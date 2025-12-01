快訊

12月交通新制1次看 桃機第3航廈北登機廊廳試營運、台鐵23日大改點

打擊異議作家！泰國淪為全球獨裁者「跨國執法天堂」

濱崎步釋出上海1.4萬空位演唱會謝幕照！感謝文曝光 網感動：敬業精神

聽新聞
0:00 / 0:00

打造國際旅遊新亮點！ 2025「宜蘭穆斯林友善環境輔導計畫」成果發表會 十家業者通過驗證展現友善實力

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲通過穆斯林友善餐廳驗證業者：春不老驛站。　圖：台灣學之旅／提供
▲通過穆斯林友善餐廳驗證業者：春不老驛站。　圖：台灣學之旅／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣政府自2017年起推動「宜蘭縣穆斯林友善環境輔導計畫」，致力協助縣內觀光業者提升穆斯林友善接待服務。11/24上午於香格里拉冬山河渡假飯店舉辦「2025宜蘭縣穆斯林友善環境成果發表會」，邀請縣內通過驗證業者及觀光公協會代表齊聚一堂，共同見證宜蘭在推動穆斯林友善旅遊環境上的成果。

▲「2025宜蘭穆斯林友善環境輔導計畫」成果發表會圓滿舉行。　圖：台灣學之旅／提供
▲「2025宜蘭穆斯林友善環境輔導計畫」成果發表會圓滿舉行。　圖：台灣學之旅／提供

本年度共有10家業者通過穆斯林友善驗證，涵蓋旅宿、餐飲及體驗活動等類型，展現宜蘭在友善服務推動上的豐沛能量。 目前宜蘭縣累計共有55家業者通過穆斯林友善驗證，驗證項目總計68項，名列全國第二，顯示地方業者對友善觀光的高度重視與積極投入。宜蘭的穆斯林友善化程度僅次於台北市，若將首都便利的城市景點與購物商圈，結合宜蘭豐富的自然景觀與休閒體驗，相輔相成，將成為穆斯林旅客最理想的旅遊路線選擇。

▲讓與會者親身感受「穆斯林友善」的飲食環境，也成為業者彼此交流經驗、分享心得的重要平台。　圖：台灣學之旅／提供
▲讓與會者親身感受「穆斯林友善」的飲食環境，也成為業者彼此交流經驗、分享心得的重要平台。　圖：台灣學之旅／提供

宜蘭縣政府表示，穆斯林旅遊市場為全球快速成長的觀光族群之一，縣府積極輔導穆斯林友善環境建置，協助業者完善接待環境，強化宜蘭在國際觀光市場的形象與競爭力。宜蘭擁有山海相依的自然景觀、豐富的人文風情與產業特色，縣府期盼藉由推動穆斯林友善環境，讓旅客在體驗宜蘭之美的同時，也能感受到友善與包容的服務。

▲本年度共10家業者通過穆斯林友善驗證，涵蓋旅宿、餐飲及體驗活動等類型。　圖：台灣學之旅／提供
▲本年度共10家業者通過穆斯林友善驗證，涵蓋旅宿、餐飲及體驗活動等類型。　圖：台灣學之旅／提供

「2025宜蘭縣穆斯林友善環境輔導計畫」成果發表會，通過驗證業者及觀光公協會代表齊聚一堂（右5：宜蘭縣政府參議 王明輝；右6：教長 馬孝棋）。　圖：台灣學之旅／提供
「2025宜蘭縣穆斯林友善環境輔導計畫」成果發表會，通過驗證業者及觀光公協會代表齊聚一堂（右5：宜蘭縣政府參議 王明輝；右6：教長 馬孝棋）。　圖：台灣學之旅／提供

本年度計畫除持續推動業者通過穆斯林友善驗證外，並辦理說明會、教育訓練課程、建置宜蘭縣穆斯林友善旅遊資訊庫，以及舉辦「赴宜蘭穆斯林行程推廣贈品活動」，以多元方式提升縣內業者的服務能量與能見度，促進穆斯林友善旅遊的實質推廣。在縣府與業者共同努力下，透過多年的推動與累積，宜蘭已逐步形成具國際視野的友善旅遊環境，展現地方觀光邁向多元共融的新風貌。

