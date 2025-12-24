溫泉季來啦！宜蘭礁溪泡湯之旅，景點、美食行程這樣排

【FunTime小編群】等天氣轉涼就會想要泡溫泉，然而一提到溫泉就會想到礁溪！從台北開車前往不用一小時，因此宜蘭又有「台北後花園」之稱。當然礁溪除了溫泉以外，還有許多景點能去踏青，還有超多美食等著我們去品嚐，現在就跟著FunTime小編前往礁溪吧！

礁溪景點

猴洞坑

猴洞坑。 圖／adobe stock

猴洞坑名字的由來據說以前這裡是猴子的聚集地，才命名為猴洞坑，但現在已經沒有猴子了，成為一條登山步道，可以俯瞰整片蘭陽平原，綠意盎然的稻田與來來往往的車流，把宜蘭美景收進眼底。這裡也是夏天熱門的景點，炎熱仲夏時分，來到猴洞坑瀑布泡泡溪水，全身都清涼了起來！

【猴洞坑資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號

時間：24小時

交通：從礁溪火車站搭乘1766公車到「白石腳站」，再步行約13分鐘即可到達

抹茶山

抹茶山。 圖／IG, mia_tsai_

位在聖母登山步道及五峰旗風景區。因為日本知名的攝影師將這座美麗的山脈形容是「臺灣的抹茶冰淇淋」，抹茶山因此得名。從登山口後到聖母山莊之間的路程，1.6公里內爬升 400 公尺，此段相對較費力。由於宜蘭容易下雨，建議提早啟程，才有機會看到蔚藍天空的抹茶山，在上午11點過後容易起霧，可能會見到白帽抹茶哦！另抹茶山上的聖母山莊山屋裡是有提供住宿的，只是必須事先於臉書社團登記，也可以在山屋附近露營（不需要申請！）。

【抹茶山資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路五峰旗瀑布

時間：24小時，建議傍晚前下山

交通：從礁溪火車站搭乘台灣好行礁溪線（綠 11）到「五峰旗風景區站」下車，步行約 15 分鐘

登山路線： 五峰旗停車場→聖母朝聖地 →通天橋（聖母山莊登山口）→ 聖母山莊，全程來回走完大約需要6小時

櫻花陵園

櫻花陵園。圖／kkday

櫻花陵園在礁溪山區，環境寧靜自在，地勢居高臨下，可遠望蘭陽平原與龜山島，白天與夜晚壯麗的景色，讓人忘卻對墓園的恐懼，成為了熱門的露營景點，渭水之丘也位於櫻花陵園內，入口橋下迴廊的設計很特別，傾斜牆面與幾何拼接感的建築，像是走進了時空迴廊般，成為遊客到此一遊的打卡地點。

【櫻花陵園資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉雪谷大道1號

時間：08:00-16:00

交通：建議自駕

兔子迷宮礁溪浴場

兔子迷宮礁溪浴場。 圖／IG, 640_____

兔子迷宮礁溪浴場是宜蘭近兩年超人氣的景觀餐廳，夢幻的粉紅城堡及迷你的哈比屋村落加上各種繽紛的拍照場景，常常吸引不少民眾前往拍照打卡。店內一樓到三樓都有拍照場景，像是粉紅泡泡池、主題彩繪房、隱藏版天空之境等，就連化妝室的彩虹隧道也超好拍！另外，餐點方面也很夢幻，有雲朵冰沙、彩虹蛋糕、吐司寶盒等，其中彩虹蛋糕更是每日限量，以7層不同顏色的海綿蛋糕堆疊而成，最上層擠上鮮奶油及蘋果醬，酸酸甜甜超有層次～參觀前記得至官網預約唷！

