夏夜最夢幻！ 花蓮鯉魚潭「仲夏水岸光影節」 七大燈區夢幻登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】花蓮夏夜最夢幻的光影饗宴即將登場！由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（簡稱縱管處）主辦的「2025花蓮鯉魚潭仲夏水岸光影節」，以絢麗燈光結合動態藝術裝置，打造出流光溢彩的山水幻境。活動於07/05-08/10（每日18:00-22:00）在鯉魚潭潭北遊客中心周邊閃耀展開，日前進行的燈區試燈便吸引大批遊客與攝影愛好者前來搶先一睹風采。

「2025花蓮鯉魚潭仲夏水岸光影節」，以絢麗燈光結合動態藝術裝置，打造出流光溢彩的山水幻境。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

本屆光影節以「光影流動｜仲夏山水奇幻共舞」為主題，融合花蓮壯麗山巒、水色意象與在地自然特色，結合創意光影藝術，設置多組極具視覺張力與情感共鳴的燈組裝置，為旅客帶來一場感官與心靈的雙重饗宴。

▲「舞蝶紛飛」燈區設計。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

縱管處許宗民處長表示：花蓮鯉魚潭位處群山環繞之間，湖光山色交織出宜人的自然風光，是環境優美、生態豐富的經典旅遊勝地。近年來，積極推動水域遊憩活動、賞螢及環境教育課程等觀光亮點，吸引許多親子家庭與年輕族群造訪。另花蓮縣政府自2013年起舉辦的「花蓮 FUN 暑假」系列活動，將以多樣化水上活動及周末創意表演秀為主軸，結合打卡大型裝置藝術展品、客製化可愛周邊商品、趣味集客活動及特色假日市集，吸引國內外遊客參與活動，為「鯉魚潭商圈」及鄰近在地產業帶來人潮、擴大觀光商機並帶動產業發展。這個熱情夏天就要大朋友、小朋友們一起來花蓮鯉魚潭釋放壓力、好好的重新充電！走向花蓮鯉魚潭，美好心情樂不完。

▲「粉耀鯉魚潭」燈區。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

本次活動共規劃七大光環境展區，以「自然、生態、藝術」為設計核心，將鯉魚潭幻化為仲夏夜最閃耀的夢幻舞台。燈組設計靈感取自花蓮壯麗山形與鯉魚潭的湖光水色，融合蝴蝶、螢火蟲、山林與花卉等自然意象，營造出層次豐富、情感深刻的光影體驗。

其中，《舞蝶紛飛》燈區以成群翩翩飛舞的蝴蝶燈飾為引導，如夜色中的引路者，引領遊客走進光影交織的夢幻森林；《「螢」照仲夏》則模擬春季賞螢場景，透過燈光營造繁星點點的夜草地，讓人彷彿置身銀河之中，感受自然生態的浪漫魅力。

▲「拾光隧道」燈區。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

《拾光隧道》燈區以「光」為線索，引人進入如織的光影中，探尋自然生命在時序流轉中的綻放與轉變。燈光如同花朵綻放般璀璨耀眼，象徵生命的蓬勃與自然的純粹之美。以金黃色系為主調布置光廊，延伸出一條溫暖明亮的廊道，亦象徵著花蓮的繁榮與希望。

而極具情感溫度的《母親．Mom》燈組，以山形輪廓勾勒出大地母親溫柔的懷抱，搭配中央彩繩交織的生命符碼，以及花蓮特有花卉點綴的細膩設計，傳遞對自然與文化守護的深厚情感，喚起人們對生命與土地間連結的深切共鳴。

▲「母親．Mom」燈組。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

今夏相約花蓮，一同走進「仲夏水岸光影節」，在流光中與山水共舞，見證鯉魚潭最動人的詩意夜景。更多活動資訊，請至「花東縱谷國家風景區管理處」官方網站查詢。

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