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「臺灣國際熱氣球嘉年華」鹿野高台首場光雕音樂會 動力火車壓軸登場

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哆啦A夢降臨鹿野高台，臺東天空最萌派對登場。　圖：台東縣政府／提供
哆啦A夢降臨鹿野高台，臺東天空最萌派對登場。　圖：台東縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「臺灣國際熱氣球嘉年華」已於07/17晚間熱力登場，鹿野高台迎來首場光雕音樂會，吸引3萬5千人共同參與。在萬眾期待下，最受矚目的13顆熱氣球ｘ無人機ｘ煙火交織出絢麗多層次的聲光饗宴，並由剛榮獲金曲「最佳演唱組合獎」的鐵肺天團－動力火車傾情開唱，多首經典金曲瞬間點燃現場熱情，引發觀眾陣陣驚呼與熱烈掌聲，將現場氣氛推向最高潮。

▲萬人共聚臺東熱氣球星光夜。　圖：台東縣政府／提供
▲萬人共聚臺東熱氣球星光夜。　圖：台東縣政府／提供

原定於07/06舉行的開幕光雕音樂會，因受颱風影響順延至08/04登場，讓07/17的演出成為鹿野高台今年首場光雕音樂會，吸引大批民眾提前湧入、搶先感受臺東夏夜的熱氣球魅力。

活動由氣勢磅礡的熱氣球團隊以噴火器繞場揭開序幕，隨後青春洋溢的紫月光帶來精采演出。緊接而來的重頭戲由13顆熱氣球接連登場，以超人氣哆啦A夢熱氣球為首隨音樂與無人機和煙火相互映襯展演，當哆啦A夢主題曲的旋律響起，輕快的旋律瞬間穿越時光，喚醒了每位觀眾的回憶。

▲熱氣球ｘ無人機ｘ煙火秀，三重宇宙點亮 EXPO 2026。　圖：台東縣政府／提供
▲熱氣球ｘ無人機ｘ煙火秀，三重宇宙點亮 EXPO 2026。　圖：台東縣政府／提供

無人機主題首度亮相，哆啦A夢、大雄、靜香、胖虎與小夫伴隨著音樂響起出現在鹿野高台夜空中，一場充滿共鳴的聲光饗宴驚豔全場。活動尾聲，無人機在空中排列的 QR Code，讓現場觀眾即時參與抽獎活動，讓大家有機會把限量熱氣球小禮物帶回家。活動壓軸由剛榮獲第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的鐵肺天團動力火車，獻唱多首人氣金曲，瞬間點燃全場熱情，現場觀眾紛紛表示活動超乎期待又精采。

臺東縣政府表示，活動將持續至08/21止（每週二公休日），每天05:30-07:00及17:00-18:30 兩個時段不僅可以看到來自國內外的造型球展演，還有機會可以購票搭乘熱氣球繫留體驗，接下來還有6場熱氣球光雕音樂會，陸續在鹿野高台、池上大坡池及市區國際地標登場，場場精彩，其中鹿野高台主場演出更將結合無人機進行聯合展演。

同時臺東縣政府也特別提醒，熱氣球光雕音樂會當日不僅可從鹿野火車站、台東市區搭乘接駁車及台灣好行縱谷鹿野線班次，也可採用共乘計程車方式抵達；而自行開車的遊客，現場也有民間停車場與在地商家的消費購物停車場可使用，歡迎多加利用。詳細活動及交通資訊，請至「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」的官方網站及社群平台查詢，掌握最新資訊，一起相約台東，嗨翻整個夏天！

※「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球光雕音樂會場次

・07/24 (四) 19:00／池上鄉 大坡池　　(▲)

・07/31 (四) 19:00／鹿野鄉 鹿野高台　(★)

・08/04 (一) 19:00／鹿野鄉 鹿野高台　(★+▲)

・08/07 (四) 19:00／臺東市 國際地標　(★+▲)

・08/14 (四) 19:00／鹿野鄉 鹿野高台　(★+▲)

・08/21 (四) 19:00／鹿野鄉 鹿野高台　(★+▲)

　備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次

※ 造型熱氣球展演及繫留體驗（熱氣球繫留體驗以標準球為主）

・活動日期：2025/07/05 (六) - 08/21 (四)

・活動時間 : ●上午場： 05:30-07:00 ／05:00現場售票

　　　　　　●下午場： 17:00-18:30 ／16:00現場售票

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