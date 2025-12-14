新北夜晚必拍IG景點！公共藝術用像素光影拼起街區故事
「新莊微型藝術街區計畫」以公共藝術重新串起廟街的人文肌理，希望讓藝術不只存在於展館，而能與日常共存、在街道上呼吸。《窗形像素》便是在這樣的理念下誕生的一項城市光影作品。它讓熟悉的新莊街景有了更多停下腳步的理由，也讓在地居民與來訪旅人，都能以全新的角度回望這座城市。
創作者陳肇彤以慈祐宮的花窗語彙與地藏庵的磁磚拼貼為靈感，將廟街最具象徵性的符號拆解成一格格像素，再重新組合為會發光的記憶切片。神獸、香火、人情味、商店與巷弄小吃，都被藏進方格裡，像是等待觀眾細細搜尋的線索。透過這樣的轉譯，傳統與現代不再對立，而是以溫柔光影共存於同一個街角。
《窗形像素》最迷人的時刻，是傍晚燈光亮起的瞬間。作品像在倒帶一段段生活軌跡——市場的熱鬧、廟前的人潮、孩童奔跑的聲音、街區的日常氛圍，都化成柔和的光影在夜裡顯現。當像素一格格亮起，觀眾也像逐步打開了城市的記憶櫥窗，看見平常被習以為常所覆蓋的情感與風景。
作為一件與街區共存的公共藝術，《窗形像素》不需要門票、不需特定儀式，只要走在新莊路214巷，就能在日常散步中與它相遇。它是藝術，也是一種陪伴街區的方式，讓每個路過的人，無論是居民或旅人，都能從像素中找到屬於自己的城市記憶。微型藝術並不微小，它正柔軟地改變著我們與城市的關係。
活動期間：即日起至2026年8月31日
點燈時間：17:30–23:00
活動位置：新北市新莊區新莊路214巷（慈祐宮旁綠地）
