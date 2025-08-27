花蓮必訪金針花海｜小瑞士農場免費停車＆夢幻花海浪漫登場

當艷陽映照下，金針花如金色波浪閃閃發光！走進赤柯山，眼前是一片燦爛的金黃海洋，花蓮小瑞士農場的金針花海現正值盛放之際，夢幻景色讓人如同走入童話世界當中！

2025花蓮金針花季再度登場！赤柯山與六十石山是全台最重要的金針花產區，每年8月至9月中旬，金色與橘紅的花朵鋪滿山坡，宛如「天使的花毯」。位於赤柯山海拔1,000公尺的小瑞士農場，更以4公頃金針花田聞名，無論身處園區哪個角落，都能欣賞到金光閃耀的壯麗花海。





▲圖片來源：何霖源攝影





小瑞士農場的貼心設施



農場設有免費停車場、洗手間與住宿服務，讓遊客能夠輕鬆規劃一日或多日的賞花之旅。園區同時販售金針花農產品，並提供各式冰品與金針花系列飲品，讓人在賞花之餘，也能享受沁涼與美味。坐在餐廳或室外座位區，邊品味飲食、邊眺望金針花海，宛如置身異國度假勝地。





打卡必拍的夢幻場景



除了壯闊的金針花田，小瑞士農場還設置了獨特的地景藝術與花海地標，成為熱門的拍照打卡點。艷陽下，金針花閃耀如金色波浪，搭配藍天與山景，更顯耀眼。農場今年特別規劃了賞花平台，不論是坐在椅子上悠閒欣賞，還是沿著步道取景，都能拍出滿滿美照。





赤柯山必訪的賞花秘境



赤柯山小瑞士農場以其優美景致與完善規劃，成為花蓮金針花季的必訪景點。夢幻的山谷花海，不僅能療癒人心，更帶來親近自然的喜悅。無論是與親友共遊，還是單純沉浸在自然美景中，小瑞士農場的金針花海，都是夏末最值得收藏的絕美記憶。





【赤柯山小瑞士農場】

景點地址：花蓮縣玉里鎮275號





