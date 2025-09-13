假日親子出遊就去這間人氣農場！ 超可愛笑笑羊、水豚君、梅花鹿都在這裡

【文・KKday旅遊生活誌】

假日想帶小朋友去哪裡放電？張美阿嬤農場絕對是個能讓大人小孩都笑開懷的好地方。這裡有超萌的笑笑羊、療癒系的水豚君、還有優雅的梅花鹿，每一步都像走進動物樂園。除了能和小動物互動，還能體驗DIY活動、享受鄉村風景，甚至穿上和服拍美照，玩上一整天完全不是問題。這篇就帶你看看這座人氣農場到底有什麼好玩！

門票票價

圖片來源：Shutterstock

門票優惠

張美阿嬤農場門票分為一般門票與DIY體驗套票兩種，一般門票費用200元包含入園費用及餵食草料1份，可以和可愛的梅花鹿、水豚、笑笑羊、袋鼠等近距離互動，體驗餵食樂趣。

若是2歲以下的小朋友則免費入場，而2到4歲的小朋友入園門票為50元，不含餵食草料，不過也能與5歲以上的大朋友一起體驗餵食活動。

DIY體驗套票

DIY體驗套票則是一票玩透透的超值大禮包，只要350元就能享有超人氣動物餵食體驗、台灣美食DIY以及採摘新鮮蔬菜田園農村體驗，還會加贈小點心一份。

美食DIY的部分依農場當日現場提供的為主，提醒大家如果想參加DIY活動記得一定要提前預約唷，無法現場報名，如果直接於KKday購買DIY體驗套票的話，免親自動手預約，KKday直接幫您線上booking!

農場簡介

圖片來源：Shutterstock

人氣萌寵笑笑羊

農場裡的人氣萌寵笑笑羊，個性溫馴，加上嬌小又毛茸茸的外型，無論是黑羊或是白羊都廣受大小朋友喜愛，如果身上的毛再長一點的話，看起來就像是泰迪熊，所以也被稱作泰迪羊，雖然笑笑羊個性溫馴，但是看到牧草或食物，可是不追到口不罷休的呢！如果想體驗被笑笑羊圍繞的感覺記得好好善用妳手上的牧草唷。

農場其他動物

農場的動物相當豐富多元，最廣為人知的就屬梅花鹿、水豚兩位超人氣萌寵啦~大家都是衝著餵鹿體驗來的呢，還可以看到水豚君頭頂橘子跟泡澡的超萌畫面！目前戶外農場的部分還有羊駝、笑笑羊、高地牛、袋鼠、兔豚鼠跟象龜，室內的部分還有金剛鸚鵡跟樹懶，都可以跟牠們互動拍照唷。

和服體驗

想來一場宜蘭和服體驗嗎？張美阿嬤農場提供眾多款式，從傳統的浴衣到現代的和服都有，不只衣況新、質料精美，連鞋子、腰帶、髮飾、紙傘等配件也都一應俱全，無論大人小孩都能找到適合自己的風格跟款式，加上農場園區多採日式庭園設計，穿著和服走進園區內跟小鹿互動，彷彿一秒到了日本奈良，體驗價100元就能讓你拍到美美的和服照唷！

交通方式

開車

如果打算自行開車前往的朋友們，直接google「張美阿嬤農場」即可抵達，距離農場50公尺左右，設置了免費停車場，可同時容納非常多的車輛，完全不用擔心停車問題。

大眾交通

若是選擇大眾交通工具前往的朋友們，可搭乘台鐵至宜蘭火車站，再轉搭計程車前往農場，轉乘時間約30分鐘即可抵達。或是也可搭乘台鐵至羅東火車站，轉乘宜蘭公車1794至「富興站」，步行約3分鐘即可抵達。

