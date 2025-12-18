週末想出遊放鬆身心？宜蘭這個景點一次滿足你賞楓、泡湯兩個心願！

【文・KKday旅遊生活誌】

放假如果想離開城市透透氣，又不想跑太遠，來宜蘭太平山就對了！秋冬來剛好可以看到楓葉，也有天然溫泉可以泡一下，氣溫低的時候特別舒服。園區裡像翠峰湖、鳩之澤一帶走走看看、停下來吃點東西也都滿剛好。時間不多可以當天來回，有空的話安排住一晚也不錯，是個可以讓你放慢步調的地方，快來看看介紹吧～

太平山介紹

圖片來源：KKday

太平山位在宜蘭的大同鄉跟南澳鄉，天然的地理環境，造就太平山多樣化的景色，像是鳩之澤溫泉、雲海、雪景、湖泊等景色，過去在日治時期，因為要運送木材與開採檜木資源，留下了許多復古的森林鐵道，現在也被開發成自然步道，讓遊客可以徜徉在森林中。

一日遊

到宜蘭的知名觀光景點－太平山一日遊，假如沒有自備交通工具，搭客運上下山通常會花費許多等待、外加來回移動的時間，導致壓縮不少走訪太平山景點的計畫。假如沒時間走2天1夜的太平山行程、又沒有駕照可自駕租車，參加KKday包車一日遊的行程來回太平山，是很適合想節省時間，又可在當天來回的旅行方式。

景點

圖片來源：Shutterstock

翠峰湖

翠峰湖是台灣最大的高山湖泊，而且沒有所謂的上、下游，是一座完全獨立的湖泊，而因為這裡個高度夠高、濕度夠，只要經過輻射冷卻，就會起霧，清晨時常常都會有薄霧籠罩，虛幻又浪漫。

翠峰湖旁邊設有景觀步道，為了不破壞原始生態、不干擾動物的棲息地，有特地把景觀步道的高度架高，也會擁有比較好的視野觀賞湖泊。如果你起的夠早，也可以在早上時到觀日台欣賞日出。

翠峰湖因為沒有城市的光害，加上高海拔的空氣清新，能見度夠高，抬頭就能看到浩瀚的星空，幸運的話還能看到一整片的銀河，最有機會看到銀河的季節是春、夏，其中6-8月是最熱門的季節。

鳩之澤溫泉

不說大家可能不知道，太平山可以泡溫泉！鳩之澤溫泉是超夢幻的淡藍色，泉池清澈，加上群山環繞，讓這裡擁有著得天獨厚的美景。

鳩之澤溫泉分為戶外SPA區、裸湯、木桶湯屋三種選擇，冷池、熱池、水療按摩等全部都有，最棒的是不限制使用時間，泡完後還可以到小泉池用溫泉水煮蛋和玉米，如果想要吃到半熟的溫泉蛋，可以先放溫的泉池、再放熱的，吃起來會更Q彈、軟嫩。

雲海咖啡館

雲海咖啡館顧名思義就是可以看到雲海，與太平山山巒高低交錯景緻的地方，雖然餐點選擇不多，但因為擁有大片落地窗與絕佳的地理位置，仍是吸引不少遊客佇足。從蹦蹦車或蹦蹦車下來、天氣較冷時，都可以躲進這裡稍作休息、暖暖身子，配上些甜食療癒身心。

住宿

圖片來源：Shutterstock

宜蘭太平山莊

太平山莊為森林遊樂區主要餐飲住宿區，平日入住可以享有8折的優惠（加床費用除外），雖是簡單的住宿環境，但住宿旅客在夜晚能夠感受到周遭大自然的美麗，太平山莊的每個館分別是由台灣針葉五木命名，往返各個館別接需要爬階梯，可以體驗入住不同海拔的感覺～

翠峰山屋

翠峰山屋位於翠峰湖區，是一個提倡綠色環保的樸實小屋，整體住宿環境讓人感受遠離塵囂、風景也很好，並且每日22:00後便會停止供電。翠峰山屋的住宿環境非常清幽，甚至比太平山莊還要熱門，所以想要入住翠峰山屋的話手腳千萬要快唷～

溪河木露營區

溪河木露營區位於松羅國家步道入口處附近，距離宜蘭太平山國家森林遊樂區約1小時的車程，回到市區也只要約10分鐘，對於二日遊中分別要遊玩太平山及宜蘭市區的人來說是個不錯的住宿地點。若是不想攜帶太多露營裝備～除了自搭帳露營區外，溪河木露營區還有露營車及雅房可以選擇喔！

透過KKday下訂自搭露營每晚800元起、雅房每晚1200元起，露營車則為2500元起，露營區中還有兒童遊樂區讓小孩玩樂，到了夏季還有戲水池可以玩水！很適合親子來到這邊放鬆放鬆喔！

交通

圖片來源：Shutterstock

大眾交通

太平山聽起來很難到達，但其實交通方式很簡單，只有開車、搭客運兩種方式，客運有分為平日專車、假日的國光客運1750路線，但兩班車都是走相同的路線，只是差在平日的停靠站點會比較少，從宜蘭市區搭車上山，需要2.5～3小時左右。

自駕

由北部出發可從國道5號接台7甲線(3.7K)，再走宜專1線道太平山。而由花蓮出發則可由省道台9線（蘇花公路）到省道台7丙線，再由省道台7線到道台7甲線(3.7K)，最後再從宜專1線到太平山。詳細路線可以參考太平山官網。

