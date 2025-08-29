輕鬆玩台東！近火車站、夜市的「台東民宿」都在這

【FunTime小編群】在家悶壞了，想出外旅遊，可以選擇到有著遼闊山海的台東，全台最寬廣風景絕對能解放你鬱悶已久的疲憊心情。玩台東除了住飯店，其實還有很多充滿特色的台東民宿可以選擇，今天小編整理了網路上高分好評的幾間台東民宿，一起來看看它們有哪些特色吧！

台東民宿怎麼選？快速導覽＋分類

玩台東還不知道要住在哪裡嗎？以下這幾間台東民宿，小編幫它分成兩大類，來看看你安排的行程，更適合住哪吧～

➢ 台東火車站附近：方便搭火車以及租汽／機車，交通地點相當方便

➢ 台東觀光夜市附近：往返夜市和民宿只要約5分鐘，近鐵花新聚落、台東濱海公園

台東民宿｜台東火車站附近

如果是搭乘火車來到台東的旅客，推薦選擇住在台東火車站附近，這裡無論是搭火車還是租車都相當方便，是自由行或是初訪台東的旅客的首選地段！

台東普悠瑪風格旅店

台東普悠瑪風格旅店。 圖／agoda

台東普悠瑪風格旅店鄰近台東火車站，是間充滿南洋風情的民宿。普悠瑪是卑南族象徵團結與聚集的稱呼，民宿希望藉由這個精神讓旅客能一起體驗台東的傳統文化。一進到民宿大廳，就會看到木船、白沙、竹製躺椅／吊椅、茅草傘及綠色植物等擺設，超有異國小島的度假氛圍～而台東普悠瑪風格旅店房型分為雙人房、三人房、四人房及八人混合宿舍房，房間依據房型座落在不同館別，房內採自然簡約的風格，讓人感到特別溫馨放鬆，價格也相當親民呢！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：台東縣台東市樂利路61-1號

鄰近景點：卑南遺址

実舍台東．Genuinn Taitung

実舍台東．Genuinn Taitung。 圖／agoda

台東実舍就在台東火車站步行六分鐘的地方，也有提供租車服務，交通非常方便。民宿內附有提供免費咖啡的共用廚房；房間新穎寬敞、乾淨溫馨且隔音極好，裝潢布置融合不少工業風元素，房間超高質感，價格卻非常佛系，是CP值破表的一間台東民宿！

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

地址：台東縣台東市安和路102巷42號

鄰近景點：台東糖廠文創園區

岩灣潭行館

岩灣潭行館。 圖／agoda

岩灣潭行館雖然是一間民宿，但占地千坪的面積和腹地廣大的庭園造景，彷彿置身在高級度假村。房型的部分有二人房和四人房，而且都有附獨立陽台，可以觀賞台東的藍天和翠綠山巒，簡直超享受～重點是盥洗用品提供的是法國香氛品牌歐舒丹，非常貼心精緻！希望住宿鄰近台東火車站，又注重質感且想要好好放鬆，選岩灣潭行館準沒錯啦～

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：台東縣台東市北安路679巷1號

鄰近景點：利吉惡地

台東日光森林民宿

台東日光森林民宿。 圖／agoda

台東日光森林民宿位在台東市區，鄰近台東觀光夜市，地理位置與機能都非常好。民宿內設有電梯，即使提著大包小包的行李來也不用怕！台東日光森林民宿房型分為雙人房、四人家庭房，房內雖然空間不大，但非常乾淨舒適、應有盡有，也不會顯得擁擠～入住民宿就能享用飲料吧和小點心，一早起床還有豐富多樣的自助式早餐可以享用，簡單溫馨的環境，非常有家的感覺！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：台東縣台東市樂利路25號

鄰近景點：卑南文化公園 、台東美術館

台東民宿｜台東觀光夜市附近

喜歡吃美食的旅客，位於台東觀光夜市附近的民宿絕對是你的最佳選擇！以下這幾間都只需要約5分鐘的車程就可以抵達夜市，不管是逛到多晚都能輕鬆回到民宿。且附近也鄰近鐵花新聚落、台東濱海公園，行程輕鬆安排～

門廷若室-河堤左岸館

門廷若室-河堤左岸館。 圖／agoda

門廷若室-河堤左岸館裝潢清新大方，房間乾淨簡約，房內備有手沖咖啡壺和精品咖啡。民宿也提供單車、親子腳踏車、電動車等租借服務，很適合一行人騎著單車到市區遊玩，還有滿桌的桌遊、遊戲機可以讓親朋好友玩上一晚。另外，門廷若室-河堤左岸館外也設有專屬停車場，內部備有電梯，帶著大行李入住也能很方便，用民宿價格就可以享受到賓至如歸的飯店級住宿！

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：台東縣台東市開封街818巷2號

鄰近景點：鐵花村音樂聚落、鐵道藝術村

人山民宿

人山民宿。 圖／agoda

人山民宿位於台東觀光夜市約3分鐘車程的地點，民宿鄰近鐵花新聚落、台東濱海公園等必訪景點，地理位置相當便利。人山民宿整體風格走復古工業風，以灰色塗料再搭配實木與鐵件，打造出高質感的特色空間，特別適合喜歡拍照或熱愛設計感住宿的旅客。此外，人山民宿也是一間寵物友善民宿，他們還很貼心的提供撿便袋、尿墊、小零食等多項寵物備品，如果是帶寵物一起來台東玩的飼主們，這間民宿也能讓毛小孩安心入住～

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

地址：台東縣台東市復興路207號

鄰近景點：台東觀光夜市、鐵花新聚落、台東濱海公園

