爸媽照過來！Top 5親子友善宜蘭住宿推薦 再加碼童玩節懶人包，活動演出不踩雷

爸媽注意⚡2025宜蘭童玩節30週年重磅推出「史奴比鴨」、國際表演、水舞秀、VR互動等超多亮點，大人小孩都玩翻🎉這次AsiaYo幫你整理高CP宜蘭住宿推薦，從滑梯球池宜蘭親子飯店，到寵物友善房型都有，離童玩節近、設施齊全，還有限時折扣！還沒訂宜蘭童玩節住宿的爸媽快看這篇，一次搞定行程＋住宿，全家輕鬆玩宜蘭！





｜宜蘭童玩節住宿懶人包｜

不管你是親子出遊、帶毛孩同行，還是想來場放鬆系泡湯行程，住宿絕對不能隨便選～這篇幫你精選三大熱門類型的宜蘭住宿，從實用到療癒通通有，選對住宿就等於成功一半，快一起看下去吧！

【👩‍👦‍👦親子友善住宿】專為小孩設計，遊戲室、兒童備品通通有，爸媽輕鬆、小孩玩好玩滿！→ ✅親子家庭／有嬰幼兒的爸媽

【🦮寵物友善住宿】寵物友善住宿超貼心，毛小孩也可入房，一起出遊沒煩惱！→ ✅毛孩爸媽／寵物旅人

【♨️溫泉住宿】童玩節後最適合泡湯放鬆～選擇礁溪溫泉住宿，身心都被療癒→✅精緻路線

圖:AsiaYo提供





｜🎣宜蘭童玩節介紹｜

📍2025宜蘭童玩節是什麼時候？

• 日期：2025.7/5-8/17 ｜09:00-21:00

• 地點：冬山河親水公園

📍2025宜蘭童玩節活動亮點推薦

• 跨界亮點：黃色小鴨x史努比，荷蘭藝術家霍夫曼打造合體「史努比鴨」，全球首次亮相！

• 童玩節30週年升級：滑水道、水迷宮、空中滑索、VR互動通通有！

• 分齡設計：0-12歲兒童專屬「奇幻樂園」，安心放電玩整天

• 國際表演：20+國表演團隊登場，首度邀請希臘團，邊玩邊長知識！

📍常見問題攻略

▶ 宜蘭童玩節要穿泳衣嗎？

不一定，但有些設施會弄濕，建議帶泳衣和乾淨衣服備用。像「時光城堡」就規定要穿泳裝喔！

▶ 宜蘭童玩節門票多少錢？

現場票：平日250元、假日350元；預售票便宜一點，平日200元、假日300元，5/1～7/4 可到 7-11 ibon 購買。

▶怎麼買到便宜的宜蘭童玩節門票？

2025新增「星光券」，開放遊客下午6點後進場，用便宜價格享受涼涼夜風和精彩活動吧！

▶ 2025宜蘭童玩節什麼時候？

活動時間是7月5日到8月17日，每天早上9點到晚上9點。

▶ 2025宜蘭童玩節在哪裡？

地點在宜蘭冬山河親水公園，交通便利，開車或搭車都方便。

▶ 大人可以去宜蘭童玩節嗎？

當然可以！除了水上遊戲，還有表演、美食、水舞秀，大人小孩都能玩得開心。

圖:AsiaYo提供

｜🎏2025宜蘭童玩節活動全攻略｜

📍宜蘭童玩節演出活動一覽

從台灣原住民表演，到來自保加利亞、韓國等20+國的民俗表演團隊、捷克光影舞團全都有，用音樂和舞蹈帶你一秒出國，無論大人小孩都會看到目不轉睛～

圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供

｜🌷宜蘭童玩節親子友善住宿推薦｜

帶小朋友衝童玩節，住宿當然也要顧好玩又好住！親子友善住宿不只安全、舒適，還有超多讓孩子放電的小巧思🎠一起挑一間全家都開心的好選擇吧～

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🤍童玩樂親子旅宿🤍

📍附近地標：羅東夜市、羅東林業文化園區

圖:AsiaYo提供

如果你家寶貝在童玩節後意猶未盡，那這間超Q親子住宿絕對不能錯過😍房內滑梯、球池、扮家家酒應有盡有，小孩一進房就玩到不想出門。房內還貼心設有浴缸，爸媽可以好好泡個澡放鬆一下～走路就能到羅東夜市，晚上還能散步去吃美食，根本是親子出遊的完美Ending呦🌙✨





🤍羅東都鄉旅🤍

📍附近地標：羅東火車站、羅東林業文化園區

圖:AsiaYo提供

離市區不遠，卻有難得的清幽氛圍🌿木地板搭配大窗戶的採光設計，住起來超舒服～還能選擇有天窗的房型，天氣好時能看到滿天星星✨現場提供烤肉設備，還有戶外泳池可以玩水！整體環境乾淨整潔、停車方便，附近也有地方能輕鬆買食物喔💫





｜🦮宜蘭童玩節寵物友善住宿推薦｜

不想讓毛孩孤單在家？來趟寵物友善小旅行，牠也能一起住、一起玩🐶💕這裡幫你整理好貼心又有愛的住宿名單！

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🤍宜蘭可以包棟別墅🤍

📍附近地標：冬山河森林公園、蜡藝觀光工廠

圖:AsiaYo提供

大家庭或一大群朋友來宜蘭童玩節，選這裡就對了！12人就能享有質感滿分的私人空間，附設烤肉場地、戶外泳池，直接爽玩整天～五間衛浴超夠用，洗澡完全不用搶！房內還能使用廚房，停車場免費又方便～唯一小缺點？太熱門啦！手速慢真的會訂不到呦💨





🤍芯園~我的夢中城堡🤍

📍附近地標：冬山河森林公園、武荖坑風景區

圖:AsiaYo提供

宜蘭超夢幻的親子＆寵物友善飯店！從外觀到房內，每個角落都像走進童話世界👑✨戶外有花園、戲水池等，大人小孩都能換上歐風禮服瘋狂拍照📸毛小孩也有專屬寵物禮服＋特製寵物餐，整個貼心到爆表～重點是不限拍照套數，怎麼拍都不怕！





｜♨️宜蘭童玩節溫泉住宿推薦｜

童玩節白天放電、晚上當然要泡湯放鬆一下♨️宜蘭的溫泉住宿超療癒，還能享受自然景觀～快挑一間來好好放空一下吧！

圖:AsiaYo提供

🤍香格里拉冬山河渡假飯店🤍

📍附近地標：冬山河親水公園、國立傳統藝術中心

圖:AsiaYo提供

說到宜蘭怎麼能不提溫泉！香格里拉冬山河渡假飯店直接把溫泉池、桑拿、蒸氣室都包辦了，還貼心設有兒童戲水池，讓全家大小都能享受泡湯時光♨️房間走歐式風格，窗外滿滿綠意～還有免費自助洗衣＆烘衣設備，長住也超方便～放鬆、玩水、親子旅行一次搞定🥰





這次的宜蘭童玩節住宿介紹就到這啦！宜蘭童玩節不只小朋友可以參加，300個月大以上的寶寶也絕對沒問題，宜蘭真的超適合旅遊，不論是不管是想在星空下chill一下的宜蘭露營、還是想揪團爽住的高CP值的宜蘭包棟通通有，跟約上你的朋友們一起來宜蘭開Party吧！上AsiaYo找住宿超方便，懶人也能輕鬆搞定整趟旅程呦😉💖





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