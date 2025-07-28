超童趣的「花蓮親子民宿」都在這！溜滑梯、卡通主題房型一次看～

【FunTime小編群】每次到了假日，總是煩惱要帶著全家大小去哪玩嗎？不用擔心，小編今天就要來推薦超適合親子旅遊的好地方－花蓮。花蓮不僅好山好水，還有許多適合與家中孩子們一同入住的超棒親子民宿，從主題房到溜滑梯應有盡有，趕緊跟著小編的腳步，來看看怎麼計畫一場花蓮親子旅遊吧！

花蓮親子民宿｜快速導覽＋介紹

想帶孩子玩花蓮，但住宿不知道怎麼選嗎？以下這5間民宿都不輸飯店，不論是超童趣的主題房型，又或者是豐富的兒童設施，皆能讓小朋友嗨翻天～這幾間花蓮親子民宿將分成兩大區，快來看看哪裡最適合你吧！

➢ 花蓮市：地點超優！近花蓮車站、東大門夜市、七星潭等知名景點

➢ 吉安鄉：緊鄰花蓮市，玩水必去的知卡宣綠森林親子公園就在這

花蓮親子民宿｜花蓮市

如果是第一次來到花蓮的家庭，住在花蓮市一定是最佳首選！這裡鄰近熱鬧的東大門夜市，也靠近超美的七星潭風景區，也聚集了超多花蓮必吃的美食小吃，像是公正包子、炸彈蔥油餅和玉里橋頭臭豆腐，絕對是一處花蓮最好入手的住宿地點！

幸福童漾親子民宿

幸福童漾親子民宿。 圖／agoda

幸福童漾親子民宿。 圖／agoda

幸福童漾親子民宿。 圖／agoda

幸福童漾親子民宿是一間小孩入住會玩到瘋的親子民宿！民宿內設置了超多超好玩的兒童遊戲區，像是玩沙區、畫畫區、小車車遊樂區等，玩累了的話，民宿還有貼心準備養樂多讓小朋友們喝～幸福童漾親子民宿的房型也都超有趣，這裡設有四種不同主題的兒童房型，有「城堡樂園」、「海盜歷險」、「樂高救援」和「夜光森林」，而每一間房內都有再另外設置小小的兒童遊戲區，如果公共區域小朋友太多的話，也不用擔心啦～

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：花蓮縣花蓮市永興路31號

花蓮親子民宿｜吉安鄉

緊鄰花蓮市區的吉安鄉，是一處擁有廣闊的田園風光與恬靜的鄉村氛圍的地點，這裡有知卡宣綠森林親子公園、吉安慶修院，而且也更靠近遠雄海洋公園。如果是想帶孩子玩水、認識海底世界，或是享受一趟悠閒的親子假期，花蓮吉安鄉推薦給你～

童心童趣民宿

童心童趣民宿。 圖／agoda

童心童趣民宿。 圖／agoda

童心童趣民宿。 圖／agoda

童心童趣民宿位於知卡知卡宣綠森林親水公園開車約5分鐘的地方，如果是想要來這裡玩水的話，那這間親子民宿絕對不能錯過！童心童趣民宿除了有兒童超愛的溜滑梯房型之外，也提供了超多超好玩的遊戲可以讓小孩們盡情的放電，像是夢幻沙池、塗鴉牆、冰淇淋攤販車、滑步車和超多益智玩具～另外，民宿主人也超級細心，會定期的消毒屋內的環境，尤其會著重遊戲區，絕對是一間小孩能夠安心入住的親子民宿！

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

地址：花蓮縣吉安鄉吉豐路一段16巷1號

花蓮卡樂弗童話莊園民宿

花蓮卡樂弗童話莊園民宿。 圖／agoda

花蓮卡樂弗童話莊園民宿。 圖／agoda

花蓮卡樂弗童話莊園民宿。 圖／agoda

接下來小編要介紹的，是家中有小女孩的家庭，絕對都會超喜歡的夢幻花蓮親子民宿－花蓮卡樂弗童話莊園民宿。卡樂弗童話莊園民宿一共有五大主題套房，白雪公主、灰姑娘南瓜車、愛麗絲夢遊仙境、小飛俠彼得潘海盜船、彼得兔樹屋等，每間房型都結合了相關的童話故事來設計，配上民宿城堡般的外觀，真的非常浪漫。

小編偷偷說：民宿老闆非常親切，還會推薦住客他的私房口袋景點呦，來到這裡記得跟老闆詢問一下喔。

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：花蓮縣吉安鄉吉豐路一段65巷2之100號

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