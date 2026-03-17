高雄美食｜蚵仔寮漁港必吃5間！現撈現炸海鮮這樣吃最過癮

說到高雄美食，多數人腦海裡浮現的都是鹽埕老店或瑞豐夜市的人潮，但如果問小編私心推薦哪裡，小編一定會把票投給高雄梓官的蚵仔寮漁港。這裡少了觀光區的商業感，多的是漁港特有的海味與人情味。不過過年或連假一到，整個蚵仔寮真的會擠到讓人選擇困難，一不小心就亂買一通。所以這篇小編直接幫大家整理好一份「蚵仔寮美食」清單，從料多到誇張的蚵仔煎、現撈現炸的海鮮炸物，到解膩的檸檬愛玉、濕潤無油蛋糕，再到香菜爆量的花生糖，一路從主食吃到甜點收尾。

蚵仔寮蚵仔煎

肥美蚵仔＋靈魂紅醬，料多到誇張

圖/ReadyGo

來到蚵仔寮漁港，小編真的建議第一站就衝這間蚵仔煎。他們家的蚵仔不是「點綴用」，而是整坨整坨給你鋪好鋪滿。每一顆都肥美飽滿，入口是那種海味會直接衝上來的鮮甜感。煎體外層微酥，裡面軟Q帶點彈性，搭配那個酸甜紅色醬汁——真的很靈魂。

圖/ReadyGo

另外也有許多人點綜合煎（吻仔魚、花枝、蚵仔），料像是被包起來而不是隨便混在裡面，每一口都吃得到海鮮本體。花枝炒麵走甜甜湯湯路線，麵體用的是關廟麵，不會軟爛，份量也很有誠意。這間雖然店面不顯眼，但每次去都是滿滿人潮。CP值高到不行。

地址：826高雄市梓官區漁港一路142號

電話：07-617-3606

營業時間：週五～週日 11:30–20:00（其餘時間公休）

蔡記蚵仔寮現撈現炸

吃多少夾多少，海鮮控的天堂

說到蚵仔寮美食，小編個人最興奮的就是這間——現撈現炸。第一次來真的會有點慌，因為大家都在瘋狂夾海鮮。其實很簡單：看到空隙直接擠進去夾，夾完放在鐵架上排好，等叫號！吃多少夾多少，每樣分開秤重，最後加總價格。這種模式真的很爽。

圖/ReadyGo

小編最愛的是土魠魚跟柳葉魚。柳葉魚超級飽滿，幾乎每一口都爆卵，炸功拿捏得剛剛好，外酥內軟不油膩。魷魚也非常新鮮，咬下去完全不會韌。重點是——生意很好，但出餐速度超快，有一套自己的SOP，等的時間不會太久。

地址：826高雄市梓官區港九街84號

電話：0930-986-642

營業時間：週三～週五 14:00–18:30、週六～週日 12:30–18:30（週一二公休）

小萍檸檬愛玉

純手洗愛玉滑嫩爆擊，一口咬下超療癒

炸物吃得差不多，小編一定會接著來一杯檸檬愛玉清清味蕾。小萍家的愛玉是手洗製作，不是那種機器大量生產的口感。挖起來晶透滑嫩，入口軟中帶Q，滑順到幾乎不用咀嚼就化開。檸檬和金桔都是現場現榨，酸度自然不嗆口，還帶著清新的果香氣。

圖/ReadyGo

小編自己私心最愛山粉圓，咬起來有顆粒感，讓整杯飲料更有層次，夏天喝真的超解渴。也有許多人大推綠豆湯，說甜度剛好、口感綿密，是少數會讓人想專程再來買一杯。

地址：826高雄市梓官區港九街

電話：0937-373-637

營業時間：12:00–18:30（天天營業）

品銘手工蛋糕

綿密濕潤系蛋糕，每一口都柔軟到不行

當海鮮炸物的鹹香還在嘴裡回味時，這間蛋糕店根本就是完美的收尾。主打無油蛋糕，小編原本也以為只是一般古早味蛋糕，沒想到一入口完全改觀。蛋糕體細緻濕潤，口感輕盈卻不乾柴，真的有種吸飽水分的綿密感，蛋香濃郁到每一口都很有存在感。

圖/ReadyGo

假日下午來幾乎都能看到排隊人潮，不過動線很順，實際等候時間沒有想像中久。唯一要注意的是熱門口味真的賣很快，像芋泥和藍莓常常被搶光。內餡厚實、甜度控制得剛好，不會膩口。如果有鎖定特定口味，建議早點報到比較安心。

地址：826高雄市梓官區漁港一路126號

電話：07-610-0101

營業時間：週二～週六 13:00–18:30（週日一公休）

阿芳花生糖

花生糖＋爆量香菜的衝擊組合

圖/ReadyGo

最後這個香菜控真的會愛到爆。花生糖壓扁後加上大量香菜，甜甜花生香配上香菜的香氣，意外清爽，而且是懷舊古早味。重點是不黏牙，甜度也剛剛好。小編第一次吃真的有驚喜到。

地址：高雄市梓官區（蚵仔寮漁港周邊）

如果你也在找一個「不像觀光區、卻超有實力」的高雄美食據點，那蚵仔寮漁港真的很值得專程來一趟。從爆量蚵仔煎、現撈現炸海鮮，到清爽檸檬愛玉、濕潤無油蛋糕，再用香菜花生糖畫下句點，這條動線一路吃下來不會膩，反而越吃越開胃。下次來高雄，不妨把鹽埕和夜市先放一邊，來梓官蚵仔寮，用最真實的海味，開啟一場從主食到甜點都不失手的美食小旅行。

高雄蚵仔寮美食一日行程表

時間 行程建議 11:30 蚵仔寮蚵仔煎：先吃熱騰騰主食 13:00 蔡記現撈現炸：海鮮炸物吃到爽 14:00 小萍檸檬愛玉：解膩飲品 15:00 品銘手工蛋糕：下午茶時間 16:00 阿芳花生糖：買伴手禮回家

高雄蚵仔寮美食常見問題

高雄蚵仔寮漁港什麼時候去比較好？

平日下午通常人潮相對少一些，週末與連假中午過後會明顯變多。若想避開高峰，建議開門不久就先衝熱門店家（像蚵仔煎、現撈現炸），吃完再慢慢逛甜點與飲料攤。

高雄美食品銘手工蛋糕會很甜嗎？

不會，甜度算溫和，主打蛋香與濕潤口感。熱門口味常常提早賣完。

高雄蚵仔寮漁港美食價格大概落在多少？

整體屬於中等偏親民價位。蚵仔煎、炒麵大約百元上下；現撈現炸依夾取品項與重量計價；飲品約數十元；蛋糕與花生糖屬於伴手禮價格帶。多人分食會更划算，也能一次吃到更多種類。

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