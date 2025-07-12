暑假帶孩子放電去！超童趣的「宜蘭親子民宿」清單大公開

【FunTime小編群】有小朋友又想到宜蘭玩，住宿到底要怎麼訂？宜蘭親子民宿不僅空間大、遊戲多，還有特殊主題民宿、台版哈利波特城堡可以選擇，但宜蘭親子民宿要訂哪間比較適合自己和家人呢？趕快跟小編來看看這篇宜蘭親子民宿特輯，一篇告訴你這些宜蘭親子民宿的特色在哪裡。

魔法古堡親子渡假民宿。 圖／agoda

宜蘭親子民宿｜快速導覽

帶孩子出遊玩，除了需要看民宿是否有豐富的設施之外，在選擇地點上也是相當重要的，以下這三個熱門住宿地點推薦給你，讓全家在民宿玩翻天之餘，也能輕鬆走訪宜蘭景點～

美食控的家庭，可以選擇入住羅東鎮，必逛的羅東夜市就在這；位於宜蘭市區和羅東中間的五結鄉，適合當作宜蘭旅遊的中繼站；想要享受田園風光，感受悠閒自在氛圍的話，可以選擇住在冬山鄉。

宜蘭親子民宿｜羅東鎮

羅東鎮是熱鬧中又帶點慢步調的地區，這裡除了有大家熟知的羅東夜市之外，還有羅東林業文化園區、羅東運動公園等必訪景點，玩宜蘭不仿就來羅東住上一晚，享受熱鬧又帶點慢步調得羅東吧！

星晏親子民宿

#鄰近羅東夜市 #大廳配有按摩椅大人也能放鬆

星晏親子民宿。 圖／agoda

星晏親子民宿。 圖／agoda

星晏親子民宿。 圖／agoda

星晏親子民宿位在羅東運動公園旁邊，開車前往羅東夜市只要6分鐘車程。客廳非常寬敞，除了基本的廚房、冰箱、飲水機等硬體設備外，還有兒童遊戲區、電梯與按摩椅，讓大人也能邊放鬆邊顧小孩，超貼心！每間客房都舖有木質地板，除了基本的雙人房以外，幾乎每間客房都設有溜滑梯與露天陽台，頂樓的璀璨星空房甚至還有玻璃夜景窗、星空投影與小小攀岩設施，包棟的話至多還可以容納12-20人。

地址：宜蘭縣羅東鎮北成路二段1巷8號

訂房網評價： 9.5/10(agoda)

附近景點：羅東運動公園、羅東夜市

雀客童媽吉親子旅館

#羅東車站走2分鐘 #室內百坪遊戲空間 #Swicth、手足球、家家酒玩具

雀客童媽吉親子旅館。 圖／agoda

雀客童媽吉親子旅館。 圖／agoda

雀客童媽吉親子旅館。 圖／agoda

想找宜蘭親子民宿的家庭，千萬別錯過這間！位於羅東車站旁的雀客童媽吉親子旅館，一間專為0-12歲的小孩設計的親子互動住宿。雀客童媽吉親子旅館在室內打造了一處350坪大的遊戲空間，並設置兒童電動車專用賽道、大型旋轉溜滑梯、3D互動投影球池區等多種遊樂設施，絕對可以讓孩子好好放電一番～

地址：宜蘭縣羅東鎮安平路16號

訂房網評價：9.2/10(agoda)

附近景點：羅東夜市、羅東車站、羅東運動公園

宜蘭親子民宿｜五結鄉

五結鄉位在宜蘭市區與羅東之間，這裡的景點包含冬山河親水公園、傳藝中心和中興文創園區等必訪景點，非常適合當作來宜蘭旅遊的中繼站。

米蘭穀堡

#歐式風格 #24小時飲料吧 #娛樂設備超多

米蘭穀堡。 圖／agoda

米蘭穀堡。 圖／agoda

米蘭穀堡。 圖／agoda

米蘭穀堡以歐洲街頭為主題，共有九棟建築，每一棟的風格都不太一樣。一樓皆為公共區域，除了有糖果屋、兒童遊戲室、桌遊、麻將桌、飛鏢機、手足球檯、戲水池以外，還有24小時飲料吧以及烤肉區。住宿方面，所有客房都分布在2-5樓，每棟都有附設電梯，包棟的話至多還能容納12人，有需要也可以向民宿租借嬰兒澡盆或兒童餐椅。隔天一早大廳則會準備豐盛的自助式早餐，現場也有提供兒童餐具可以使用～

