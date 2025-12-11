宜蘭明池落羽松最新現況｜湖畔、翠綠山景交織絕美秋日印象

快訊

ShareLife分享生活
▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


隨著秋冬腳步靠近，位於宜蘭海拔1200公尺的明池國家森林遊樂區，也悄悄換上屬於山林的暖色調。湖畔四周的落羽松開始從翠綠轉為金黃、橙紅，再逐漸漸層到深紅，每一種色階都像大自然用心調出的顏色。清晨的霧氣在山谷裡盤旋，當陽光透過薄霧落下，樹影與倒影交織成唯美畫面，像極了一幅會動的秋日油畫，也宣告著一年一度的落羽松最美時刻已經到來。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


湖畔秘境風景：最值得停下來的瞬間

明池湖面四季皆美，而落羽松變色時更是進入「神仙級」景色。橙紅樹冠沿著湖岸綿延，倒映在靜謐水面上，呈現出近乎對稱的畫面，如同日本庭園般沉靜優雅。走在環湖步道，你會發現每一個轉角都能捕捉到不同視角的色彩；有時是霧氣瀰漫的朦朧，有時是陽光燦爛的清晰倒影。若運氣好，黑天鵝還會從湖面優雅滑過，為畫面添上一筆靈動。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影

▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


走進雲霧森林：住一晚更懂明池的美

明池位於力麗馬告生態園區，由力麗觀光負責營運，不少旅人選擇入住明池山莊的小木屋或樓中樓房型，感受「睡在雲霧裡」的獨特體驗。夜晚的山裡靜得只剩風聲與蟲鳴，隔天清晨醒來就能直接看到被薄霧包裹的湖景與落羽松，一種只有待在山裡才能感受到的慢與靜。對於喜歡深度旅遊、攝影創作或想遠離城市喧囂的人來說，這裡的步調正剛剛好。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


每年11月底至12月都是明池落羽松的變色期，今年色況已正式進入最佳觀賞階段，預計能一路美到12月底。因位處高山區，氣候變化快，建議旅人攜帶外套，鞋子以好走、防滑為主。平日較為悠閒，假日人潮較多，想拍到最乾淨的倒影建議把握早晨時間。此外，明池與棲蘭、神木園可以安排成一日或兩日行程，是非常熱門又不會踩雷的宜蘭山林路線。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


【明池國家森林遊樂區落羽松】

賞景地點：宜蘭縣大同鄉力麗馬告生態園區明池山莊


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>2025冬戀蘭陽溫泉季開跑！湯圍溝燈飾展打造最浪漫宜蘭夜景

ShareLife分享生活

