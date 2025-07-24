玩台東也可以這樣住！超愜意的「池上住宿」推薦，還有奢華Villa可以住

【FunTime小編群】台東池上以「米」聞名，是近幾年非常熱門的台東景點，這裡除了有伯朗大道、天堂路等知名景點以外，還有許多在地特色美食與小吃。今天小編就來介紹幾間池上住宿推薦，每一間都別具特色，無論是要靠近車站景點還是享有免費美味早餐，在這裡都能一次滿足～有興趣的朋友就趕緊跟著小編一起看下去吧！

池上住宿推薦｜快速導覽＋分類

如果你正在規劃池上的旅行，卻還在煩惱住宿要譖麼選的話，以下我們依據住宿的特色分成三大類：

➢ 池上渡假村：有戶外泳池、三溫暖和兒童遊戲室等，以及寬敞舒適的Villa房型

➢ 池上庭園民宿：清幽又靜謐的環境，被田園環繞的世外桃源

➢ 池上火車站附近住宿：搭車、租車較方便，適合搭乘大眾運輸工具來到池上的旅客

池上渡假村推薦｜設施豐富、適合親子放鬆

想來場超放鬆的渡假體驗的話，推薦你選擇設施齊全的池上渡假村！從豐富的飯店設施，像是戶外泳池、三溫暖和兒童遊戲室等，再到寬敞又舒適的私人Villa，讓你不用花太多心力安排行程，也能在飯店裡盡情放鬆享受～

日暉國際渡假村

日暉國際渡假村。 圖／agoda

日暉國際渡假村。 圖／agoda

日暉國際渡假村是台東池上相當知名的度假飯店，距離伯朗大道僅有10分鐘的車程，如果搭乘火車前來，飯店還有提供免費的預約接駁服務～園區主要分有VILLA獨棟區以及景觀溫泉客房，每間客房都設有私人景觀陽台以及溫泉浴池。園區設施也相當豐富，包含戶外泳池、兒童遊戲室 、桌球室、健身房、射箭場、 兒童小超跑、戶外風呂及三溫暖等，只是部分設施需要額外付費才能使用，有需要的朋友可以向櫃檯詢問呦！

是否提供腳踏車：有，NT$150起/人，07:30～18:00

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

地址：台東縣池上鄉新興路107號

池上庭園民宿推薦｜綠意環繞、靜謐慢活首選

如果是想要來場最愜意的旅行，池上的庭園民宿推薦給你～這幾間住宿都有大片的庭園，而且有些周邊也環繞著稻田，清幽又靜謐的環境，無論是想坐在陽台發呆，還是漫步在戶外庭園，都能沉靜在最悠閒的時光中。

丰宿民宿

丰宿民宿。 圖／agoda

丰宿民宿。 圖／agoda

丰宿民宿就位在台東知名小吃「大池豆皮店」附近，以清新簡約的白色建築坐落於鄉間道路之中顯得非常有質感～丰宿民宿僅提供三間風格相同的雙人客房，每間客房均為樓中樓設計，大家可以躺在閣樓上的懶骨頭欣賞窗外綠意盎然的稻浪，超級紓壓！盥洗用品也是相當用心，選用的是法國香氛品牌歐舒丹，而每天早晨老闆娘現做的豐盛早餐和老闆的拉花咖啡更是讓網友們讚不絕口～只是為了響應環保，民宿不提供牙刷、牙膏、梳子、刮鬍刀、拖鞋等一次性用品，有需要的話記得自備呦！

是否提供腳踏車：有，每房免費提供電動腳踏車2部

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：台東縣池上鄉大埔村7鄰大埔75號

艾若米民宿

艾若米民宿。 圖／booking

艾若米民宿。 圖／booking

艾若米民宿位在池上火車站附近的鄉間田園中，周圍環境清幽，是個放鬆度假的好地方～民宿以歐式建築為設計，後院還有大片的草皮綠地可以讓小朋友盡情的奔跑、玩耍～房型選擇上，有雙人、三人與四人房，每間客房均設有獨立陽台。另外大廳旁有放置泡麵、餅乾糖果以及水果讓房客免費享用，對於搭乘火車前往的朋友，民宿也有提供池上火車站免費接駁服務，非常貼心！

是否提供腳踏車：有，依房型人數免費租借

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：台東縣池上鄉17鄰229號

池上火車站附近住宿｜交通便利、風格多元

如果是搭火車來到池上的旅客，入住池上火車站周邊是最方便的地點！以下這幾間都能在10分鐘內走路抵達，不僅非常方便之外，住宿風格也相當多元，從老宅翻新到設計感十足的工業風通通有！

青庭民宿

青庭民宿。 圖／agoda

青庭民宿。 圖／agoda

青庭民宿位在池上火車站後方，步行前往只要7分鐘的路程。民宿為老宅改造，置身於住宅巷弄中，共有三層樓。房型部分有雙人房、四人房、五人房以及六人房，住宿環境寬敞乾淨，隔天一早還有精緻又豐富的早餐可以品嘗～而青庭民宿除了不提供一次性盥洗用品之外，也沒有另外供應毛巾給旅客使用，前往入住的朋友要特別注意呦！

是否提供腳踏車：有，免費租借

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：台東縣池上鄉文化路49號

原來宿民宿

原來宿民宿。 圖／agoda

原來宿民宿。 圖／agoda

原來宿民宿同樣位在池上火車站附近，整體裝潢以紅磚工業風格為設計，無論是公用空間還是住宿環境都布置得非常用心～民宿共有4種雙人房型，部分客房內還有專屬的景觀小陽台，晚上在這邊看星星有夠浪漫！如果想品嘗老闆娘的好手藝，也可以另外向民宿加購早餐～

是否提供腳踏車：無，但附近有合作的腳踏車店家

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：台東縣池上鄉中華路59號

晨安旭語民宿

晨安旭語民宿。 圖／agoda

晨安旭語民宿。 圖／agoda

晨安旭語民宿位於池上火車站與池上大坡池之間，附近就有7-11便利商店、超市、悟饕池上飯包等商店，無論是地理位置還是採買購物上都很方便！提供的房型有雙人房、雙床房與四人家庭房，住宿及衛浴空間都很寬敞，重點是！民宿內還設有電梯可以使用，非常推薦給不想扛行李或是行動不便的朋友！

是否提供腳踏車：有，免費租借

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：台東縣池上鄉仁愛路195號

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