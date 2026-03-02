在地人激推4.9星甜點！實測超驚豔「大人味提拉米蘇」，隱身巷弄、值得二訪的高雄不限時咖啡廳

udn走跳美食／美食探險家Miss V

在步調繁忙的高雄前金區，大立百貨與捷運中央公園站附近的巷弄裡，藏著一間讓咖啡迷與甜點控私藏的寶藏名單——GaBean coffee 珈比恩咖啡長生店。這裡不僅在 Google 地圖上擁有近乎完美的4.9星超高評價，更是許多文字工作者與學生心目中首選的高雄不限時咖啡廳。

這次實測最讓人驚艷的，莫過於那份現點現作、層次分明的「大人味提拉米蘇」，濕潤的手指餅乾浸透了濃郁的咖啡液，搭配微醺的酒香與絲滑馬斯卡彭起司，每一口都是感官享受。

無論你是想尋找一處安靜的插座辦公空間，還是單純想在午後躲進小巷，享受一份高品質的精品手沖咖啡與平價甜點，珈比恩長生店那種溫馨且不被打擾的氛圍，絕對值得你列入二訪清單！

GaBean coffee 珈比恩咖啡 長生店 位置介紹

開啟 GaBean coffee珈比恩咖啡的大門，迎面而來的是充滿溫度的木質調裝潢與陣陣咖啡香。這間兩層樓的巷弄老屋，巧妙地將「社交」與「專注」兩種需求完美結合。

GaBean coffee珈比恩咖啡 長生店 環境介紹

一樓主要為點餐區與半開放式吧檯，座位數相對精簡。

貨架上擺放著自家烘培的咖啡豆，另外也有濾掛式咖啡唷。

GaBean coffee珈比恩咖啡，除了撲鼻而來的咖啡香，最先吸引人的就是甜點及麵包了。這裡沒有浮誇的裝飾，卻裝滿了店家對手作甜點的堅持，除了招牌的「大人味提拉米蘇」，甜點櫃內每日會提供不同的限量驚喜。

拾階而上，二樓的空間感豁然開朗。這裡約有20個位置，環境與一樓截然不同，展現出極高的安靜度與機能性。寬敞與採光：空間配置寬鬆不壓迫，靠窗的座位擁有些許自然採光，整體氣氛沉穩且不喧鬧。

這裡最吸引人的地方在於部分位置提供插座，且環境音量維持得非常好，無論是帶著筆電來工作的數位遊民，還是準備考試的學生，都能在這裡找到專屬的平靜角落，我最愛面窗的沙發區，一個人來也可以很怡然自得。

GaBean coffee珈比恩咖啡 長生店 餐點介紹

今日重頭戲：大人味提拉米蘇&西西里咖啡

GaBean coffee珈比恩咖啡的提拉米蘇有分成【有酒味】和【沒有酒味】的。我今天選擇的是有酒味的～品嘗下令人著迷的細膩層次。

苦甜交織的黃金比例～最上層厚灑的可可粉帶著微苦香氣，中層的馬斯卡彭起司口感極其滑順，口感輕盈不膩口。手指餅乾完全浸透了濃縮咖啡液與酒香，濕潤卻不軟爛～呈現出完美的靈魂酒香與濕潤度。入喉時，淡淡的蘭姆酒與威士忌香氣在鼻腔散開，是真正的「大人系」療癒感。

西西里咖啡也有2種選擇～有氣泡&沒氣泡，大家可以依照自己的喜好或是當天搭配的餐點來挑選。

我今天選擇的是沒有氣泡的西西里咖啡，嚴選的濃縮咖啡基底與新鮮檸檬原汁完美交融，酸度明亮卻不刺口～呈現酸甜平衡的清新層次。

如果說提拉米蘇是濃郁的擁抱，那這杯西西里咖啡就是一陣清爽的海風，在炎熱的高雄午後，它是最完美的消暑選擇。

在高雄能找到一間願意提供不限時空間、且甜點水準能讓人驚艷的咖啡廳實屬難得。GaBean coffee珈比恩咖啡長生店，沒有喧囂的排隊人潮，只有老闆對每一杯咖啡、每一份甜點的堅持。

無論你是因為那一口微醺的「大人味提拉米蘇」慕名而來，還是想在二樓安靜的角落裡找回專注的靈魂，這裡都能提供一種家一般的舒適感。

以不到兩百元的百元預算，就能享受到4.9星的午茶時光，這樣的在地寶藏店，真的會讓人忍不住想私藏。下次來到前金區，別忘了轉進長生街，為自己預約一場優雅又放鬆的味覺旅行吧！

雖然這次沒把完整菜單拍下來分享給大家，但GaBean的價位非常平實，百元出頭就能享受到極具水準的甜點與咖啡。由於菜單可能隨季節更換，建議大家去之前可以參考店家的官方資訊喔！

GaBean coffee 珈比恩咖啡 長生店

地址：高雄市前金區長生街9號（鄰近捷運中央公園站、大立百貨）

電話：07-241-5800

營業時間：10:00–18:30（每週一公休，最新資訊依店家公告為準）

特色服務：不限時、有插座、免服務費、寵物友善。

推薦必點：大人味提拉米蘇、西西里咖啡、辣妹鮪魚三明治。

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」