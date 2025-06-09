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花蓮「遠雄悅來大飯店」　擁抱太平洋，靜享山海間的極致靜謐旅程

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：孔婕瑀，圖：遠雄悅來大飯店】

「哇！真是太美了！」這句驚嘆，是許多旅人走進遠雄悅來大飯店時的第一反應。海拔220公尺的絕佳視野，彷彿造物者獻上的禮讚。夜幕低垂時，徜徉於山海稜線之上，感官悄然回歸自然。太平洋的壯麗景致讓人暫時抽離忙碌生活，踏上一段深度轉換的療癒旅程。在海岸山脈之巔，感受太平洋生活的從容與優雅。白日徜徉清新山海之城，夜晚沉醉於英倫風格的華麗空間與四季恆溫的寧靜氛圍。細膩貼心的服務，交織多變壯闊的自然風景，每一次呼吸，都是與自然最真摯的對話。

　

精緻升級，開啟一場夢想旅程

歷經兩年全面升級，遠雄悅來大飯店以嶄新軟硬體設施與細緻服務，獲得海內外旅客一致好評。坐擁中央山脈與太平洋壯闊景觀，飯店以「熱氣球環遊世界」為靈感的全新設計，讓每次入住都充滿驚喜。不僅榮獲交通部觀光署五星認證，更於2024年摘下美國MUSE Hotel Awards「最佳景觀環境酒店」白金獎、World Travel Awards「亞洲領先家庭度假村」、以及易遊網百大風雲飯店等多項國際大獎，卓越實力備受肯定。

　

依山傍海，重現《環遊世界80天》奇境

飯店大廳以10米高的熱氣球裝置揭開夢幻序章，靈感源自《環遊世界80天》，融合趣味與藝術，營造大膽創新的空間氛圍。一踏入，即彷彿展開一場探險。這段旅程也延伸至味蕾。英倫風格西餐廳佔地近670坪，設有300席、五大主題區域，宛如五大洲的饗宴舞台。嚴選花蓮在地玉米雞、網室豬肉、七星潭漁產與小農蔬菜，搭配現流海鮮、現做料理與甜品等百道佳餚，體現土地與餐桌間的真誠連結。窗外景致隨時間流轉，餐桌美味橫跨世界。在料理與空間的細節中，體現對自然、在地文化與全球視野的深刻詮釋。

　

風格多元、主題鮮明，打造旅行的精緻品味

無論是奢華親子主題房、探索庭園客房，或悅來寰宇探索客房，每一間皆融合自然語彙與設計巧思，從牆面圖騰到傢俱選品，都讓人彷彿置身山林。主打靜謐的發現庭園與寰宇發現客房，以森林與山丘為靈感，透過沉穩色調與柔和光影營造寧靜氛圍，讓旅人獨享一方靜謐綠意，感受慢活山居時光。

而全台唯一擁有270度太平洋海景的親子祕密基地——Rich Fun瑞奇活力館，則滿足各年齡層的休閒需求。健身房、室內外泳池、蒸氣室、兒童互動遊戲區等設施齊備，另有季節限定DIY課程、生態導覽與戶外探險行程，喚醒旅人的童心與探索慾望。在這裡，旅程不只是移動，更是感官與心靈的覺醒。與山為鄰、與海為伴，與摯愛共度閃耀如詩的假期，盡情編織屬於自己的驚喜時光。

About 菁鑽聯盟

由全台十二家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。秉持五星級的服務水準、顧客至上的本質以及「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。現有菁鑽聯盟成員包括北臺灣的長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北），中臺灣的泰安觀止（苗栗）、長榮桂冠酒店（台中）、劍湖山渡假大飯店（雲林)，南臺灣的長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、鈞怡大飯店（高雄）、趣淘漫旅（台南），東臺灣的麗翔酒店連鎖（礁溪館）、遠雄悅來大飯店（花蓮）、娜路彎大酒店（台東），以及提供全臺灣短期汽車租賃服務的格上租車。

　

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