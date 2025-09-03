快訊

開學也能小旅行！蘇澳這樣玩就對了，絕美風景和體驗推薦給你

【文・KKday旅遊生活誌】

出門旅行時，總會想找個地方讓自己慢下來，好好感受風景與美食。蘇澳，就是那種一旦去了就會想再回頭的小鎮。這裡有藍得發亮的海岸線，還有新鮮上桌的海味料理，走進漁港，更能遇見熱情的店家與意想不到的小驚喜。比起熱鬧的觀光景點，蘇澳多了幾分自在的步調，很適合讓人放空，單純享受海風與當下的美好。一起來看看蘇澳有哪些必去的景點和體驗吧！

一日遊必玩

如果只想偷得浮生半日閒，來場說走就走的小旅行，其實蘇澳就很夠玩。這裡的冷泉能帶來沁涼驚喜，漁港小鎮充滿人情味，還有藏在海岸邊的靜謐美景。從悠閒泡泉到眺望蔚藍大海，再到小漁港散步，每個角落都能帶來不同感受。一天的時間不必匆忙，就能體驗放鬆、探索與美食，替旅程留下滿滿回憶。

蘇澳冷泉

過往蘇澳冷泉雖是許多人童年回憶，但老舊的設備總是讓人卻步，現在的蘇澳冷泉經過全新整理重新開放啦！據說全球僅有義大利及台灣蘇澳有冷泉喔，冷泉是常年維持在22度C的低溫碳酸泉，富含大量的二氧化碳，甫下水時可感受到清涼還有許多氣泡不斷爆開來的感覺，很像浸泡在無糖的汽水中。

南方澳

南方澳是從日治時期就存在的漁港小鎮，以南天宮為中心，向左右兩邊擴散發展，南天宮對面就是狹長型漁船停放處，再往前走一點就可以到豆腐岬，往右走則可以內埤海灣、南安國小。如果想要找一個比較好的制高點將南方澳漁港盡收眼底，推薦蘇花公路上的南方澳觀景台，你可以一覽太平洋的湛藍與群山環繞的海灣美景。

粉鳥林

粉鳥林是位於烏石鼻的小漁港，早期因為有很多鴿子在此棲息，因此用台語鴿子的音為此地命名。粉鳥林因為需走蘇花高，交通相對不易，成為過往的蘇澳秘境景點（但現在已經不秘境了，假日時人潮還是不少）。

粉鳥林漁港呈現夢幻的 Tiffany 藍，在太陽的照射下波光粼粼，沿著漁港右側的小步道，即可通往粉鳥林的碎石海灘，這個海灘因為四周被礁岩環繞，形成環形海灘，如果天氣好的話，可以看到海天一線的美景，以及淡淡綠色與湛藍色的漸層海水。

親子旅遊必玩

帶小朋友出門旅行，最重要的就是好玩又能放電，還要兼顧學習與體驗。蘇澳就有幾個特別適合親子的地方，不只能動手 DIY，還能邊玩邊長知識。從飲料文化到色彩創意，每一站都能讓孩子驚喜連連，大人也能一起回味童心，是全家出遊的絕佳選擇。

奇麗灣珍珠奶茶文化館

奇麗灣是一座以珍珠奶茶為主題開設的園區，總共有兩層樓，二樓主要是介紹珍珠奶茶發展的歷史、每個階段的特色、茶的種類、製茶與珍珠的器具、珍珠的口味，平常只顧著喝，不知道原來製造珍珠奶茶的歷程是這麼繁瑣、講究，喜歡珍奶的你不妨前往這個室內蘇澳景點好好認識珍珠奶茶小知識。

蜡藝蜡筆城堡

從高速公路上就可看到的蠟筆城堡，外觀是仿造蠟筆形狀，色彩豔麗繽紛地佇立在綠色田地間，非常吸睛，全室內的設施就算是雨天也能玩得盡興，是下雨天也能遊玩的蘇澳景點喔！

而館內也有蠟筆的製程及常用色粉等介紹，可讓大小朋友了解從小用到大的蠟筆是如何做成的，另外一張門票還可以體驗四項DIY活動，像是手作風車、自製彩色筆，園區內甚至還有變裝區可換裝，很適合親子遊行程！

開學也能小旅行！蘇澳這樣玩就對了，絕美風景和體驗推薦給你

