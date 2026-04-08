屏東恆春「南國國際生活節」4／10起兩週末 音樂ｘ市集熱鬧登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026南國國際生活節」將於04/10-12及04/17-19，連續兩週五、六、日在「恆春古城－北門草地」盛大舉辦，時間15:00~22:00，活動期間免費進場，舞台超過36組國內外音樂演出，更加入「百攤特色市集」、「小旅行」、「高鐵假期套票」、「工作坊 DIY」、「街頭藝人」、「親子互動區」、「馬戲團遊街」及「四隻怪獸打卡大型主視覺氣模」！今年更持續推動環保行動，全面禁止使用一次性餐具，邀請旅人走進國境之南，在山海之間感受最鬆弛的南國生活節奏。

▲「2026南國國際生活節」舞台超過36組音樂演出。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

屏東縣政府交通旅遊處表示，今年升級為南國「國際」生活節，舞台超過36組音樂演出，特別邀請「澳洲」、「英國」、「韓國」、「日本」、「馬來西亞」、「澳門」及「泰國」七個不同國家演出者演出。有來自馬來西亞的創作才子「菲道爾」，其原創歌曲《阿拉斯加海灣》在社群平台創下超過9.5億次點播驚人紀錄。睽違16年再度來台演出的雙人組合「Soler」；來自泰國的「YONLAPA」與日本樂團「Hammer Head Shark」將帶來充滿個性的音樂風格，而曾於南國留下深刻演出的「brkfstblend」也將再度回到恆春。國內則有電子空靈創作女聲「白安」、新生代俏皮旋律「JOYCE 就以斯」、超人氣樂團「怕胖團 PAPUN BAND」、「麋先生 MIXER」、「P!SCO」、「芒果醬 Mango Jump」、「Who Cares 胡凱兒」等陣容加入，為南方暖陽增添迷人的聲音層次。

兩週活動也分別打造不同主題，第一週（04/10-04/12）《半島夢遊》，以「夢遊南國」為概念，白天漫遊恆春老街、品嚐風格美食，夜晚在音樂與燈光中感受南國微醺氛圍，第二週（04/17-04/19）《南國讀旅》，以「閱讀南國」為靈感，從生活風格、自然風景到地方文化故事，帶領旅人以慢旅行方式重新認識恆春半島。

▲「2026南國國際生活節」將於「恆春古城－北門草地」盛大舉辦。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

今年持續以「環保永續」為主題，現場提供重複使用餐具，並於活動期間推出9條不同主題的深度「南國生活節限定小旅行」，「琅嶠春遊好保庇」、「南國思旅」、「恆春跑咖ｘ淨灘」、「南國秘境中洲 SUP 體驗」還有兩天一夜「恆春追風騎旅」及三天兩夜的「南國戀愛巴士」。

今年也特別與「高鐵假期」合作，將高鐵結合遊程推出優惠套票，從探索海洋、友善淨灘、戶外 SUP 體驗到深入在地文化，最後抵達「2026南國國際生活節」會場。前200位報名可免費獲得市集優惠餐券，一起深掘國境之南，隨心出行！可至「2026南國國際生活節」官網預約。

▲「2026南國國際生活節」主視覺。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

本屆主視覺除了「洋蔥阿和」、「火龍果小北」、「磚窯阿窯」與「牧場草草」外，更加入兩位全新的小夥伴，象徵恆春夜空的南十字星角色「醺仔」及來自恆春著名自然景觀「出火」的永恆火焰小子「作伙」，象徵新落成的出火地質公園，跳動的火焰如同南國熱情的生命力。邀請所有參與者一起尋找夏日之火。

此外，恆春轉運站旁（天文路，YouBike 恆春轉運站點前），提供免費的「復康巴士接駁車」，如有搭乘需求，請於活動前2-7日，撥服務專線預約。

再次呼籲，出外旅遊務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記的旅宿。本次旅宿優惠可至「2026南國國際生活節」官網查詢，並歡迎下載「屏東go好玩」及「屏東公車」等 APP 掌握第一手活動訊息。

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