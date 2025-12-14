快訊

澳洲雪梨邦代海灘傳槍擊！多人受傷「2人被拘留」 警籲現場人員尋求掩護

擁280億身家！坣娜老公薛智偉全說了 認「不該孤單」不排斥三婚

好冷！6縣市發布低溫特報 「10度以下」一路冷到明早

超美「粉紅聖誕樹」！2025台東聖誕樹點燈 傳遞愛與希望

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
縣府廣場設置象徵愛與溫暖的粉紅色聖誕樹。　圖：台東縣政府／提供
縣府廣場設置象徵愛與溫暖的粉紅色聖誕樹。　圖：台東縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接2025年聖誕佳節，台東縣政府於縣府廣場設置了象徵愛與溫暖的粉紅色聖誕樹，增添節慶氛圍，並於日前舉行點燈儀式，吸引三百多位縣民與縣府同仁參加，許多家長也帶著孩子共襄盛舉。

縣長饒慶鈴表示，今年以能安定人心的「貝克．米勒粉紅」為主色調，傳達愛與希望的力量，聖誕樹上特別設計鏟子裝飾，向前往花蓮光復協助救災與復原的「鏟子超人」致敬，並祝願新的一年平安順遂，也誠摯邀請各地民眾來台東泡溫泉、歡度聖誕與跨年。

▲2025縣府聖誕樹點燈。　圖：台東縣政府／提供
▲2025縣府聖誕樹點燈。　圖：台東縣政府／提供

點燈活動由台東縣聯禱會吹起號角、唱詩歌敬拜讚美揭開序幕，現場洋溢濃厚節慶氛圍。副縣長王志輝致詞時，首先向大家送上真摯的聖誕祝福。他笑說，今年縣府前廣場的粉紅聖誕樹「未演先轟動」，尚未點燈便在社群媒體掀起討論，有人聯想到「派大星」，也有人覺得像「福壽螺的卵」，其實這是被認為能安定人心，減少惡意及暴力攻擊的「貝克．米勒粉紅」，兼具邱比特浪漫與巴洛克式華麗感，打造療癒、充滿能量的視覺體驗，也傳達和平與幸福的理念。

王副縣長也分享，經濟日報日前公布《2025縣市幸福指數大調查》，台東縣勇奪冠軍，是全台最幸福的縣市，在《地方政府施政滿意度》民調中，台東滿意度高達80.7%、全國第2，這是屬於台東人的榮耀，感謝縣府團隊、鄉親一起努力，讓台東越來越好！今年從台灣的颱風、豪大雨災害到香港大火、東南亞國家遭熱帶氣旋重創，天災頻仍，更顯得愛與溫暖的力量格外珍貴。縣府藉由點燈儀式共同為世界祈福，也為新的一年點亮希望與光明。

▲點燈活動由台東縣聯禱會吹起號角、唱詩歌敬拜讚美揭開序幕。　圖：台東縣政府／提供
▲點燈活動由台東縣聯禱會吹起號角、唱詩歌敬拜讚美揭開序幕。　圖：台東縣政府／提供

活動由副縣長王志輝與縣府團隊、貴賓共同啟動點燈，粉紅聖誕樹隨即閃耀夜空，現場一片溫馨。王副縣長及民政處林宏義處長帶領同仁、聯禱會牧師，發送聖誕小禮物給現場來賓，與大家共享節日的喜悅，並在彼此互道佳節愉快及歡樂的氣氛中結束點燈儀式。

縣府行政處表示，縣府前廣場聖誕樹即日起至2026/01/07、每晚17:00-22:00點燈，現場也有以貓掌、雙手及天使翅膀抱枕裝飾的「正能量充電站」，歡迎遊客來紓壓及感受溫馨的聖誕氣氛。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

聖誕樹 東南亞 香港

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

淡水區竹圍國小足球聖誕趣味活動 親子闖關抽交換禮

免出國拍出北海道雪景！ 彰化高CP值「Mor Coffee」聖誕打卡夯點 超萌「雪人軍團」佔領整間店

4米高夢幻聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝絢爛燈海即將登場

影／海中聖誕樹現身台中海洋館 大旋鰓蟲能屈能伸

相關新聞

宜蘭冬山「高CP值日式家庭料理」！現做餐點新鮮好吃 有兒童椅＆小小的塌塌米兒童遊樂區

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 宜蘭冬山美食「乙森食堂」，高CP值的日式家庭料理，餐點品項豐富多元，有主食、炸物、烤物、生魚片、握壽司、手卷、炒青菜、湯品等！現做的餐點新鮮好吃，日料職人精神藏在

宜蘭明池落羽松最新現況｜湖畔、翠綠山景交織絕美秋日印象

每到年底，山裡的顏色就開始悄悄變得浪漫。明池的湖面映著一株株橙紅落羽松，美得讓人忍不住放慢腳步，彷彿走進一幅正在呼吸的秋日畫作。

秀證件！宜蘭傳藝「每週4天免費入園」 朝聖「2大駐園演出」、一日限定「紅龜粿手作體驗」

宜蘭人秀證件！宜蘭傳藝園區「縣民日」週週有，12月每週有四天免費入園，不僅有年度駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》，...

打造國際旅遊新亮點！ 2025「宜蘭穆斯林友善環境輔導計畫」成果發表會 十家業者通過驗證展現友善實力

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣政府自2017年起推動「宜蘭縣穆斯林友善環境輔導計畫」，致力協助縣內觀光業者提升穆斯林友善接待服務。11/24上午於香格里拉冬山河渡假飯店舉辦「2025宜蘭縣穆斯林友善環

花東出「鏟」的幸福！ 「旅宿1+1」雙人連2晚幸福專案暖心登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管理處攜手「東區觀光圈」（East of Taiwan）推

台灣八大美景之「知本溫泉」好去處：享受假期的住宿提案

【FunTime小編群】又到了泡湯的好季節！泡溫泉可以加速血液循環、促進新陳代謝，同時也可讓皮膚變得咕溜溜，泡溫泉能養生早已是耳熟能詳的話題了！而台東的溫泉可是聞名全台，有溫泉的台東住宿更是容易被搶光光，尤其知本溫泉是台灣規模最為完善的溫泉鄉，也是台灣八大美景之一！擁有水質清澈的溫泉，相當受到國人喜愛！小編精選幾間位於台東的超夯溫泉飯店，讓大家在台東的溫泉飯店度過一個暖呼呼的冬季～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。