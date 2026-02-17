來場離島小旅行！你不能不知道的澎湖特色景點

【FunTime小編群】在台灣離島全攻略中，澎湖是國人最愛去的離島之一，尤其每年花火節時、以及炎炎夏日適合玩水的季節，更是澎湖旅遊的旺季，到底澎湖有什麼魅力，又有哪些澎湖景點如此吸引各地遊客前來呢？就讓剛從澎湖回來的FunTime小編帶你看看這些澎湖景點，就算是淡季前來一樣好玩好拍！

【澎湖本島景點】｜必拍打卡、自然奇景一次看

澎湖本島景點。

澎湖跨海大橋

澎湖跨海大橋。 圖／adobe stock

說到澎湖必拍照打卡景點，跨海大橋絕對是首選！這裡是連接白沙、西嶼兩島的跨海大橋，全長2,494公尺，在兩端都各有一個這樣的拱橋，不過多數人會在白沙這端停留，因為附近還有保安宮「通樑古榕」這個景點，以及知名的易家仙人掌冰，在跋涉了這麼長一段路之後可以在此小憩一下。

地址：澎湖縣白沙鄉通西嶼鄉橋樑

奎壁山摩西分海

奎壁山摩西分海。 圖／IG, rong_0810

這條連接北寮奎壁山和赤嶼的道路，只有在滿潮過後才會漸漸露出來，就像傳說中的摩西分海一樣，在海中浮現一條道路，遊客可以沿著這條路步行到對面的赤嶼，體會一下走在海中間的感覺。如果來的時機不巧，無法通行到赤嶼也沒關係，一旁有個「Penghu」打卡小地標，可以和赤嶼來張合照，換個角度則有湖西風力發電廠轉動的風車！

小編小提醒：想走到赤嶼的朋友們，記得先參考澎湖國家風景區管理處潮汐表來安排行程時間喔～

地址：澎湖縣湖西鄉北寮村奎壁山

池東大菓葉玄武岩

池東大菓葉玄武岩。 圖／adobe stock

來到澎湖就不能不看看「柱狀玄武岩」這個大自然的鬼斧神工，這些岩石是由海底岩漿在地表冷卻後形成，孕育出澎湖群島獨特的地景和許多小島嶼，是個活生生的地理教室。澎湖本島的大菓葉玄武岩前方有個窪地，下雨過後積水時映照出柱狀玄武岩，壯觀之外更增添了幾分浪漫。

小編偷偷說：若時間允許的話，也可以前往桶盤嶼觀賞澎湖最壯觀的柱狀玄武岩！

地址：澎湖縣西嶼鄉池東村10號

【七美島景點】｜雙心石滬之外，這些景點也超美！

雙心石滬

雙心石滬。 圖／adobe stock

雖然七美島離澎湖本島船程不算近，但為了一睹雙心石滬的風采，大多數遊客在澎湖跳島時還是首選七美島。想看到最美的雙心石滬，必須要在海水退去一半、大約是乾潮前三小時左右的時機，石滬一半在水面上、一半在水中，拍起來最好看！觀賞雙心石滬的觀景台設有幾座拍照點，大家可以在這邊抓到最剛好的角度！

地址：澎湖縣七美鄉東湖村

望夫石

望夫石。 圖／adobe stock

坐落在七美鄉的「望夫石」，因礁岩外型神似一名橫躺的孕婦而得名。傳說這是一位深情女子等待丈夫歸來的化身，為美景增添了幾分神祕色彩。來到這裡，你不僅能遠眺這座大自然的傑作，還能循著石橋走近，親自探訪這座與傳說緊密相連的礁岩景觀。

地址：澎湖縣七美鄉南港村

小台灣

小台灣。 圖／FunTime小編群

小台灣是近來越來越夯的澎湖景點，在七美環島時大家一定會停下來觀賞。這座天然的海蝕平台，輪廓狀似台灣本島，在退潮時更加明顯，不過漲潮時的浪花拍打平台邊緣，小編覺得這個景象也十分吸引人呢～拍完小台灣，也可以看看涼亭對面的峭壁，延伸到懸崖邊緣的綠地很有異國風情！

小編小提醒：這一帶不時會有許多黑山羊出沒，大家騎車要小心喲！

地址：澎湖縣七美鄉東湖村

澎湖群島的離島很多，本島也有太多好玩好拍的景點，實在無法一一介紹，FunTime小編只能挑幾個私心喜歡的景點推薦給大家，這些景點有哪些是你去過的、哪些是沒去過想去的呢？趕快規劃一下假期準備飛澎湖吧～在此也提醒大家，澎湖景點有許多都是要抓好漲退潮時機，才能看到最美的畫面！

