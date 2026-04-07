高雄最新親子景點「野森動物學校 」正式開放！狐獴互動、狐狸谷、栗翅鷹上手體驗＋內門美食一日遊

最近看到「野森動物學校」新開幕，第一個反應是：這個真的在高雄？以前提到高雄親子景點，多半是公園、室內樂園或壽山動物園；但野森動物學校是那種更像「沉浸式動物教室」的玩法——可以近距離看狐狸、預約拿互動券跟狐獴互動，甚至還有空中霸主栗翅鷹的上手體驗。逛完再順路吃高雄內門美食，直接變成一條很療癒、很適合親子，也很適合大人自己的小旅行。

高雄一日遊｜野森動物學校

野森動物學校：12 公頃沉浸式動物學校，狐獴互動券＋狐狸谷＋栗翅鷹上手體驗一次玩到飽

野森動物學校的動物互動不是「想玩就玩」，很多項目都需要先預約或拿券。小編的建議是：一進園先到沙丘部落確認流程、先把想要的互動券排好，後面就能用最舒服的節奏逛，不用一路焦慮「等一下會不會排不到」。

圖/ReadyGo

一進園小編就先衝沙丘部落領券，因為這裡可以拿到狐獴互動券，還能看到比較少見的赤狐、白狐，以及臭鼬、小食蟻獸、土撥鼠、兔豚等。小編貼心提醒：狐狸區通常不用另外抽券就能進，但人多時進狐狸谷裡面會需要排一下隊，大概抓 10–20 分鐘的心理準備。如果你是狐狸控，真的值得排。

圖/ReadyGo

再來小編來找空中霸主「栗翅鷹」。原本以為猛禽互動就是「站遠遠看一下」，但這段是老師會引導你上手互動，整個儀式感很強。當栗翅鷹停到手上那一刻，真的會忍不住在心裡喊：太帥了吧！

圖/ReadyGo

總之，野森動物學校真的不是那種走馬看花的動物園，而是一個「你先把互動排好、就能一路玩得很順」的親子景點。只要記得園區10:00–17:00（最後入園 16:00）、週二、週三公休，把時間抓好、券先拿好，後面就能用最舒服的節奏逛完整趟——孩子玩得開心，大人也不會一路焦慮「會不會排不到」。

地址：845 高雄市內門區中正路 39 巷 168 號

電話：07-667-2017

營業時間：10:00–17:00（最後入園 16:00）

公休日：週二、週三（遇國定假日依官方公告）

高雄一日遊｜老盧外省麵

老盧外省麵：現桿現煮的手工麵體，Q 到會上癮

逛完野森動物學校後，小編立刻直奔內門在地人超愛的老盧外省麵。它的賣點很直接：現桿現煮，你在座位上就能看到老闆在旁邊拉麵、下鍋煮麵的節奏，整個過程很有「手工麵現場秀」的感覺。麵體一入口就是那種 Q 彈、有嚼勁但不會硬的口感，最厲害的是就算放一下也不太會糊掉、軟爛掉，對小編這種吃麵很挑的人來說超加分。

圖/ReadyGo

小編私心最推麻醬乾麵，芝麻香氣很濃，而且麻醬會牢牢巴在麵條上，每一口都是滿滿香氣；再配上一碗湯麵或餛飩湯，簡單卻超滿足。重點是它 4:30 就開門，很多人真的是為了這碗麵專程早起衝內門，越接近中午越容易撲空，所以小編會建議：如果你打算來野森動物學校半日遊，這家可以排在「先吃再逛」或「逛完直接衝」的優先順位，才不會到現場吃不到。

圖/ReadyGo

地址：845 高雄市內門區中正路 162 號

電話：07-667-2091

營業時間：04:30–12:30（週三休息；建議以現場／店家公告為準）

高雄一日遊｜郭賜生香腸

郭賜生香腸：70 年老店的大腸包小腸＋薑片蒜頭，古早味就是這樣吃

最後一站小編會留給郭賜生香腸，原因很簡單：它就是那種「吃完會心情很好」的帶著走小確幸。攤位前面常常飄著炭烤香氣，你還沒走近就會先被勾住。小編最愛點的組合是一份大腸包小腸，外層糯米腸熱熱的帶點Q勁，裡面香腸是偏古早味、肥瘦比例剛剛好，咬下去肉汁跟炭香一起跑出來。店家還會給薑片，很多人也會再配蒜頭，那個組合真的很台、很直球：甜甜的香腸配上辛香的薑片，一口接一口完全停不下來。

圖/ReadyGo

而且這家很容易發生一種狀況——本來只是想買一份路上吃，結果吃完覺得太涮嘴，直接又回頭加買一包帶回家。如果你跟朋友或家人一起來，這站超適合當作行程收尾：邊走邊吃、邊回味今天看到的狐獴和狐狸，整趟半日遊會收得很漂亮。

圖/ReadyGo

地址：845 高雄市內門區內埔路 75 號

電話：07-667-1227

營業時間：08:00–18:30（建議以現場公告為準）

高雄一日遊行程表

時間 行程 重點提醒 10:00 抵達野森動物學校 入園先確認互動券／預約規則 10:10–11:30 沙丘部落＋狐狸谷 狐獴互動券建議優先處理；狐狸谷人多需排隊 11:30–12:10 栗翅鷹互動體驗 跟著老師指示上手互動，記得先把手機交給同行的人拍 12:20–13:00 老盧外省麵 中午前可能售完，建議提早吃 13:10–13:40 郭賜生香腸 大腸包小腸＋薑片蒜頭，當作收尾點心或伴手禮

高雄一日遊常見問題

野森動物學校需要預約嗎？

要，野森動物學校是全預約制！

野森動物學校可以自備食物或飲料入園嗎？

不行喔！為了維護環境與動物福祉，園區禁止攜帶外食。歡迎在園內各個魔法餐飲店用餐，一起享受 野森動物學校的限定料理！

野森動物學校開放時間是？

營業時間：10:00~17:00，最後入園時間為 16:00，請把握好時間喔，小動物們也需要準備休息啦！

公休時間：每週 星期二、三 公休日

公休日遇國定假日，則另行公告

老盧外省麵有沒有小菜滷味？

不少人分享老盧主打麵食，品項相對單純，小菜滷味不是主力，以現場為準。

郭賜生香腸怎麼吃最對味？

小編私推：香腸＋薑片是古早味靈魂搭配；愛重口味的人再加蒜頭更爽。喜歡偏甜口的也會很愛這家。

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