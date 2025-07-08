麗翔酒店連鎖（礁溪館）　靜享溫泉時光，回歸生活本真

【文：孔婕瑀，圖：麗翔酒店連鎖（礁溪館）】

走一趟礁溪，這座被翠綠山嵐與溫泉環抱的小鎮，以最純粹的自然與人文，邀請你展開一段深度療癒的對話旅程。而在這段旅程中，最值得停泊的落腳處，莫過於——麗翔酒店連鎖（礁溪館）。讓溫泉的暖流拂去疲憊，伴隨鳥鳴與微風，靜靜感受屬於你的悠然時光。





泉湯環抱& 老街尋趣，體驗生活美好

座落於蘭陽山水之中的麗翔酒店連鎖（礁溪館），以天然碳酸氫鈉泉水滋養身心，同時深植在地文化，細膩展現礁溪的溫暖與真誠。踏入館內，暖色調設計與木質家具交織出自然氛圍，彷彿被大地輕輕擁抱。這裡不只是住宿，更是一場生活美學的沉浸式體驗。泉水清澈溫潤，緩緩包覆每寸肌膚，暖意滲透心底。夜幕降臨時，關掉手機，讓自己靜靜感受熱氣蒸騰中疲憊慢慢消散，那是一種由內而外的深層放鬆。白天從館內出發，漫步至礁溪老街、湯圍溝公園或五峰旗瀑布，途中品味蔥油餅，或在泡腳池與陌生人交換一句溫暖問候，皆能感受獨有的人情風景。





旅行回憶，開啟生活新章

在蘭陽平原的山水懷抱中，麗翔酒店連鎖（礁溪館）如一幅靜謐畫卷緩緩展開。晨光輕灑、霧氣繚繞，溫泉氤氳著淡淡暖意，伴隨鳥語風聲，喚醒所有感官。無論你獨自前來，與自己深度對話；或是攜手摯愛、共享親子時光，這裡的每一處都用心編織生活的詩意與柔軟。當旅行逐漸融入生活節奏，酒店便是那最初、也是最深刻的起點。在這裡，讓時間慢下來，讓自己被溫柔以待，將這段溫泉旅程，化作日常中最溫暖的記憶。





飯店特別設計假期專案，邀你與自然、與摯愛、與自己展開溫柔的人文之旅。

【森情有約】晨起有宜蘭小農食材烹調的健康早餐，專屬伸縮鋁合金登山杖陪你輕鬆探索山林。

【愛旅遊】雙人住房專案—旅行的意義，在於有誰相伴。以溫泉、茶點與補助車資的貼心安排，打造無壓旅程。

【壽星專案】生日，是值得慶祝的專屬時光。精心規劃從迎賓茶點、生日禮盒到當月專屬優惠，為每位壽星獻上誠摯祝福。





由全台十二家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。秉持五星級的服務水準、顧客至上的本質以及「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。現有菁鑽聯盟成員包括北臺灣的長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北），中臺灣的泰安觀止（苗栗）、長榮桂冠酒店（台中）、劍湖山渡假大飯店（雲林)，南臺灣的長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、鈞怡大飯店（高雄）、趣淘漫旅（台南），東臺灣的麗翔酒店連鎖（礁溪館）、遠雄悅來大飯店（花蓮）、娜路彎大酒店（台東），以及提供全臺灣短期汽車租賃服務的格上租車。





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