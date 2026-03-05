以為只有義大好玩？高雄這些親子勝地也超吸睛！

【FunTime小編群】帶小孩出門就會想要找些可以讓他們好好放電的景點，現在有許多公園、餐廳或是觀光工廠都有許多適合小朋友的設施和體驗，讓大人小孩都能開心玩！今天FunTime小編就整理了高雄親子景點，好玩又適合親子同遊～快跟著FunTime小編來探索高雄的親子景點吧！

高雄市立兒童美術館

高雄市立兒童美術館。 圖／IG, lamb1006

想去美術館，又怕小朋友的音量難控制或者興致缺缺嗎？不用擔心！高雄市立兒童美術館是一座專門為兒童打造的美術館，館外有沙坑區、館內則有兒藝工坊、說故事時間以及適合小朋友看得有趣展覽，也會展示可以讓小朋友互動、操作的作品，非常適合親子同遊～

地址：高雄市鼓山區美術館路80號

營業時間：09:30-17:30（週一公休）

國立科學工藝博物館

國立科學工藝博物館。 圖／klook

只需要銅板價就可以讓小孩學到知識又能玩上整天的國立科學工藝博物館有著超多設施，像是：FUN城市、夢想號、兒童科學園、交通夢想館…等互動體驗設施，最近還有超特別的「熱雪天堂探索樂園」！使用獨家專利研發的「HotSnow」仿雪材質打造一個不用穿雪衣和保暖衣物也能玩的雪樂園，園內有4米高的大滑道可以用雪盆或雪圈高速滑下，還有各種玩雪工具可以打雪仗、堆雪人，不用出國也能體驗玩雪的樂趣，除了雪之外還有冰原及叢林兩大主題攀爬設施可以讓孩子們爬上爬下、玩溜滑梯，光是這裡就能讓孩子們玩上一段時間囉！

票價：全票100元；優待票70元起

地址：高雄市三民區九如一路720號

營業時間：09:00-17:00（六日至18:00）（週一公休）

義大遊樂世界

義大遊樂世界。 圖／klook

到高雄，有遊樂園、有商場又有飯店的義大遊樂世界最適合親子家庭了！遊樂園的部分以希臘為主題，分為「特洛伊城堡」及「聖托里尼山城」，「聖托里尼山城」為親子室內遊樂館，從B1到RF一共有六層樓適合小朋友玩的遊樂設施，像是城堡旋轉木馬、小小駕訓班、瘋狂小巴士等，玩累了園區內也有餐廳哦！

遊樂園現場票價

義大摩天輪票價

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

營業時間：09:00-17:30

宏裕行花枝丸館

宏裕行花枝丸館。 圖／klook

宏裕行花枝丸館是位於高雄前鎮區一座以花枝丸為主題的觀光工廠，整個園區內部以海洋為意象打造，在這裡除了可以參觀花枝丸的生產等相關產業知識，最推薦爸媽帶小朋友來的原因就是他們的「親子手作DIY教室」啦！DIY體驗項目包含手作花枝丸及繪繪帆船，還有販售各式海產伴手禮哦！

FunTime小提醒：他們的餐廳「深海堡堡」評價也很高，相當新鮮又真材實料哦！

票價：全票100元；半票50元（於超市、餐廳消費及用餐無需購票，且可全額折抵館內消費）

地址：高雄市前鎮區新生路240號

營業時間：場館10:00-16:30（週二公休）；深海堡堡餐廳09:30-17:00（週二公休）；旗艦門市09:00-18:00

