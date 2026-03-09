不是假日也照排！高雄鹽埕區5家美食一開門就爆 鴨肉意麵、米其林米糕、奶茶創始店一次收

說到高雄鹽埕區美食，小編最服氣的就是明明不是假日，很多店照樣「一開門就排隊」。這趟小編直接照著在地人吃法走一圈，把最經典、最容易回訪的鹽埕美食整理成一條路線，有晚餐最滿足的鴨肉意麵、米其林必比登米糕、邊走邊吃的雞排、必喝的樺達奶茶，還有外國觀光客超愛的港園牛肉麵。

高雄美食｜鹽埕鴨肉意麵

乾的必點！寬版意麵吸滿肉燥香，鴨肉處理乾淨無腥味

小編真的建議第一口就從這碗開始！乾的鴨肉意麵一定要點，它的麵體不是那種常見的黃麵，反而比較接近寬版、Q 彈、吸醬力超強的口感，拌開後肉燥香氣整個黏在麵條上，每一口都有味道，不會吃到後面只剩麵。那種鹹香不是重口，而是越吃越順，會默默加快筷子的速度。

鴨肉本身處理得很乾淨，幾乎沒有腥味，肉質偏軟嫩，還貼心去骨，吃起來完全不用分心挑刺，超級貼心。如果天氣稍微涼一點，小編會再加一碗當歸下水湯，湯頭走的是溫潤路線，不會苦、不會嗆，喝起來很舒服，有一種慢慢暖起來的感覺。整套吃完，就是那種「如果我住附近，這間一定會被我列入日常晚餐清單」的等級。

地址：803 高雄市鹽埕區大智路 126 號

電話：07-561-5572

營業時間：17:00–22:00（週六休）

高雄美食｜北港蔡三代筒仔米糕

米其林必比登推薦！黏香米糕＋蒸蛋湯是標配

如果你問小編：「每次來高雄必吃什麼？」小編會毫不猶豫說「北港蔡三代筒仔米糕」。米糕一上桌就聞得到濃濃肉燥香氣，拌開後每一粒米飯都裹著醬汁，口感是偏黏、偏紮實的那種，咬起來很有存在感。它不是清淡型米糕，而是那種吃完會記得、會想念的味道。

而它的靈魂搭檔一定要配「蒸蛋湯」。滑嫩的蒸蛋直接泡在熱呼呼的湯裡，入口很柔，湯頭清爽但有鮮味，剛好把米糕的油香平衡掉。每次小編都是吃完米糕再喝一口湯，嘴巴瞬間變得清爽很多。想吃得更滿足一點的話，還可以加點旗魚環湯，湯頭清甜、沒有負擔，整套吃完真的是飽、爽、又滿足。

地址：803 高雄市鹽埕區河西路 167 號

電話：07-551-7443

營業時間：13:30–21:30（週三休）

高雄美食｜原大禮街香雞排

只賣幾小時的邪惡下午茶！外酥內多汁，邊走邊吃超幸福

鹽埕真的很多隱藏美食，這家雞排小編覺得超適合當作行程中間當下午茶！一份價格親民、份量又大，剛拿到手時整個熱呼呼，外皮炸得金黃酥脆，咬下去會先聽到清脆聲音，接著是裡面還保有肉汁的雞肉，完全不乾。

拿著雞排走在鹽埕街頭，一邊吃一邊逛，真的會有一種「啊，這就是高雄」的幸福感。而且它不只有雞排，雞塊（無骨）也是不少人鎖定的目標，外酥內嫩、吃起來很順口，但因為賣得快，常常提早完售。如果是為了雞塊來的，或是不想撲空，小編會建議早一點到，才不會只站在旁邊聞香。

地址：803 高雄市鹽埕區大成街 29 號

電話：0929-307-675

營業時間：16:00–19:00（每日）

高雄美食｜樺達奶茶（鹽埕總店）

茶味奶味比例剛好，正常甜＋珍珠最經典

講到高雄飲料，鹽埕這間真的不用多說——來到鹽埕，幾乎沒有人會錯過樺達奶茶鹽埕總店。它不只是老字號，更像是一種高雄人的日常記憶。總店藏在巷子裡，不管平日或假日，門口總是有人排隊，一杯接一杯地把熟悉的味道帶走。

樺達奶茶的甜度雖然是固定的，但喝起來一點都不膩，反而很順口。茶味和奶味的比例抓得剛剛好，不會厚重、也不會稀薄，是那種會讓人不知不覺一直喝下去的類型。很多在地人甚至會直接買三分甜的瓶裝帶回家，冰在冰箱裡，想喝的時候倒一杯，就是最安心的存在。

如果是第一次喝，小編會毫不猶豫推薦直接點「正常甜＋珍珠」，這就是最經典、也最能代表樺達奶茶的版本。茶香先出來，接著是溫潤的奶味，最後搭配Q彈的珍珠收尾，一口下去，真的會懂為什麼這家店可以紅這麼多年。

地址：803 高雄市鹽埕區新樂街 101 號

電話：07-551-2151

營業時間：09:00–22:00（每日）

高雄美食｜港園牛肉麵

觀光客也朝聖！湯頭清爽、牛肉軟嫩，豬腳 Q 彈又好脫骨

只要到用餐時間，港園牛肉麵最常見的畫面就是——店外一定排著一條隊，而且隊伍裡不只是在地人，還會看到不少外國遊客拿著手機、對著菜單研究半天，一看就是專程來朝聖的那種。

這次小編點的是牛肉湯麵，湯頭走的是清爽派路線，沒有厚重的油脂感，但牛肉香氣很扎實，喝起來溫潤順口。牛肉燉得夠軟又入味，用筷子一夾就化開，配著麵一起吃很舒服，是那種你會默默把整碗湯喝光的類型。不過小編必須很認真說一句——豬腳真的一定要點。滷得透又不死鹹，皮Q彈但完全不黏牙，輕輕一咬就能骨肉分離，膠質感滿滿，吃到後面會有一種「啊，這餐好值得」的滿足感，完全是隱藏版主角。

如果想吃得更過癮一點，也很推薦試試他們家的乾拌麵系列。麵條拌上醬汁後香氣整個被拉出來，很多老饕都是直接點乾的，再搭配一碗湯或豬腳，這樣搭配，才算是港園最經典、最不踩雷的吃法。

地址：803 高雄市鹽埕區大成街 55 號

電話：07-561-3842

營業時間：10:30–20:00（每日）

