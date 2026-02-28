快訊

一天帶你逛高雄！ 不能錯過的「高雄知名景點」 怎麼拍怎麼美

【FunTime小編群】身為「港都」的高雄同時擁有大都會時尚風格和浪漫港灣風情，因此如果想要遠離都市的喧囂煩擾，高雄旅遊會是個好選擇，到高雄旅遊不但有大自然風情的景點也有許多高雄美食不能錯過，來這裡除了到碼頭走走外，還有許多文青和網美都超愛拍照打卡的景點！這次小編就要為大家介紹有哪些超夯人氣高雄景點，怎麼拍怎麼美！大家一起來當網美！

淨園休閒農場。 圖／<a href='/search/tagging/1013/IG' rel='IG' data-rel='/1013/143344' class='tag'><strong>IG</strong></a>, xabier1013
淨園休閒農場。 圖／IG, xabier1013

SKM PARK

SKM PARK。 圖／IG, cmn8025
SKM PARK。 圖／IG, cmn8025

SKM PARK是新光三越集團第一座OUTLET商場，原址為草衙道購物中心，交通方便，搭捷運至草衙站2號出口即可抵達！全區規劃了220家店，園區內還有電影院、健身中心、卡丁車賽道、親子遊樂場、棒壘打擊場以及美髮沙龍等，規模相當大，就連全台最大的adidas outlet也在這！另外還有COACH、MICHAEL KORS等國際知名品牌進駐，在這玩一整天絕對沒問題！

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

營業時間：週一至週三11:00-21:30／週四11:00-22:00／週五至週日10:30-22:00

果貿社區

果貿社區。 圖／IG, hsiang__0905
果貿社區。 圖／IG, hsiang__0905

其實外觀不起眼的果貿社區位在高雄左營，仔細探索才會發現這棟特殊的高密度建築設計，原本以為在地狹人稠的香港才可以看到如此蜂窩式的住宅，這棟舊型集合式住宅過去為了因應量的居住人口，因此打造了這個特別的海軍眷村。從底下抬頭望，同心圓社區呈現出特殊的美感，相當少見！

小編小提醒：由於此處仍是住宅區，前往時切勿打擾住戶安寧唷！

地址：高雄市左營區果峰街

衛武營國家藝術文化中心

衛武營國家藝術文化中心。 圖／高雄旅遊網
衛武營國家藝術文化中心。 圖／高雄旅遊網

衛武營國家藝術文化中心純白色的外觀非常有科技感，看起來就像一艘太空船，吸引許多旅客拍照打卡，不過這裡客不只外觀吸睛，場館內設有歌劇院、音樂廳、戲劇院、表演廳、餐廳等設施。音樂廳擁有亞洲最大的管風琴，音管數量達9000多支，葡萄園式座席設計讓每個位置的聽眾都有最好的視、聽覺享受～大家也可以在伴手禮店選購一些充滿文藝氣息的禮品！

地址：高雄市鳳山區三多一路1號

開放時間：11:00-20:00

淨園休閒農場

淨園休閒農場。 圖／IG, xabier1013
淨園休閒農場。 圖／IG, xabier1013

高雄小港的淨園農場是個能看到飛機起落的休閒農場，園區內提供的休閒娛樂非常多元，包含主題餐廳、草原帳棚、野餐區、動物餵食區及烤肉區等，讓你在觀賞飛機的同時也能享有豐富的園區體驗，甚至到了每年的11月至2月期間，還會有大片金黃色的落羽松林，超級壯觀！

地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

營業時間：平日09:30-21:00、假日09:00-21:00

門票：成人票300元／兒童票200元／博愛票200元

（門票可折抵園內消費，平日成人折抵100；兒童折抵50，一般假日成人100；兒童折抵50，國定假日無法折抵）

停車：機車免費／汽車100元

舊鐵橋天空步道

舊鐵橋天空步道。 圖／高雄旅遊網
舊鐵橋天空步道。 圖／高雄旅遊網

舊鐵橋位於高雄大樹九曲堂站和屏東市六塊厝站之間，曾經是亞洲最常的鐵道用橋梁，也是台灣現在唯一被列為二級古蹟的鐵道用橋樑。現今已修建為天空步道，周圍整合了河岸自行車道、自然生態區、公園綠地及咖啡廣場，登上步道，除了可以近距離體會古蹟與鐵橋建築之美，幸運的話還可以看到一旁的火車呼嘯而過，非常適合來此高雄一日遊！

地址：高雄市大樹區竹寮路109號

大港橋

大港橋。 圖／adobe stock
大港橋。 圖／adobe stock

不管是白天還是晚上都美得令人驚嘆的「大港橋」，是亞洲最長的跨港旋轉橋。小編最推薦假日來！在這裡不僅有美景看還有美食吃，在假日不定期舉辦的大港橋市集，手裡拿著美食，耳朵聽著現場表演，配上這港池夜景，簡直是視覺與味蕾的雙重享受，絕對能為這趟高雄旅行畫下一個完美的句點~

地址：高雄市鹽埕區大港橋

高雄輕軌龍貓隧道

高雄輕軌龍貓隧道。 圖／IG, rw06091123
高雄輕軌龍貓隧道。 圖／IG, rw06091123

高雄捷運於2022年開通C20站至C24站之間的輕軌列車，其中連結C21A內惟藝術中心站至C21美術館站間的輕軌路線，以療癒的「龍貓隧道」路段作為亮點之一，搭配著高捷推出的蜜瑪連線系列彩繪與黃阿瑪列車，就猶如動畫中的龍貓隧道場景，成為高雄最新的打卡拍照景點。只是輕軌行經的路線旁並沒有特別的柵欄圍起，大家若要前往拍照，記得千萬不要闖入軌道區、植草區，以免發生危險吃上罰單呦！

地址：高雄市鼓山區美術館路290號（內惟藝術中心站與美術館站間）

延伸閱讀>>【高雄景點】大家都在去！最新高雄一日遊必去景點推薦

想知道更多實用高雄旅遊攻略，請看「高雄旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

