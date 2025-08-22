暑假就是要去墾丁玩！夏天必去的「墾丁景點」行程攻略一次看

快訊

KKday旅遊生活誌
圖片來源：KKday
圖片來源：KKday

圖片來源：KKday
圖片來源：KKday

【文・KKday旅遊生活誌】

還在煩惱暑假尾聲要去哪裡玩嗎？超推薦到墾丁走走，那裡有藍天白雲、沙灘海浪，能感受到夏日風情。無論你喜歡下水浮潛，喜歡到公園看可愛的梅花鹿，喜歡在海生館看各式各樣的魚類在水中悠遊，還是喜歡體驗刺激豐富的水上活動，墾丁都能滿足你，快來看看小編為你整理的墾丁攻略吧！

墾丁有哪裡好玩

墾丁有許多知名的觀光景點，如果不想在戶外曬太陽，推薦去海生館參觀；如果想感受夏天的熱情，可以沿著海岸線散步，或者去生態園區看看小鹿也很棒喔！

圖片來源：KKday
圖片來源：KKday

國立海洋生物博物館（海生館）

「國立海洋生物博館」位於屏東車城，比墾丁在北邊一點，如果是帶孩子們一起來，就可以考慮把這個景點排入，和墾丁一起玩。館內的海洋生態豐富，分成三大區：台灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館，以及最受歡迎的三層樓水族箱、海底隧道。

另外海生館旁還有潮間帶生態區，如果想在真實的生態環境更多探索生物的奧秘，也很推薦購買「海生館潮間帶探索體驗」！

近年來最夯的行程為「夜宿海生館」，不但有專業的導覽員帶你認識海洋生態，更會帶你到後場參觀，了解飼育員的工作環境、內容。根據不同的夜宿區域也會搭配季節性行程，不僅是和親子旅遊，只要對海洋生態有興趣的人，都可以考慮入住一次！（睡在企鵝、白鯨旁邊光想就很浪漫～）

南灣、白沙灣、秘境小沙灘

如果你喜歡看海，或是去墾丁就為了玩水、浮潛、SUP、沙灘車，那麼絕大多數都位在南灣到關山這段區域，有參加水上形成的話，多數時候也是在南灣附近集合唷！

南灣：人潮較多，可以玩獨木舟、SUP、沙灘車等水上活動。

星砂灣、秘境小沙灘：星砂灣位於後壁湖漁港附近，被列為生態保育區，所以水上活動有限制的！但也因為這樣保留了清澈、湛藍的海水，很適合看海、在海邊戲水，或是拍拍美照。

墾丁白沙灣：人潮相較南灣較少人，海水也比較清澈，喜歡比較寧靜的海灘就可以考慮來這！

鹿境梅花鹿生態園區

不用飛到奈良也有可愛的鹿群可以看！最近墾丁的打卡熱點中，多了這些梅花鹿的身影～在路徑梅花鹿生態園區不但能近距離接觸梅花鹿，還可以親自體驗餵鹿！這裡更是夯到連韓綜都曾來取景唷～非常推薦大家可以再去墾丁玩水前，預留點時間給這個景點，絕對不會讓你後悔的！

去墾丁可以做什麼

到墾丁可以體驗很多好玩的行程，想要體驗水上活動的話，可以考慮浮潛、獨木舟、SUP；想要輕鬆玩海邊的話，沙灘車是近年非常熱門的選擇，千萬不要錯過了喔！

圖片來源：KKday
圖片來源：KKday

獨木舟、SUP

如果你不想要下水，但還是想要好好的欣賞海洋世界、可以美美的配上海景拍照，那就很適合來玩獨木舟或是SUP，而且在這裡都是全程有教練帶領，所以即使你不會游泳也沒關係。另外如果你真的很怕水，或是家中有小孩不方便下水，也可以選擇半潛艇的方式看珊瑚礁，這種方式會潛到水底下，帶你認識珊瑚礁生態與海底景觀。

浮潛

圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

後壁湖的水質清澈，再加上有獨特的礁岩地形、豐富的珊瑚礁生態，以及多樣化的熱帶魚類，非常適合來浮潛。不會游泳也沒關係！只要你敢下水，剩下的就交給教練來幫你！

如果你不想要單純浮潛，也可以另外再加購其他水上活動，像是香蕉船、快艇、水上摩托車等，或是想要留下海上玩水的夏日回憶，也有專業的隨影攝影服務喔！

沙灘車

圖片來源：Shutterstock
圖片來源：Shutterstock

墾丁可不是只有水上活動！小編也很推薦去玩玩看越野沙灘車，由專業教練帶你勇闖原始森林、草原，重點是超級刺激！奔馳在顛簸的路上，就跟在玩雲霄飛車一樣，玩一次就會上癮！

墾丁景點2025》夏天必玩！墾丁海邊景點/寵物景點/網美景點推薦

想玩出專屬於自己的旅行，看更多旅遊攻略《KKday旅遊生活誌》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

浮潛 獨木舟 水上活動

KKday旅遊生活誌

追蹤

