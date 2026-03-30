別再說看藍眼淚要碰運氣！這次教你怎麼精準追淚
【FunTime小編群】說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到些許月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！
藍眼淚小百科
藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。
藍眼淚觀賞季節及活動
什麼時候有藍眼淚
根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～
北海坑道藍眼淚活動
開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至官網查詢）
票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元
航程：約15至20分鐘
藍眼淚觀賞地點
南竿觀賞地點推薦
牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等
北竿觀賞地點推薦
塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等
東莒觀賞地點推薦
神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等
西莒觀賞地點推薦
田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等
東引觀賞地點推薦
後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等
賞淚注意事項
攜帶物品
手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋
注意事項
1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！
2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。
3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。
4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！
馬祖北竿住宿推薦
舒漫活海景旅宿
舒漫活海景旅宿位在馬祖的北竿島，開車4分鐘就到有著「台版小希臘」之稱的芹壁村。民宿就在橋仔海灘旁，橋仔海灘是北竿賞藍眼淚的著名景點之一，住在這邊每天打開窗戶就可以看一下有沒有機會遇到藍眼淚！舒漫活海景旅宿的每間房間都有小陽台，望出去就是無敵海景～門前也有小庭院可以觀海看日落，重點是老闆很親切還會貼心地介紹馬祖好玩的景點，是一間很有溫度的旅宿啊！
訂房網評價：8.4/10(Agoda)
地址：連江縣北竿鄉橋仔村85號
芹壁山莊民宿
芹壁山莊民宿在訂房網及GOOGLE的評價都相當高，位置就位於馬祖北竿鄉的芹壁村，是北竿鄉最高的民宿，住在這兒能俯瞰芹壁村與龜島，絕美景色是吸引許多旅人入住的原因，是不是超棒的！芹壁山莊民宿提供雙人房及四人房，也有代訂機車服務喔！而且，民宿老闆養了貓貓狗狗還有羊等可愛動物，整個山莊溫馨又充滿活力，這種溫馨路線超吸引人的啦～
訂房網評價：9.4/10(Agoda)
地址：連江縣北竿鄉芹壁村85號
幸福海岸民宿
幸福海岸民宿就位於芹壁村海景第一排！住在這便能坐擁無敵海景、芹壁村相當盛名的龜島也在眼前～晚上還能聽輕柔的浪濤聲，超舒適又完美。幸福海岸民宿環境相當乾淨，提供雙人房、三人房及四人房，並提供代客租車、機場碼頭免費接送以及免費早餐等服務，老闆夫婦相當熱情和親切，到馬祖不曉得住哪的話這裡是相當不錯的選擇！
訂房網評價：8.7/10(Agoda)
地址：連江縣北竿鄉19號
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