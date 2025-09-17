快訊

人氣奶油捲限購12顆！ Threads高詢問「村華麵包店」插旗宜蘭試營運　肉桂捲、米胖、大法國必吃 還有咖啡可搭

「村華麵包店」插旗宜蘭試營運。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
「村華麵包店」插旗宜蘭試營運。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

麵包控集合啦！宜蘭又多了一個必吃新點心，從新北樹林發跡的「村華麵包店」正式插旗宜蘭市，才剛試營運就吸引了大批民眾朝聖，以人氣商品「海鹽奶油捲」為招牌，一出爐就被搶光，只得祭出限購，還有肉桂捲、米胖、大法國都是必吃推薦，快加入口袋名袋！

「村華麵包店」插旗宜蘭試營運。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
「村華麵包店」插旗宜蘭試營運。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「村華麵包店」前身可追溯至2017年的餐車，後來在樹林以「村日拾糖」打響名號，如今進駐宜蘭，延續「食物最純粹的味道」理念，店內嚴選T55法國粉、熊本粉、比利時發酵奶油、法國灰海鹽等高品質食材，歐式麵包皆採長時間低溫發酵，呈現細緻氣孔與自然麥香。

大法國。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
大法國。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

必吃的「大法國」外殼焦糖色澤酥脆，內裡濕潤有彈性；「米胖」外皮脆口宛如米果仙貝，內裡則軟Q彈牙；喜歡鹹香的絕不能錯過「起司薄餅」，而「脆皮肉桂捲」滿滿肉桂與柴燒黑糖香氣，更是許多饕客的心頭好。

米胖。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
米胖。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

脆皮肉桂捲。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
脆皮肉桂捲。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

除了歐包，店內還提供多款日式麵包。「招牌海鹽奶油捲」每日現場限購，內餡柔軟帶韌性，濃濃奶香超對味；「日式馬鈴薯」則加入炙燒過的美乃滋，鹹香濃郁；「克林姆」卡士達滑嫩不甜膩；「流沙鹹奶油餐包」則用許慶良鮮乳與紅仁雞蛋製作，鹹香爆漿。

招牌海鹽奶油捲。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
招牌海鹽奶油捲。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

克林姆。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
克林姆。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

(左起)流沙鹹奶油餐包、小紅豆、小芝麻。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
(左起)流沙鹹奶油餐包、小紅豆、小芝麻。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

店內每天約有10種麵包品項，同步供應老闆娘親手沖的拿鐵或美式咖啡，選用鮮乳坊鮮乳，香醇順口，上午11點起麵包陸續出爐，14點前會全數上架。於9/21起「海鹽奶油捲」僅限現場購買，一人限購12顆，建議先透過IG私訊預訂，免得撲空囉！

鮮乳坊許慶良的鮮乳咖啡。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
鮮乳坊許慶良的鮮乳咖啡。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

村華麵包店

．地址：宜蘭市泰山路25-1號（光復國小對面）

．電話：0978-758-733

．試營運時間：11:00-18:00（公休週五、六）

．備註：麵包建議當日享用，冷凍保存需回烤或電鍋加熱，才能恢復最佳口感。

