群討論度！期間限定活動，勢必引爆一波「佛傑一家」朝聖熱潮，親子家庭、情侶，以及所有喜愛此作品的粉絲們，絕對要把握機會、立刻啟動旅程！

▲「約兒」主題房室內布置照。 圖：知本金聯世紀酒店／提供

融合台東山林，打造「家庭度假的輕鬆時光」，知本金聯世紀酒店以佛傑一家「家庭度假的輕鬆時光」為靈感，將作品中溫暖、逗趣的家庭氛圍 與知本特有的自然山景巧妙融合：

・多重主題設計：房內可見多款限定視覺元素、場景趣味設計，讓入住體驗具備「可拍照、可收藏、可放鬆」的三重享受！無論是帥氣的洛伊德主題房、活潑的安妮亞主題房、優雅的約兒主題房，還是可愛毛茸茸的彭德主題房，都讓粉絲尖叫連連！

・全齡共感溫泉假期：酒店希望透過「家庭旅行 & 動漫文化」的魅力，讓旅客在享受知本溫泉療癒、休息、泡湯與用餐之餘，還能在角色的陪伴下留下獨特記憶。

▲「彭德」主題房室內布置照。 圖：知本金聯世紀酒店／提供

限量、限時加碼！入住送獨家周邊，打卡區即將公開！

除了房間內的驚喜，知本金聯世紀酒店後續還將陸續釋出更多主題延伸服務：

・專屬打卡拍照區：酒店內將打造《間諜家家酒》授權打卡區，讓粉絲拍好拍滿！

・官方授權商品專區：推出獨家正版授權商品，讓粉絲將最愛的角色帶回家！

・限時入住禮遇：預訂主題房的貴賓，將享有獨家限量周邊商品禮遇，極具收藏價值！

這個最 WAKU WAKU、最溫馨、最頂級的溫泉度假旅程已經啟動，粉絲們，還不快來台東解鎖～