【兔子迷宮礁溪浴場資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42-9號

時間：10:00-19:00（週二、週三公休）

交通：搭乘綠11A於「李寶興圳站」下車步行約3分鐘

票價：國中以上350元；國小生250元；學齡前50元

礁溪美食

甕窯雞 礁溪總店

甕窯雞 礁溪總店。 圖／FunTime小編群

這間甕窯雞可以說是很多人去礁溪玩的第一站，也有非常多電視報導過，點餐方式是直接拿著桌號的小單子到前台去點餐喔！除了主打的甕窯雞之外，還有一些炒菜類、涼拌或是炸物，店家還有提供免費的筍湯超好喝～剛出爐的甕窯雞熱呼呼，皮酥肉嫩，搭配旁邊的雞油，真的是讓人讚不絕口，到礁溪的第一餐選甕窯雞準沒錯！

小編小提醒：甕窯雞上桌時會是一整隻的，扒雞的時候要記得小心燙喔～

【甕窯雞 礁溪總店資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段7號之7

時間：週一至週四09:00-21:00；週五至週日09:00-22:00

電話：0918-717-288

玉仁八寶冬粉

玉仁八寶冬粉。 圖／IG, yihsien1122

宜蘭礁溪車站附近的中山路上有許多美食，這間曾獲選台灣小吃百大名店，店裡的小吃種類眾多，而最具有特色的莫屬八寶冬粉，冬粉裡能看到花枝羹、肉羹、蝦球羹、各種蔬菜，滿滿的配料吃起來實在好滿足！

【玉仁八寶冬粉一號店資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號

時間：週日至週四10:30-20:30；週五至週六10:30-21:00（公休日請至官方臉書查詢）

電話：03-988-1232

【玉仁八寶冬粉二號店資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段131號

時間：週日至週四10:30-20:30；週五至週日10:30-21:00（公休日請至官方臉書查詢）

電話：03-988-4665

清珍早點

清珍早點。圖／happyshiiu

來到宜蘭一定要來嘗嘗古早味宜蘭燒餅，已經創立40年的清真早點，每天堅持手工製作，黃金麵皮吃起來保有燒餅的層次感，加入宜蘭蔥伴隨著特有的香鹹，口感豐富酥脆爽口。

【清珍早點資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段208號

時間：04:30-11:00（週三公休）

電話：03-988-9658

白水豆花

白水豆花。 圖／IG, danielmaji

知名豆花店，也是IG熱門打卡店家，整家店舖打造的很有質感，來到宜蘭礁溪的你一定要拜訪。供應三種口味，口感細緻的豆花，賣相及味道都非常不錯，值得你一試。

【白水豆花資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路23號

時間：12:00-20:00（週六營業至20:30，週三、週四公休）

電話：0968-023-785

礁溪溫泉哪裡泡？

蔥澡Hot Spring Onion

蔥澡Hot Spring Onion。 圖／klook

蔥澡由老旅店改造而成，每個湯屋由不同的藝術家設計打造，整體風格相當文青，讓人越泡越有活力～交通也很方便哦！從礁溪火車站步行十分鐘即可到達，全館皆為獨立湯屋，非常有隱私，不過每個湯屋都沒有床，部分湯屋有簡易休息區，懶骨頭、冷氣、電視等等，很適合休息放鬆！

小編小提醒：有時可能會不定期公休，或繁忙期不同，因此建議可以先上官網查詢、預約喔！

【蔥澡Hot Spring Onion資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號

交通：搭乘客運或火車到礁溪火車站下車步行約10分鐘

礁溪東旅湯宿

礁溪東旅湯宿。 圖／klook

礁溪東旅湯宿-風華漾館距離礁溪火車站走路不用十分鐘，交通十分便利！礁溪東旅湯宿-風華漾館為日式簡約風的溫泉旅宿，還是由超過一甲子的老旅社所改建，標榜老旅社、新感受，除了雙人湯屋之外，也都有提供住宿的泡湯客房！

【礁溪東旅湯宿風華漾館資訊】

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路28號

交通：搭乘火車到礁溪火車站下車步行約8分鐘

延伸閱讀>>【宜蘭礁溪景點】不只泡溫泉！抹茶山、猴洞坑都在這

想知道更多實用宜蘭旅遊攻略，請看「宜蘭旅遊全攻略」