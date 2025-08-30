超美秘境大公開！宜蘭必訪景點一次看，週末就去這裡走走吧

快訊

FunTime旅遊比價
粉鳥林。 圖／IG,chuyu1159

【FunTime小編群】宜蘭景點眾多，成為許多人度假的首選，宜蘭景點囊括大自然、文青親子遊樂，適合來個一日遊，宜蘭除了好山好水和世界知名的童玩節外，更有許多私密景點只有在地人才知道，這次FunTime小編不藏私，一起來探索這些宜蘭景點吧！

冬山河親水公園

冬山河親水公園。 圖／IG,iamavon811

說到宜蘭就絕對不能忘記冬山河親水公園，這裡除了是舉辦宜蘭國際童玩節的地點，平時更是風景秀麗的大型公園，可以騎著腳踏車兜風，也可以在河邊坐著欣賞蘭陽平原的美景，不要錯過CP值這麼高的親子景點啦～

親水公園偶爾能看到一些熱血的人們在划獨木舟，喜歡水上活動的朋友不妨一同參與！另外也有和傳藝中心之間的船班，單程票100有找，大家可以安排兩個園區的一日遊！

【冬山河親水公園資訊】

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

開放時間：夏季7:00-22:00／冬季8:00-22:00

鳩之澤溫泉

鳩之澤溫泉。 圖／shutterstock

鳩之澤溫泉就在太平山國家森林遊樂區裡，這裡的泉質清澈，屬於弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，沒有硫磺的臭味、泡完還會有滑潤感，能舒暢筋骨外還能美容養顏，有「美人湯」之譽喔！

鳩之澤溫泉除了有露天SPA區、男女裸湯外還有湯屋，非常適合家庭旅遊、享受私人時光！最棒的是還可以在販賣區購買玉米和蛋等商品到煮蛋區用溫泉煮熟來吃，有趣又好玩，絕對是宜蘭必訪的親子景點之一！

【鳩之澤溫泉資訊】

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號

開放時間：09:00-19:00

門票：

情人灣

情人灣。 圖／IG,angel_lin222

情人灣一直以來都是在地人才知道的宜蘭景點，又稱內埤海灘，被兩側的高山所包圍、地形隱密，本來人潮不多，可以帶著心儀的對象來到這，靜靜的看海非常棒～

偷偷告訴大家，情人灣也是欣賞日出的絕佳地點唷！想到宜蘭一日旅遊的朋友們不容錯過，但是這裡風浪大，不建議戲水哦～

FunTime小提醒：沙灘屬於陡降型沙灘，出海數十公尺後就是深長的暗溝，若帶小孩來要特別注意！

【情人灣資訊】

地址：宜蘭縣蘇澳鎮內埤路–北濱公園旁

賊仔澳玻璃沙灘

賊仔澳玻璃沙灘。 圖／IG,norman791107

賊仔澳的沙灘上有各色玻璃製品，在經過海水經年累月的沖刷之後磨去了他的稜角，變成像是珠寶般光滑剔透的外觀，並和沙灘的石頭相混，就形成了美麗的「玻璃沙灘」！

曾是垃圾掩埋場的賊仔澳，也能搖身一變成宜蘭旅遊景點。這裡的海況穩定，非常適合親子一同前往，也是想體驗獨木舟的宜蘭好去處！

FunTime小提醒：賊仔澳位於懸崖下，攀爬下海灘時一定要小心腳步！

【賊仔澳玻璃沙灘資訊】

地址：宜蘭縣蘇澳鎮造船路

東澳烏岩角海蝕洞

東澳烏岩角海蝕洞。 圖／IG,wcy6572

烏岩角位於宜蘭南方澳與東澳兩大海灣之間，是鮮少人知道的宜蘭景點，如果想欣賞烏岩角的美景可要耗費一番工夫，陸路得要爬下陡峭的岩石、水路則是得要划獨木舟，都得經過一段辛苦才能看到這個超美景點。

雖然不容易抵達，但看著烏岩角的超美景點真的會覺得這趟旅遊值回票價，還可以躲到天然的海蝕洞中乘涼，幸運的話還能看到絲毫不遜色於馬祖「藍眼淚」的「綠眼淚」美景，收穫真的超級多！

FunTime小提醒：如果走陸路，建議穿著輕便的長袖長褲，不要帶太多東西喔！

【東澳烏岩角海蝕洞資訊】

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花公路–蘇花公路安魂碑

中興文化創意園區

中興文化創意園區。 圖／宜蘭縣政府

中興文創園區是宜蘭五結鄉的第一個文創園區，在舊有的老廠房裡集結各種藝術家的創意心血，而園區內設有的「九號製造所」，更提供溜滑梯、球池、積木區及廚房扮家家酒等設施，非常適合小朋友前往體驗！

餐飲也提供多種特色料理，像是披薩、義大利麵、焗烤飯及各式炸物等。若想逛文創商品街，也能到興工一場、興工二場，不僅有超多精緻的手工製品，還有一些親子DIY可以報名參加，絕對不能錯過！

【中興文化創意園區資訊】

地址：宜蘭縣五結鄉中正路二段6之8號

營業時間 : 10:00-18:00（週三公休）

