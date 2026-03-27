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歡慶兒童節！壽山動物園「兒童免費入園」 「壽Q家族」人氣票選同步開跑

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
羊駝家族。　圖：高雄市政府觀光局／提供
羊駝家族。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】兒童節連假即將到來，高雄市政府「2026高雄兒童節－恐龍酷樂園」04/03~04/06在「衛武營國家藝術文化中心」舉行，「壽山動物園」亦同步推出「壽山童話祭」，12歲以下兒童免費入園並享有餐飲優惠，同時規劃寫生著色比賽與「壽Q家族」人氣票選活動；園方亦與「國立科學工藝博物館」合作，完成指定任務即可獲限量「恐龍數獨寶盒」科學玩具，歡迎親子於兒童節假期到高雄共度美好時光。

▲壽山動物園「壽Q家族」人氣票選即將開跑。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲壽山動物園「壽Q家族」人氣票選即將開跑。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，為歡迎全國小朋友於兒童節連假期間（04/03~04/06）造訪壽山動物園，特別推出兒童連假全國12歲以下兒童免費入園優惠，並舉辦「壽山童話祭」系列活動；其中包括採現場報名之寫生著色比賽，歡迎學齡前兒童發揮創意，為「壽Q家族」著色紙塗上豐富的色彩，國小學童亦可走訪園區進行寫生創作，當天交件即可獲得可愛動物磁鐵。

高閔琳說明，壽山動物園「壽Q家族」全新 IP 形象日前已正式亮相，由高雄觀光大使「高雄熊」領軍，與原生棲地在柴山（壽山）的台灣獼猴、園區的「迎賓大使」狐獴、「可愛萌主」水豚、「下班必吼」非洲獅、「虎山鎮守」孟加拉虎、「重裝坦克」白犀牛、「蓬鬆花色」羊駝、「不想長大」侏儒河馬等夥伴，共同推廣動物保育教育；兒童連假（04/03）起至04/30，壽山動物園也特別推出「壽Q家族」人氣票選活動。

▲狐獴家族。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲狐獴家族。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲水豚家族。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲水豚家族。　圖：高雄市政府觀光局／提供

壽山動物園說明，熱情歡迎全國大小朋友於兒童連假（04/03~04/06）至壽山動物園參加「壽Q家族」人氣票選活動；只要穿戴獼猴、狐獴、水豚、非洲獅、孟加拉虎、白犀牛、羊駝或侏儒河馬裝扮裝飾，變裝為「壽Q家族助選員」，並與對應動物合照，即可兌換超可愛的限量動物紙扇。活動期間園方將於「壽山動物園「官方臉書進行「壽Q神隊友」候選人介紹與政見發表，04/23~04/30開放線上選情預測，05/02歡迎再次造訪壽山動物園見證開票實況，與可愛的「壽Q家族」一起遊行。

▲孟加拉虎「阿生」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲孟加拉虎「阿生」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

園方補充，兒童連假期間除有入園優惠、「壽Q家族」人氣票選活動，園區餐飲也提供優惠方案。遊客只要與12歲以下兒童同行前往園區「光室咖啡」，點用任一主餐即招待限量麥克雞塊1份；至「啵得廚房」任點一套餐即享小熱狗加價購優惠；於「入入選物店」享指定飲品買一送一；在「白舍」消費則贈送限量「高雄熊」貼紙1張。

此外，「壽山動物園」亦與「國立科學工藝博物館」合作，只要在連假期間內到任一場域完成答題任務，再到另一場域出示截圖就可蒐集「恐龍數獨寶盒」。

▲白犀牛「犀奇」與「寶寶」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲白犀牛「犀奇」與「寶寶」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲侏儒河馬「圓寶」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲侏儒河馬「圓寶」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

兒童連假精彩活動不間斷，由高雄市教育局主辦的「2026高雄兒童節－恐龍酷樂園」邀請日本知名擬真恐龍團隊「DINO-A-LIVE」首度來台演出，打造結合表演、互動體驗與科普教育的恐龍主題樂園。

04/03~04/06「衛武營國家藝術中心」將有恐龍舞台秀、恐龍快閃、化石考古體驗、恐龍運動會及主題市集等多元內容，並設置多隻擬真機械恐龍與情境造景，在「化石考古體驗區」，將設置化石挖掘池，讓孩子化身小小考古學家，親手挖掘化石，從體驗中認識古生物與自然科學知識，兼具娛樂與教育意義，打造熱鬧兒童節嘉年華。

壽山動物園提醒，兒童節連假期間園區預計將湧入大量遊客，園區停車位有限，建議搭大眾運輸最輕鬆。遊客可將愛車停放捷運鹽埕埔站附近，搭乘56號公車直達壽山動物園，或於鼓山二路西側停車場轉搭付費接駁車，省時又便利。

也歡迎想為動物盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤「壽山動物園」臉書、IG 粉絲團，即時關心動物日常！亦可至「高雄旅遊網YT」免費觀看園區狐獴可愛模樣。更多詳情，請至「壽山動物園」臉書粉絲團 查詢。

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