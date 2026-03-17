大港開唱前必收！帶你看「駁二藝術特區」怎麼玩

【文・KKday旅遊生活誌】

說到高雄旅遊，駁二藝術特區幾乎是大家一定會排進行程的地方。整片由舊倉庫改造而成的文創空間，不只可以看展覽、逛市集，還能沿著港邊散步看海景。加上輕軌一路串連哈瑪星、大港橋到愛河灣，邊搭車邊玩其實很方便。這篇就從駁二輕軌幾個站點一路帶你逛，順便看看附近有什麼好吃、好拍、好逛的地方。

介紹

高雄駁二藝術特區位在高雄市的鹽埕區，透過一系列的規劃，與藝術家合作、投入創意，將閒置的倉庫空間再次利用，使整個空間煥然一新。

駁二藝術特區的出現為原本逐漸沒落的駁二注入新的靈魂，特區內充滿各種具特色的藝文空間、擺設許多藝術作品，還可以吹著風、欣賞港口風光，駁二除了是觀光客來到高雄的必去景點之外，同時也是高雄市民休閒娛樂的優質場所。

整個高雄駁二藝術特區佔地非常廣大，但景點分布和路線規劃都很不錯，逛起來很輕鬆～交通也非常方便，只要搭乘捷運或輕軌就可輕鬆到達，完全是不會開車人的福音！

而高雄駁二藝術特區主要分為三個部分，分別是大勇倉庫、蓬萊倉庫、大義倉庫，下面會依照各個倉庫做介紹，大家可以依照自己喜好規劃出最適合的路線～

活動

大義倉庫假日市集

高雄駁二的大義倉庫除了有各式各樣的店家進駐之外，在周末或是國定假日時會有不定期假日市集。

一個個的攤位綿延在大義倉庫旁，市集集結了來自各地的藝術家，販售自己製作的手工商品、自製甜點等等，喜歡挖寶的人不妨假日到高雄駁二逛逛～而大義倉庫假日市集旁就是水岸輕軌，逛市集的同時還能看到運行在軌道上的輕軌。

高流 LIVE WAREHOUSE

高流Live Warehouse雖然隸屬於高雄流行音樂中心，但卻位於駁二藝術特區的大義倉庫。幾乎每週都有音樂演出，包括告五人、陳建年都曾在此舉辦過演唱會。是全台唯一一個臨港倉庫音樂演出空間，也有很多音樂人、粉絲會前來！

大勇倉庫

駁二塔

駁二塔就位在大勇倉庫群的附近，遠遠就可以看到這棟咖啡色的高聳建築，大約三層樓高，別以為三層樓高的建築不能看到什麼風景，登上駁二塔映入眼簾的是廣闊的美景，可以看到港口、旗津之外，高雄知名地標85大樓也能清楚看見。

這裡還曾有韓國綜藝節目來拍攝，登上駁二塔的來賓們都對所看到的美景驚呼連連～

小編滿推薦接近傍晚的時間來，天氣不會太炎熱外，說不定還可以欣賞到夕陽美景！另外，駁二塔旁邊的建築物，是辦裡遊艇票務的地方，可以從這裡搭乘遊艇到英國領事館呢！

蓬萊倉庫

哈瑪星台灣鐵道館

哈瑪星台灣鐵道館位於蓬萊B7、B8倉庫，是相當受到小朋友歡迎的展館，裡頭展示了各式各樣的鐵道、火車模型。除了可以拍照留念之外，還可以深入認識台灣的鐵道故事，這就是寓教於樂最棒的場所啊！爸媽快帶小朋友出發吧～

哈瑪星台灣鐵道館甚至可以體驗搭乘小火車遊覽在駁二藝術特區裡，不過搭乘火車是需要付費的，雖然費用比想像中高，不過因為小火車是開放式的，除了用眼睛欣賞周遭風景之外，也能感受到徐徐吹來的風，還有搭配火車的聲音和各種交通號誌，臨場感十足！

哈瑪星鐵道文化園區

輕軌哈瑪星站旁的哈瑪星鐵道文化園區為一整片大草原，上面有懷舊的鐵道及長久歷史的各種火車。

這裡原本只是老舊的廢棄鐵道，經由改造後搖身一變成為了高雄駁二的熱門景點，假日時很多爸媽會帶小孩來散步、放風景，是個很適合休閒放鬆的地方。

蓬萊倉庫裝置藝術

蓬萊倉庫的裝置藝大多都在哈瑪星鐵道文化文區附近的草地上，而且都屬於大型的裝置藝術！

像是大行李箱、喇叭、機器人等等，大家可以慢慢尋找、收集，非常適合三五好友或是家人一起來，邊散步邊和裝置藝術互動照相。

大義倉庫

尿尿小童

被稱作台版尿尿小童的裝置藝術，可是大家來到駁二必拍的景點！這個讓人會心一笑的裝置藝術，是由馬賽克拼貼加上牆面的水龍頭所設計而成，而且因為尿尿小童的手龍頭看似不定時噴水，所以帶給拍照的人一份刺激感。

駁二舊事倉庫

如果想要了解更多關於駁二的故事，非常適合來到這個充滿故事性的地方：駁二舊事倉庫。

駁二舊事倉庫裡面展示著各式各樣關於駁二倉庫的史料、照片等，可以深入了解到關於駁二過去的發展、現況，以及未來的展望，保證可以帶走滿滿的故事。

大義公園 椅子樂譜

在駁二微熱山丘附近的大義公園裡有個超有名的裝置藝術，就是椅子樂譜，是大家最愛的拍照打卡景點。

一個半圓形堡壘造型的裝置藝術，由1000多張的椅子所布置而成，漆成各種不同的顏色，而那些椅子就是大家國小時期坐的那種木椅，大家親眼看到一定會喚起小時候的回憶。

裝置藝術

在這個充滿文青氣息的大義倉庫，有許多可愛、適合拍照的裝置藝術，爸媽帶小孩前來的話，小孩一定會很喜歡。

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