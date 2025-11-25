比美日本有馬黃金湯泉　入住溫泉莊園享身心療癒小旅

坐落在山與海之間的台東長濱，是一處被時間溫柔擁抱的小鎮，沿著蜿蜒的海岸線，一邊是壯闊太平洋的湛藍，一邊是綿延山脈的翠綠，風景像幅會呼吸的畫。這趟旅程，從竹湖山居開始，挑戰全台最長、近900 公尺的高空滑索，在樹冠間飛翔，感受自由與心跳的節奏，乘著山海鞦韆俯瞰海天一線的景致，最後到「成功海銀行」大啖現撈海鮮與月光螺，在浪花聲中結束完美的一天，台東長濱沒有華麗的喧囂，卻有最純粹的冒險與放鬆，讓人一訪就難忘。

2025-11-25 11:30