2025東海岸最浪漫音樂會！月光×海浪×音樂主題星光閃耀
海風吹拂、月光灑落，音樂在耳邊輕輕響起。2025《月光．海音樂會》回來了，今年以「成為出海口」為主題，準備帶你一起乘著音浪出航，擁抱屬於夏天的感動。
「2025 月光．海音樂會」作為東海岸大地藝術節的經典活動，今年以「成為出海口」為主題，串連海洋、月色與音樂，讓來到臺東成功鎮的每一位旅人，都能在海風吹拂中，聽見心跳與旋律的交錯。從7月到9月，五大主題場次、跨界合作演出、市集活動與在地文化，將為大家帶來一場場充滿靈魂溫度的盛宴。
本屆音樂會卡司陣容強大，從 7/11 起陸續登場的「生命之流」、「無垠之洋」、「海河共舞」、「豐饒之地」等主題場次，邀來黑旋風、芒果醬、四枝筆、壞特 ?te、VH、鄭宜農 ft. 阿爆、董事長樂團 ft. 蔣進興、YELLOW 黃宣、LÜCY、梁文音、張淦勛等多位超人氣音樂人及金曲實力派演出者，在夜色中獻聲。9月8日與9日則由國立傳統藝術中心及臺灣音樂館帶來壓軸專場，將東方音韻與在地節奏融合，感動人心。
除了主舞台演出，每場活動更搭配藝術市集、市民參與與手作攤位，讓觀眾白天可以穿梭森林與手作空間，夜晚則在月光下聆聽音樂。市集不僅匯聚臺東在地創作與飲食特色，更讓這場音樂會成為五感齊聚的生活節慶。無論你是樂迷、旅人還是攝影愛好者，都能在這片海岸找到屬於自己的片刻靜謐與驚喜。
音樂會將於臺東縣成功鎮都歷遊客中心舉行，場地鄰海而立，夜晚伴隨潮聲與星光，是全臺最具特色的海岸舞臺。今年音樂會不僅為旅人打開感官的窗，也讓臺東成為連結文化與海洋的美好出口。誠摯邀請你，一起在這場月光海的音樂會中，寫下屬於你的夏夜故事。
活動期間：7月到9月
活動地點：都歷遊客中心
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