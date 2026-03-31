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藏在甜點店的超強「極上釜飯」！儀式感滿滿的日式釜飯x雙色起司瀑布漢堡

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

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雄義享天地找到聚餐好去處！

高雄義享天地的 Mochi Mochi鬆餅屋，不只甜點厲害！很多人更是是衝著他們的極上釜飯而來！遵循日本釜飯的嚴謹做法，嚴選食材，想吃海味、肉類主餐釜飯都有。

這次吃到的豪華雙拼釜飯、干貝蝦雙拼釜飯都超有記憶點～最近還推出雙色起司瀑布漢堡，現場直接淋上起司奶醬，超浮誇，飯後再搭個療癒的瀑布鬆餅，整個超滿足！真的可以衝一下～

高雄居然有雙色起司瀑布漢堡！現場淋起司醬真的太震撼了啊～～

這個超吸睛的雙色起司瀑布漢堡可不是在美式餐廳，而是這間！高雄義享天地的Mochi Mochi 鬆餅屋～

Mochi Mochi鬆餅屋看起來很像日式甜點店的風格，淺色木質調的舒適用餐空間。但他最有名其實是釜飯唷！遵循日式釜飯的烹煮方式，並附上三種吃法給客人，吃釜飯原味、加配料享用跟最後的茶泡飯。

Mochi Mochi 鬆餅屋推薦必點

Mochi Mochi 鬆餅屋不只有鬆餅，這次來吃鹹食也非常強！！像這次吃到的雙色起司瀑布漢堡，跟很有儀式感的日式釜飯～

▼雙色起司瀑布漢堡 $398

這道雙色瀑布漢堡有桌邊服務！店員會將雙層漢堡端到桌邊，現場淋上起司醬～～倒下那刻那個鐵板滋滋滋的視覺震撼跟香氣真的逼死人哈哈哈！

這顆浮誇到不行的雙色起司漢堡不只好看，咬下去雙層肉排超多汁！搭配濃厚起司鹹香直接爆開，麵包還吸滿醬汁超邪惡～

▼炙燒干貝蝦雙拼釜飯 $528

這碗海味很可以！干貝炙燒後帶點微焦香，口感軟嫩又鮮甜，加上炙燒天使紅蝦、放上鮭魚卵，真的好滿足！！！

釜飯旁還有附上用餐說明，第一吃先品嚐釜飯原味，第二吃可以加入拌飯配料，第三吃則直接變成茶泡飯～

釜飯下面的飯就非常好吃！使用特製雞高湯現烹，口感Q軟，底部帶有脆口鍋巴，風味鮮香濃郁，讓人一口接一口吃。

把釜飯挖出放上干貝與蝦，做成小井飯，整個海味提升！

想再來個儀式感，可以將高湯倒到拌飯，加上玄米跟海苔絲，做成日式茶泡飯～

▼極黑熟成牛小排釜飯 $528

21天熟成牛小排真的有差，肉質軟嫩又帶點嚼感，越咬越香！推薦第一口搭配蒜片直接吃～～

再搭配主廚特製黑胡椒醬，香氣超濃但不嗆。

牛小排、雞腿肉放上拌飯做成肉肉小丼飯也很讚！比起海鮮，我爸比較愛這碗，說肉很多吃得很爽～～

▼濃厚北海道乳酪瀑布舒芙蕾 $388

上頭拉開直接乳酪瀑布流下來，畫面超療癒！ 舒芙蕾本體超鬆軟，入口綿軟，搭配濃厚乳酪醬，奶香很重但不會膩～吃完鹹食來一份會覺得很幸福！

▼招牌莓果氣泡飲 $228

▼白桃多多氣泡飲 $228

最後是兩杯可愛的氣泡飲，杯口泡泡也會到桌邊現場打上，戳破泡泡瞬間很療癒哈哈哈～很喜歡帶酸味的莓果那杯，配鬆餅非常剛好！

Mochi Mochi 鬆餅屋 高雄義享店

地址：高雄市鼓山區大順一路115號 義享天地A館義享時尚廣場7樓

電話：07 550 7737

營業時間：11:30-22:00

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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