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花蓮信仰盛會登場！2025先民文化節帶你全方位體驗祭儀文化

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：花蓮市公所FB
▲圖片來源：花蓮市公所FB

文化，不只是記憶中的祭典與符號，而是可以親手擲筊、品嚐粥香、帶回香火袋的真實體驗。快來「2025先民文化節」，和家人一起走進台灣的信仰日常。

在花蓮深具歷史意義的十六股延平王廟前，一場與先民致敬的文化盛典即將展開──「2025先民文化節」將於8月2日隆重舉行！原訂於7月26日的活動因罷免投票日調整延後，卻也讓更多民眾能一同共襄盛舉。本次活動融合傳統祭祀儀式與趣味民俗互動，從廟埕出發，走進民心，為花蓮注入一股與神同行的文化活力。


▲圖片來源：花蓮市公所FB
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尪仔神將現身，藝陣文化知識全收錄

文化節中最吸睛的莫過於神將尪仔的登場，當他們步伐齊整、氣勢十足地行走於廟埕前，不僅是陣頭文化的展演，更是信仰精神的展現。活動現場將舉辦「大神將演出及藝陣知識分享」活動，透過生動演繹與導覽解說，讓觀眾能深入了解八家將、宋江陣等民間信仰的豐厚底蘊，喚醒大眾對傳統文化的珍視與驕傲。


▲圖片來源：花蓮市公所FB
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平安祈福互動，老少咸宜的親子祭典

除了莊重的祭祀與演出，活動更設計了多項互動亮點──親手完成祈願儀式，即可獲得限量香火袋，象徵神明庇佑與福氣相隨；還有溫暖人心的「平安粥」免費提供，一碗熱粥凝聚家人團圓的滋味；趣味十足的「擲筊王」競賽也邀請民眾挑戰信仰的小遊戲，無論大人或小孩，都能在這場祭典中找到專屬的參與方式。


▲圖片來源：花蓮市公所FB
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神氣書展同步開展，從故事裡認識信仰

為了讓文化節更深入生活，「神氣十足主題書展」特別於7月1日至31日在花蓮市立圖書館兒童館展出，精選各式民俗與信仰主題的圖書與繪本，適合親子共讀與課堂延伸。從媽祖的傳說、神將的故事，到陣頭的奧義，讓小朋友透過閱讀認識祭祀文化，讓文化的根從小深植，世代傳承。


▲圖片來源：花蓮市公所FB
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【2025先民文化節】

活動日期：2025/08/02

活動地點：花蓮十六股延平王廟


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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