生態樂園體驗原民智慧　沉浸式感受馬太鞍金牌農村魅力

【圖／文：行遍天下】

帶路人｜朱進郎

馬太鞍欣綠農園創辦人，79年返鄉，將家中魚池及養豬場轉型為休閒農業。30多年來深耕在地並從中創新，曾榮獲「十大經典神農獎」及「農村領航獎」。亦協助大馬太鞍社區勇奪「十大經典農村」、大全社區獲頒「金牌農村」。

依偎在馬錫山腳下的馬太鞍濕地，清澈湧泉終年不竭，芙登溪潺潺流經，滋養了這片土地，孕育出豐富的自然生態。沿著木棧道徐徐而行，水生植物迎風搖曳，水鳥及蜻蜓自在飛掠水面，空氣中滿是清新氣息。這片濕地，如同隱身山野的世外桃源，靜靜守護著生命的律動。

▲芙登溪潺潺流經馬太鞍濕地，形成一座生態樂園。





走進馬太鞍濕地的生態樂章

隨著四季流轉，馬太鞍濕地散發出不同風情。指著水池上的白色花瓣，朱進郎說：「入秋，九芎的花瓣隨風飄落，非常舒服。木棧道旁，野薑花綻放。」台灣欒樹也在此時節開花，猶如樹梢下了一場黃金雨。

「春天，螢火蟲傍晚出現，我們舉辦『螢饗』活動，邀請遊客走進濕地賞螢；夏天，荷花綻放，這是與濕地生態共存的象徵。」而欣綠農園也推動食農教育，既可體驗友善環境的生活方式，亦能品味在地農特產的滋味，而阿美族世代傳承的「巴拉告」捕魚智慧，則提醒人與自然應相互尊重。

▲透過生態導覽及食農教育等體驗活動，邀請遊客認識馬太鞍濕地之美。





品味金牌農村裡的永續旅程

為讓遊客能停留更久，「蘋婆咖啡館」換妝登場。朱進郎分享：「早年造林的桃花心木因風災或病害，便保存再生製成桌椅，也將在地農產調入飲品。」為了延長農產品的銷售價值，樹豆、紅米、有機黃豆等轉成伴手禮在此展售，貫徹環保及永續理念。「馬太鞍休閒農業區擁有國家級濕地，近年來以共存、共利的環境模式，吸引年輕人返鄉，讓餐飲文化更具特色，也融入ESG社會回饋概念。」每年10月舉辦的「公益路跑」與「暖心餐會」已邁入第七屆，當地店家齊心合作，將活動收益捐助弱勢單位。而這些與社區攜手合作、資源整合的各項活動及成果，讓馬太鞍濕地所在的大全社區，於「金牌農村競賽」的974個農村中脫穎而出，一舉奪下最高榮譽――金牌。





漫遊溫泉與花鄉的暖湯美景

「光復鄉位於花蓮中部，適合與瑞穗溫泉、赤科山串連成兩天一夜或三天兩夜的旅程。」朱進郎推薦，將一整天的時間留給馬太鞍濕地，聽導覽、享美食、做DIY，再將步調放慢，到瑞穗溫泉泡湯。夏末秋初，上赤科山賞金針花，「高海拔氣候涼爽，花海及林相優美，農家菜也值得品嘗。」對農特產品瞭若指掌的他，也特別推薦瑞穗的文旦柚，「樹齡約30、40年的果實飽滿，甜美多汁。」從自然美景到產地餐桌、在地特產，花蓮小旅是這般豐富迷人。

▲赤科山917農場以低溫柴燒出不添加二氧化硫的金針。

▲瑞穗溫泉屬「碳酸鹽泉」，富含多種礦物質。





秋高氣爽用心感受馬太鞍濕地之美

青山綠水、蛙鳴協奏、魚群優游，馬太鞍濕地的風景引人沉醉！暢遊其中，還能透過各項DIY體驗，認識在地植物，聆聽大自然的故事；特色風味餐有烤魚、野菜，風味多變，更是撫慰身心。這裡生態豐富，四季皆美，跟著專業的生態導覽走一圈，青山綠水映入眼簾，動植物的多樣面貌深烙心底，保證收穫滿滿。而在地的產業、文化及生態，則轉化成趣味的DIY體驗。在講師的帶領之下，動手綁一串「種子吊飾DIY」吧！以棉繩串起銀葉樹、藍花楹、夾竹桃……等樹木種子，從中學習植物知識，並認識「保種」的概念與意義。融入五感體驗的「香草茶包DIY」，則能先試聞香草植物的香味，再親手調配茶包，透過嗅覺、味覺找到自己喜歡的獨特味道。 ▲在「種子吊飾DIY」活動中能認識更多植物。

品味在地風味美食更是不可錯過的行程，「鹽烤鮮魚」是欣綠農園的招牌菜，來自湧泉中的台灣鯛肉質Q彈。抹上厚鹽炭烤後香氣撲鼻。「石煮鍋」以滾燙的蛇紋石烹煮，蘊藏原民智慧，入口盡是魚湯鮮味。隨季節上桌的野菜可涼拌、可清炒，道道嚐出土地的恩賜。滋味酸甜的「洛神排骨」富含花青素，「培根捲」捲入當季時蔬，都是與在地農產的最佳結合。「蓆荖拼盤」有臭豆腐與鹹豬肉，鹹香夠味，保證讓人多吃幾碗紫米飯。從濕地生態到在地美饌，皆讓旅客感受金牌農村深度文化與大自然生態之美，在地人的款待更是體貼入心，使人期待再訪。

▲「鹽烤鮮魚」是欣綠農園的招牌菜，魚肉鮮嫩Q彈。

▲阿美族傳統美食「石煮鍋」掀起體驗活動高潮。

▲「蘋婆咖啡館」融合永續理念，提供結合在地農特產的飲品。





店家資訊

馬太鞍 欣綠農園

地址：花蓮縣光復鄉大全街60號

電話：03-870-1861

時間：09:00-19:00

網址：shin-liu.com.tw

消費：鹽烤鮮魚450元/尾；石煮鍋體驗及品嚐600元/鍋；風味餐3,000-6,000元/桌；種子或香草茶包DIY250元/人，四人以上成行；馬太鞍濕地生態文化導覽解說1,600元/場（以上皆需先預約）





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」