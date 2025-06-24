聆聽夏夜美聲！ 「台東最美星空音樂會」 6/24.28蘭嶼、關山登場 免報名即可參加

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025台東最美星空」音樂體驗活動06/24跨海前往蘭嶼椰油國小舉行，邀請達悟族創作歌手謝永泉（Syaman Macinanao）與在地樂團 Pongso No Tao 演出，謝永泉全場將以達悟族語演唱，帶領觀眾享受蘭嶼最美星空與在地文化的夏夜，歡迎到台東蘭嶼享受最棒的島嶼音樂假期。

交通觀光發展處表示，為了讓更多人認識台東達悟族文化，最美星空音樂體驗活動－蘭嶼場特別邀請謝永泉以全達悟族語演出，演唱曲目包括金音獎肯定的〈akokey 親愛的妳好嗎〉與最新專輯《netneten a mazovo 快快長大》中的多首作品，唱出一位父親對文化與孩子的深情囑咐，也唱出這座島嶼的文化底蘊。

Pongso No Tao 樂團則是由五位在地青年組成，帶來多首自創作品與耳熟能詳的改編歌曲，包括《稻香》與《夜空中最亮的星》，相信這群青年的歌聲，搭配蘭嶼的海潮音與風聲，勢必勾起觀眾共鳴與回憶，為整場演出譜寫出最溫暖的感動。

▲蘭嶼星空活動。 圖：台東縣政府／提供

活動並同時安排星空導覽老師帶領大眾辨認星座、聆聽星星背後的神話與文化故事，遊客將可躺在草皮上，昂首欣賞蘭嶼的滿天星斗、浩瀚銀河，透過導覽解說後，夜晚星空將更鮮活有感，會發現「原來可以這麼認真看星星，星空可以這麼感動！」。

「2025台東最美星空」系列活動6月份除了蘭嶼場，06/28（六）晚也將在關山鎮關山環鎮自行車道紅石溪畔登場，並邀請知名創作樂團南西肯恩、貝克小姐，搭配關山工商布農歌謠隊與關山國中合唱團共同演出，誠摯邀請民眾帶上輕鬆心情，一起仰望星空、聆聽歌聲，享受專屬於台東夏夜的感動。

更多資訊請參考「台東最美星空」官方社群平台：Facebook／Instagram / Threads：starrytaitung_

【系列活動持續展開｜下一站星空預告】

・06/28 (六) 關山鎮／關山環鎮自行車道紅石溪畔：南西肯恩、貝克小姐、關山工商布農歌謠隊、關山國中合唱團

・07/01 (二) 卑南鄉／知本國家林遊樂區：池上大坡國小弦樂團、阿修阿田二重唱

・07/13 (日) 東河場／金樽陸連島沙灘：光良、曾沛慈、斯馬里奧、B2S

・07/15 (二) 台東市／台東森林公園：台東高商管樂團、吳利昂

・07/26 (六) 大武鄉／9420濱海休憩區：艾怡良、王 ADEN、Girls 女聲、大武國中原舞合唱團

・08/02 (六) 長濱鄉／八仙洞：高雄市管樂團、加走灣少年合唱團、鹿角樂團

・08/05 (二) 延平鄉／鹿鳴吊橋景觀遊憩區：台東高中校友管樂團、農男美女團

・08/16 (六) 海端鄉／霧鹿國小利稻分校：椅子樂團、柯智棠、思奈樂團、黑孩子樂團

・08/23 (六) 成功鎮／三仙台遊憩區：陳華、甜約翰 Sweet John、得拉搖滾樂團、太陽下山

・08/30 (六) 綠島鄉／人權紀念公園：拍謝少年、宋德鶴、請問芳名人聲樂團、智偉葛格

※台東最美星空音樂會（免報名，自由參加）：18:30-21:30（3小時）

※台東最美星空音樂體驗活動（免報名，自由參加）：20:00-22:00（2小時）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野