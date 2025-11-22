旅拍必收藏！柳營金城武樹x金色稻浪連綿 一秒走進廣告場景

快訊

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


位於台南柳營的這棵大樹，因其景致與台東池上著名的「金城武樹」風格相似，被旅人親切稱為「柳營金城武樹」。大樹獨自站立在筆直的產業道路旁，四周皆是廣闊稻田，一年四季風景不同，而在稻作成熟、稻浪轉為金黃時更是最動人。微風拂過，大樹與稻浪一同搖曳，那種靜謐與開闊的氛圍，彷彿走進一幅鄉村油畫之中。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


彷彿池上伯朗大道的金黃色稻浪美景

柳營金城武樹最受到攝影愛好者喜愛的，就是它在稻田季節展現出的「黃金海景」。金色稻穗向四面延伸，視野毫無遮蔽物，使整個畫面遼闊、輕盈、非常好拍。當陽光灑下，稻田反射出溫暖色調，搭配青翠的大樹形成鮮明對比，不論是廣角拍攝還是特寫，都能捕捉到農村最純粹的自然魅力。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


筆直道路 × 大樹構圖成婚紗與旅拍熱門點

柳營金城武樹也因為它的環境構圖簡潔、視線延伸感強，被許多婚紗業者、旅拍攝影師視為私房取景地。產業道路筆直向前延伸，大樹剛好立於畫面中心，加上周邊稻田的季節色彩起伏，讓照片呈現出非常濃厚的廣告感。無論是逆光拍、夕陽拍，甚至下雨後的濕地倒影，也都能拍出不同的風格與情緒。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


旅遊小提醒：樸實小景點，適合順路拍照留念

雖然柳營金城武樹的景色迷人，但它並非大型景區，而是純粹的鄉間農村風光。遊客多以「順路停下拍照」的方式拜訪，建議平日或日落時段前往人潮較少，也能拍到更乾淨的畫面。周邊為農地與私人土地，拍攝時切勿踩入田裡，並注意車輛往返安全，才能一起維護這片質樸美好的農村景色。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【柳營金城武樹】

景點位置：敏惠護專附近的田野間（可直接搜尋「柳營金城武樹」）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