地址：宜蘭縣五結鄉大吉五路309巷76弄7號

訂房網評價：8.6/10(agoda)

附近景點：宜蘭中興文化創意園區

FUN輕鬆民宿

#戲水池­、卡丁車、盪鞦韆 #房間還有溜滑梯

FUN輕鬆民宿。 圖／agoda

FUN輕鬆民宿。 圖／agoda

FUN輕鬆民宿。 圖／agoda

FUN輕鬆民宿外觀看起來相當高雅，但是間名符其實的宜蘭親子飯店，除了客廳內有許多玩具外，房間裡也有各式玩偶和小溜滑梯；戶外更是有大草皮、翹翹板、盪鞦韆、兒童卡丁車和戲水池等多樣化的遊樂設施，小朋友玩一整天都不會膩！更棒的是，FUN輕鬆民宿有提供戶外座區露台，一邊顧小孩一邊喝茶聊天，小孩放鬆，媽媽也輕鬆～

地址：宜蘭縣五結鄉大吉五路181巷51號

訂房網評價： 9.0/10(agoda)

附近景點：宜蘭中興文化創意園區

宜蘭親子民宿｜冬山鄉

宜蘭冬山鄉是放慢步調、享受田園景觀的好地方。如果來宜蘭旅遊住在冬山鄉的話，很推薦大家到斑比山丘餵小鹿，或是到梅花湖騎腳踏車、踩天鵝船，悠閒自在的氛圍，真的很適合來這裡放鬆一下～

宜人生活民宿

#下午入住提供現做雞蛋糕、水果茶 #免費抓周服務

宜人生活民宿。 圖／agoda

宜人生活民宿。 圖／agoda

宜人生活民宿。 圖／agoda

宜人生活民宿位在宜蘭冬山，以木質溫馨的風格為設計提供四種房型，每間客房都有附設溜滑梯、木質地板與各種玩具，部分房型還有露天陽台，住宿空間寬敞、採光明亮，重點是！浴室內還有獨立浴缸可以讓小朋友在裡面泡澡～只是為了響應環保，民宿不提供牙刷、牙膏、梳子、刮鬍刀等一次性用品，有需要的話記得自備呦！下午3-5點入住的朋友，民宿還會提供現烤的雞蛋糕和水果茶讓大家享用下午茶～

小編偷偷說：民宿有為入住的旅客免費提供1歲小朋友生日的抓周道具與場地，有需要的家長們可以在訂房時提前詢問呦！

地址：宜蘭縣冬山鄉吉祥路569號

訂房網評價：8.9/10(agoda)

附近景點：斑比山丘、冬山河生態綠舟

蝶舞境安民宿

#復古莊園民宿 #附消毒鍋爸媽不擔心

蝶舞境安民宿。 圖／agoda

蝶舞境安民宿。 圖／agoda

蝶舞境安民宿。 圖／agoda

蝶舞境安民宿就像座復古莊園，有許多精緻懷舊的風格擺設，如吊燈、沙發，但房內裝潢卻一點都不失童玩趣味，除了有廚具扮家家、火車軌道組合、城堡積木等玩具，當然也少不了溜滑梯，房間內的溜滑梯不算太高，不用害怕小朋友獨自一人摔下來或是跌倒。此外民宿還有提供消毒鍋、親子腳踏車、兒童腳踏車，如果想要帶小孩學騎腳踏車，這間宜蘭民宿的環境跟設施很適合。

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路176號

訂房網評價：8.8/10(agoda)

附近景點：宜農牧場、羅東運動公園

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