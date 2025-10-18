快訊

銀級環保旅館「娜路彎大酒店」　滿足全年齡層還享電動車住宿優惠

台東市地標五星級飯店「娜路彎大酒店」，不但是台東首家榮獲銀級環保標章的飯店，致力於推動低碳、永續旅遊。更全方位更新設備，提高能源和用水效率；減少資源消耗，不提供一次性衛浴用品和餐具，優先使用綠色產品和在地食材；為推廣低碳旅遊，住房贈送電動車體驗，並推出「電動車優惠住宿專案」，加贈充電金、洗車等各種優惠省很大！為提供電動車車主更加便利的服務，娜路彎集團旗下5間飯店共設置了60支以上的電動車充電樁，提供車主原廠充電樁或第三方充電樁，數量冠絕台東。

入住娜路彎更可享受台東最大的娛樂空間，包括最大室內兒童遊戲區、多功能泳池和SPA美人湯，還有台東唯一「圈圈室內高爾夫」和台東唯一戶外高爾夫練習場，滿足闔家大小的休閒娛樂設施，歡樂滿點超嗨森！提供多元的中西式餐點，「歐風西餐廳」主打澎湃豐盛的自助餐，嚴選台東在地當季食材，如鬼頭刀、台東深層海水白蝦、洛神、紅烏龍等入饌，暢享吃喝玩樂全包的住宿體驗。

　

電動車優惠住宿專案

即日起至2025/12/31止，每房每晚加贈價值200元充電金、加贈40分鐘洗車套餐乙次，洽詢專線：089-239-888。官網線上訂房豪華雙人房平日NT$4,300元，精緻家庭房平日NT$5,500元。入住加碼送Happy Hour下午茶 2客、中庭自助式晚餐600元餐飲抵用券（適用2位折抵）。、自助式活力早餐吃到飽、環保電動輔助車半日騎乘券買一送一、娜路彎特約高爾夫球場揮桿體驗券（每房30球免費）或圈圈室內4K高爾夫模擬實境15分鐘體驗（需預約）。

　

飯店資訊

娜路彎大酒店

地址：台東市連航路66號

電話：089-239-666

時間：16:00後入住，11:00前退房

網址：www.naruwan-hotel.com.tw

　

