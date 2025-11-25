比美日本有馬黃金湯泉 入住溫泉莊園享身心療癒小旅
【圖／文：行遍天下】
泉色金黃，泉質屬於「碳酸鹽泉」的瑞穗溫泉，蘊含碳酸鹽、鐵質與鎂等多種礦物質，可與日本三大名湯的「有馬溫泉」相媲美。浸泡其中，潤澤養生。當秋意漸濃，泡湯暖身，更添療癒。
坐落於虎頭山下的「虎爺溫泉渡假莊園」占地遼闊，客房選擇多元。「溫泉會館」溫馨雅致，窗外景致宜人；「生態小木屋」依生態池而建，綠意盎然；最新落成的「嘉德舫Villa」以樓中樓親子房最受歡迎，挑高設計營造自在氛圍，且每間客房皆設有溫泉浴池。而「虎爺溫泉SPA館」設施完善，包含高溫湯、水療池、冷泉、烤箱與蒸氣室，可舒緩疲憊，泡出活力，還有泳池、戲水池與滑水道，適合親子同樂。早餐更結合冠軍米、瑞穗鮮乳與蜜香紅茶等在地食材，誠意十足。
店家資訊
虎爺溫泉渡假莊園
地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村祥北路二段101號
電話：03-887-5505、03-887-6606(訂房請於08:00- 23:00來電)
消費：左岸星空四人房：平日4,500元、假日5,000元、定價7,000元；嘉德舫景觀雙人房：平日6,500元、假日7,500元、定價10,000元