★ 通過驗證業者

礁溪鄉：水屋厚茶（友善餐廳）

・三星鄉：朋友+VILLA（友善旅宿）、大禾蜜工坊（友善體驗活動）

・五結鄉：無所時時（友善餐廳）、頂水樓民宿（友善旅宿）、蘭陽窯（友善體驗活動）

・冬山鄉：春不老驛站（友善餐廳）、IBU廚房ｘ冬瓜山書店（友善餐廳）、聊吧（友善餐廳）

・蘇澳鎮：光之旅（友善旅宿）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 礁溪 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

出門要戴口罩 鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

東北風挾境外空汙襲台 水氣漸減少早晚偏涼 周末好天氣

盼了15年蘇澳溪分洪工程 吳宗憲緊盯經濟部：明年6月決標 118年完工

「藍白合沒問題」2026宜蘭布局受關注 吳宗憲：和另2人已有一共識

相關新聞

打造國際旅遊新亮點！ 2025「宜蘭穆斯林友善環境輔導計畫」成果發表會 十家業者通過驗證展現友善實力

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣政府自2017年起推動「宜蘭縣穆斯林友善環境輔導計畫」，致力協助縣內觀光業者提升穆斯林友善接待服務。11/24上午於香格里拉冬山河渡假飯店舉辦「2025宜蘭縣穆斯林友善環

花東出「鏟」的幸福！ 「旅宿1+1」雙人連2晚幸福專案暖心登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管理處攜手「東區觀光圈」（East of Taiwan）推

台灣八大美景之「知本溫泉」好去處：享受假期的住宿提案

【FunTime小編群】又到了泡湯的好季節！泡溫泉可以加速血液循環、促進新陳代謝，同時也可讓皮膚變得咕溜溜，泡溫泉能養生早已是耳熟能詳的話題了！而台東的溫泉可是聞名全台，有溫泉的台東住宿更是容易被搶光光，尤其知本溫泉是台灣規模最為完善的溫泉鄉，也是台灣八大美景之一！擁有水質清澈的溫泉，相當受到國人喜愛！小編精選幾間位於台東的超夯溫泉飯店，讓大家在台東的溫泉飯店度過一個暖呼呼的冬季～

2025礁溪溫泉燈花季11／28開跑！ 5米「泉華共舞」浪漫主燈+四大展區必逛　順遊直奔「小狐狸湯屋」吃法式靈魂豆花

2025礁溪溫泉燈花季11／28開跑！ 5米「泉華共舞」主燈超浪漫+四大展區必逛　順遊直奔「小狐狸湯屋」吃法式靈魂豆花

孩子最愛的宜蘭親子飯店！溜滑梯球池、積木、電競遊樂室統統有

【FunTime小編群】宜蘭因為風景優美又交通便利，是全台相當熱門的觀光景點之一，本期小編要介紹宜蘭超夯的親子飯店給大家，非常適合爸媽帶小孩入住，無論是服務或是親子設施都相當完善，爸媽能好好放鬆、小孩也能玩的開心，快跟著小編看下去吧！

台東景點推薦｜長濱一日遊攻略：挑戰最長高空滑索、品嚐海邊美食好愜意！

坐落在山與海之間的台東長濱，是一處被時間溫柔擁抱的小鎮，沿著蜿蜒的海岸線，一邊是壯闊太平洋的湛藍，一邊是綿延山脈的翠綠，風景像幅會呼吸的畫。這趟旅程，從竹湖山居開始，挑戰全台最長、近900 公尺的高空滑索，在樹冠間飛翔，感受自由與心跳的節奏，乘著山海鞦韆俯瞰海天一線的景致，最後到「成功海銀行」大啖現撈海鮮與月光螺，在浪花聲中結束完美的一天，台東長濱沒有華麗的喧囂，卻有最純粹的冒險與放鬆，讓人一訪就難忘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。