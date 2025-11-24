快訊

花蓮景點推薦｜日式老屋、花園、防空洞、神社交織海洋故事

位於花蓮的「台灣海礦館」是亞洲規模最大的海洋深層水主題園區，也是全台唯一以深層海水製水為核心的觀光館。走進園區，旅人能透過互動導覽認識黑潮與海洋文化，了解深層海水經過數百公尺壓力淬鍊的純淨能量，並親眼見證高科技取水工程的精密過程。這裡不只是科學教育基地，更是寓教於樂的海洋探索樂園。


日式老屋花園：綠意與歷史共舞的花池秘境

園區一隅的「遇見花池」，以古色古香的日式宿舍群為背景，環繞著百花、綠樹與潺潺流水，彷彿是一座藏在時光裡的花園秘境。漫步其中，陽光穿過枝葉灑落木窗，讓人忘卻塵囂，心靈瞬間被療癒。這裡不只是休憩角落，更象徵著台肥舊構內社的歷史再生，讓旅人同時感受自然與文化的雙重魅力。


防空洞祕境：戰火遺跡化為和平的見證

除了靜謐花園，園區另一大亮點「海角防空洞」更是花蓮少見的戰時遺址。這座防空洞承載著二次世界大戰的記憶，斑駁牆面與堅固結構，見證著曾經的動盪與守護。如今，它搖身一變成為歷史教育與文化保留的象徵，讓遊客在探訪的過程中體會時代更迭，也看見花蓮土地的堅韌與溫柔。


體驗學習與親子同樂：寓教於樂的海洋冒險

台灣海礦館全區免費參觀，並提供專業導覽解說與親子體驗活動。旅人可親手製作「深層海水豆花」或「彩鹽DIY」，將科學知識化為生活樂趣。園區結合健康、教育與旅遊概念，成為花蓮最適合闔家共遊的生態文化場域。大手牽小手，從這裡出發，一起探索海洋深層水的無限奧秘！


【台灣海礦館】

景點地址：花蓮縣花蓮市華東15號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


