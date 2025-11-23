基隆兩天一夜慢旅時光　山海之間的閱讀與呼吸

【圖／文：曹憶雯】

在山與海之間，登上基隆塔，看見港灣的晨昏與夜色；漫步文創書屋與傳統市場，細品時間的味道；夜裡，從燈火通明的廟口夜市，一路逛到凌晨的漁市。隔天，徜徉海風吹拂的和平島、腳踩千萬年歲月的岩石；遊賞色彩繽紛的港灣屋舍、記錄歷史的造船廠。兩天一夜的旅程，無論閱讀、散步、喝咖啡，或是傾聽浪濤與市井的聲音，都能找到喜歡的城市風景。

▲基隆塔串起山與海的距離。





DAY 1 第一天的時光筆記 登高塔、聞書香、品嘗市場味

登上基隆塔，透明電梯緩緩升起，港灣與山巒逐漸在眼前展開。這座橘色塔身的建築，設計靈感取自港邊的橋式起重機，串起基隆的山、海、城，將城市的喧囂留在地面。塔橋內的「遠見人文空間｜鳶Milvus」以書店、展覽與飲品結合，透過玻璃窗望向城市，體現「在基隆看世界」的理念。沿著空中步道前行，盡頭是一座隱密的「崆書屋」，以船鋼板、跳板木材與基隆特有植物設計，彷彿一處靜謐洞穴，書香與美食在此交融。從基隆塔一路下到「信二防空洞」，輕撫粗獷的牆面，感受戰火年代的歷史餘溫。

中午時分，走一趟仁愛市場二樓，品嘗壽司、生魚片；或是孝三路商圈的人氣什錦麵、米腸大腸圈，感受庶民生活氣味。午後，探訪沙灣歷史文化園區，翻閱基隆的文化地圖，逐一參觀要塞司令部、要塞司令官邸轉型的「官邸作客」，品嘗咖啡香、欣賞古典洋樓式的歷史建築。夜晚的基隆廟口夜市與崁仔頂漁市，燈火、人聲與海味交織，見證港都不眠的生命力，讓旅人體驗城市最熱鬧的篇章。

▲登上崆書屋樓頂的景觀台，可遠眺基隆港灣與街市。

▲基隆塔橋下的遠見人文空間｜鳶Milvus，展開閱讀城市的新角度。

▲沙灣歷史文化園區的要塞司令官邸轉型的官邸作客。





DAY 2 第二天的海灣物語 徜徉海風和繽紛漁港間

隔天晨光灑落港灣，旅程從和平島地質公園展開。這裡就像一座露天地質博物館，蕈狀岩、豆腐岩在浪濤間閃耀著歲月的痕跡，順著環山步道登高，遠眺海上靜靜躺臥的基隆嶼，近賞彈塗魚、海兔形狀的守護石；探訪秘境阿拉寶灣，走上岸邊的石籠步道，沿途尋找金剛岩、鱷魚岩淚，感受自然的力量與震撼。位於島上制高點的「禾口丘 Ｗ ith Hill」，由舊軍營改造，店內供應公平貿易飲品與醜蔬果料理，落實永續經營理念。

午後，轉往正濱漁港色彩屋，一整排繽紛建築倒映在港灣水面，如夢似幻；再遠遠眺望阿根納造船廠，斑駁的鋼架與高挑空間，是基隆最壯闊的遺構美學。旅程最後，在台畜熱狗堡公車站拍照打卡，以這座可愛造型的公車亭為旅程留下美好回憶。

▲和平島地質公園千萬年風化的蕈狀岩，訴說地球記憶。

▲正濱漁港色彩屋，彩色屋倒映港灣如畫。

▲基隆廟口夜市燈火與香氣並行，是夜裡最熱鬧的街。

▲走逛基隆廟口夜市，感受港都美食與人情味。

基隆兩天一夜遊程

第一天：基隆塔- 遠見人文空間- 崆書屋- 信二防空洞-仁愛市場/ 孝三路商圈- 沙灣歷史文化園區- 要塞司令部-基隆廟口- 崁仔頂漁市

第二天：和平島地質公園- 正濱漁港色彩屋- 阿根納造船廠-台畜熱狗堡公車站





