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別再說看藍眼淚要碰運氣！這次教你怎麼精準追淚

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
藍眼淚。圖／adobe stock
藍眼淚。圖／adobe stock

【FunTime小編群】說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到些許月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！

藍眼淚小百科

藍眼淚。圖／adobe stock
藍眼淚。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至官網查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘

藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖。
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等

北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！

馬祖北竿住宿推薦

舒漫活海景旅宿

舒漫活海景旅宿。圖／agoda
舒漫活海景旅宿。圖／agoda

舒漫活海景旅宿。圖／agoda
舒漫活海景旅宿。圖／agoda

舒漫活海景旅宿位在馬祖的北竿島，開車4分鐘就到有著「台版小希臘」之稱的芹壁村。民宿就在橋仔海灘旁，橋仔海灘是北竿賞藍眼淚的著名景點之一，住在這邊每天打開窗戶就可以看一下有沒有機會遇到藍眼淚！舒漫活海景旅宿的每間房間都有小陽台，望出去就是無敵海景～門前也有小庭院可以觀海看日落，重點是老闆很親切還會貼心地介紹馬祖好玩的景點，是一間很有溫度的旅宿啊！

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村85號

芹壁山莊民宿

芹壁山莊民宿。圖／agoda
芹壁山莊民宿。圖／agoda

芹壁山莊民宿。圖／agoda
芹壁山莊民宿。圖／agoda

芹壁山莊民宿在訂房網及GOOGLE的評價都相當高，位置就位於馬祖北竿鄉的芹壁村，是北竿鄉最高的民宿，住在這兒能俯瞰芹壁村與龜島，絕美景色是吸引許多旅人入住的原因，是不是超棒的！芹壁山莊民宿提供雙人房及四人房，也有代訂機車服務喔！而且，民宿老闆養了貓貓狗狗還有羊等可愛動物，整個山莊溫馨又充滿活力，這種溫馨路線超吸引人的啦～

訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村85號

幸福海岸民宿

幸福海岸民宿。圖／agoda
幸福海岸民宿。圖／agoda

幸福海岸民宿。圖／agoda
幸福海岸民宿。圖／agoda

幸福海岸民宿就位於芹壁村海景第一排！住在這便能坐擁無敵海景、芹壁村相當盛名的龜島也在眼前～晚上還能聽輕柔的浪濤聲，超舒適又完美。幸福海岸民宿環境相當乾淨，提供雙人房、三人房及四人房，並提供代客租車、機場碼頭免費接送以及免費早餐等服務，老闆夫婦相當熱情和親切，到馬祖不曉得住哪的話這裡是相當不錯的選擇！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉19號

延伸閱讀>>【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦！

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