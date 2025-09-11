沉浸太平山森林芬多精　聽風品茗品嚐大地的滋味

【圖／文：行遍天下】

北台灣絕讚避暑勝地「太平山國家森林遊樂區」坐擁海拔300公尺至2,500公尺的太平山區，每逢炎夏，海拔1,000公尺以上的山區涼爽舒適，7、8月盛夏的平均氣溫僅有21、22°C度，入夜後記得添衣保暖。終年氣候濕潤，雲霧瀰漫宛若仙境的太平山區面積廣達12,930公頃，目前開放的遊憩據點依序為：土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖。地形豐富多變，兼具高山與河谷之美，群山疊翠、林木蓊鬱，擁有豐富多樣的森林資源，尤以檜木、台灣山毛櫸森林最為珍貴！

太平山為山斜坡地形，土場、鳩之澤屬河谷地形，翠峰湖為高山湖泊地形。雲海、湖泊、河谷、森林、步道、溫泉、雪景，一年四季風貌百變迷人！酷夏行旅其間，可盡享涼爽清新的芬多精與陰離子。

DATA｜太平山國家森林遊樂區

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：太平山莊03-980-9806、售票站03-980-9619

網址：https://tps.forest.gov.tw

時間：08:00-20:00（7、8月暑假期間，平日06:00開園，假日04:00開園）

票價：全票平日150元、假日200元，半票100元，團體全票150元，星光票50元。蹦蹦車局部復駛期間不分全票、優待票，票價皆為80元。





周邊順遊

茶樹小徑間聽風品茗賞遠山

「玉蘭休閒農業區」佔地約500公頃，海拔約500-700公尺，鄰近雪山山脈東隅，周邊高山環伺，北倚南拳頭母山，在山腰及分水嶺一帶分布平緩土地，因常起輕霧，適合茶樹生長，茶農沿著緩坡種植茶樹，取產地名為「玉蘭茶」，主要有青心烏龍、金萱、翠玉，以茶湯金黃明亮，香氣濃郁，甘醇甜美聞名。區內坐擁茶園、登山步道、觀景台、景觀民宿，可體驗採茶、製茶，泡茶、品茗，享用特色茶餐等活動。

位於園區制高點的「玉蘭茶園」坐擁玉蘭觀景台、玉蘭登山步道，可盡攬連綿茶園和開闊的蘭陽平原、蘭陽溪河谷景緻。漫步茶樹小徑中，沉浸於一片翠綠盎然茶鄉美景中，鳥囀蟲鳴、神清氣爽！榮獲金獎茶殊榮的茶園提供泡茶、品茗、茶餐，可在品茗區悠閒泡茶、賞景，茶葉可選青心烏龍、金萱、翠玉和蜜香紅茶，喜歡的話還可買茶回家喝。風味茶餐有單點和合菜，招牌菜有酥炸玉蘭總匯吃得到茶葉、桑葉、南瓜、地瓜、芹菜葉，玉蘭雙拼卜肉、茶燻蛋、清蒸茶香鱸魚，佐冷泡茶和茶凍好好味。

DATA｜玉蘭茶園

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭路80號

電話：03-980-1896 08:00-18:30

網址：www.yulan.org.tw

消費：泡茶600元/1組6人，含茶水、器具、花生或瓜子擇一。玉蘭雙拼（卜肉、茶燻蛋）360元、清蒸茶香鱸魚300元、酥炸玉蘭總匯100元、茶凍15元，另有8-10人合菜





「鉄木部落廚房」位於好山好水的松羅部落，以在地食材、道地的手法端出充滿儀式感的美味豐盛泰雅風味餐，老闆夫妻倆在家鄉圓夢開餐廳，顏志雄（Temu）自小喜愛、擅長泰雅料理，胡愛倫以泰雅故事融入手工烘焙麵包，希望傳承泰雅文化：分享，是最真誠的款待。馬告烤香腸、馬告烤豬肉、刺葱燒烤鱸魚、燒烤放山土雞、手感芝麻核桃麵包、在地小農蔬果，從單點到6人部落BBQ分享盤、10人陸海空饗宴，豐盛的山林饗宴引來WOW的讚嘆！

DATA｜鉄木部落廚房

地址：宜蘭縣大同鄉泰雅路二段40-1號

電話：03-980-1988

時間：11:00-19:00（週六休）

FB：鉄木部落廚房

消費：泰雅好事成雙分享盤(2人)800元、泰雅經典分享盤(4人)1,499元、部落BBQ烤肉分享盤(6人)1,999元、泰雅獵人陸海空饗宴(10人)4,999元





去年榮獲「好客民宿」-自然生態類【金質獎】殊榮的「地熱米休閒農場民宿」坐落於天送埤休閒農業區，頂樓可俯瞰整個蘭陽平原一望無際的山海田園風光，遠眺龜山島。室內空間寬敞雅緻，民宿設有電梯、無線卡拉OK、傳統和電動麻將、烤肉區、洗衣和曬衣區等一應俱全，夏天還有簡易泳池可消暑。人稱「二哥」的農場主人廖學毅對三星在地人文風土瞭若指掌，風趣幽默的掌故信手捻來，娓娓道來廖家種稻製米百年歷史，透過「米的一生」生動有趣的導覽解說，從種稻、收割、碾米到爆米香DIY活動，讓大家了解「粒粒皆辛苦」學會惜福，也更加深入了解這片土地與農民的故事。

DATA｜地熱米休閒農場民宿

地址：宜蘭縣三星鄉三星路七段89號

電話：0919-215-926、0925-030-516

時間：16:00後入住，11:00前退房

網址：www.7-11k.tw

消費：2人房平日2,080元起、假日2,680元起，4人房平日3,680元起、假日4,680元起。抓米樂DIY150元/人、碾米樂DIY150元/人、爆米香DIY200元/人、搖米樂DIY150元/人、碾米樂＋爆米香DIY特價250元/人，體驗人數15～80人，請於3天前預約。





