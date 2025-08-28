快訊

宜蘭一日遊｜開箱8,000坪宜蘭爆紅新景點「樹懶餐廳萌寵樂園」，加碼周邊高CP值宜蘭小吃

來宜蘭只去羅東夜市就太可惜！這次帶你解鎖佔地8000坪的宜蘭爆紅新景點「樹懶餐廳萌寵樂園」，再加碼2家在地人激推的羅東美食名單，隱藏版日式刨冰和平價高CP值的日式小食堂，輕鬆安排不踩雷的宜蘭一日遊行程！

宜蘭一日遊｜樹懶餐廳萌寵樂園

療癒度破表的動物派對！全家都會愛上的森林系牧場

這座佔地8000坪的農場是近期宜蘭最夯的親子景點，草泥馬、水豚、泰迪羊、小馬、象龜、袋鼠…超多可愛動物就這樣散步在你身邊。飼育員親切、園區無異味，動物也都溫馴好互動，不論大人小孩都會玩到捨不得走。

地址：宜蘭縣三星鄉萬富七路78號

電話：0983-703-477｜0979-333-015

營業時間：週三～週一 09:00–18:00（假日08:30開園）

立即訂樹懶餐廳（萌寵樂園門票）

宜蘭一日遊｜小山丘

藏身土地公廟旁的刨冰祕密基地，果香清爽不甜膩

隱身在廟旁巷弄中的甜點小店，裝潢簡約文青、主打自製果醬刨冰與紮實布丁。招牌火龍果百香刨冰層層堆疊果醬與果肉，吃起來酸甜又清爽，店內還兼賣香氛與手作選物，是視覺與味覺都超滿足的小天地。

地址：宜蘭縣羅東鎮復興路一段100巷1號

電話：03-957-1190

營業時間：10:00–18:00（週四公休）

宜蘭一日遊｜水沐食堂

在地人激推的日式食堂，大阪燒與炸雞都不踩雷

主打大阪燒、玉子燒與炸雞等經典日式料理，品項多樣、價格實惠，用料也不馬虎。炸雞多汁酥脆、炒麵香氣逼人，搭配微甜的日式醬汁，每口都讓人想回訪。店內位置不多，用餐尖峰需稍候。

地址：宜蘭縣羅東鎮民權路212號

電話：03-956-6077

營業時間：週三～週日 11:30–13:30、17:00–19:30（週一公休）

羅東一日遊行程建議

時間　行程內容

9:00　抵達《樹懶餐廳萌寵樂園》與羊駝、水豚、泰迪羊互動

11:30　可選擇在園內餐廳用餐或前往市區

13:00　到《小山丘》吃一碗清爽的日式刨冰

17:30　晚餐在《水沐食堂》大啖大阪燒與炸雞塔塔醬

19:00　可接續至羅東林場/夜市散步或返回市區休息

羅東一日遊行程常見問題

樹懶餐廳萌寵樂園需要門票嗎？要預約嗎？

門票可現場購買，無需預約；建議早上8:30開園時段入場，動物最活躍、人也較少。

樹懶餐廳萌寵樂園適合帶小朋友嗎？會不會有味道？

非常適合親子遊，園區清潔乾淨、動物區無臭味，還有許多親人動物與表演秀。

小山丘適合帶小孩嗎？

冰品口味偏自然果香，無人工香精，適合親子共食；座位區乾淨舒適。

水沐食堂需要訂位嗎？適合多人聚餐嗎？

店面小、座位不多，無開放訂位，建議提早到場。適合2–4人聚餐。

