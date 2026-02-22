無招牌卻每天排隊！只賣午餐的40年鹽埕老麵店 古早味「乾麵、苦瓜封湯」第一次吃就被驚艷到

講到無招牌鹽埕小吃，這間開在鹽埕區必忠街的堀江麵店，是不少在地人的午餐外食日常！簡單滋味的乾麵、苦瓜封湯是老客人來堀江麵店必點銅板美食，吃好一點可來一份甘蔗燻雞！每天只賣早上10:00到下午2點，卻一賣就賣40年。

鹽埕小吃老店：堀江麵店

開在鹽埕區靠近香蕉碼頭，必忠街上的鹽埕老麵店-堀江麵店，2013年第一次吃到覺得驚為天人，從此跟家人到鹽埕區就會來吃一下。

吃到2022年了發現排隊人潮依舊，絲毫不受疫情影響啊哈哈哈，只是大家把內用改成外帶，但怎麼買都是三五碗麵起跳。

堀江麵店煮麵大姐，人算親切，遇到熟客還會問候近狀，也都記得熟客平常點什麼餐～

除了乾麵、湯麵之外，蠻多人來這也會切份滷味，我最推阿姨的甘蔗燻雞。

堀江麵店菜單（2026年）

樸實美味高雄麵店：堀江麵店

堀江麵店煮麵速度蠻快的，基本上輪到你之後不用等10分鐘，餐點就可以上桌！

甘蔗燻雞（雞翅）$100

甘蔗燻雞可以選切雞腿或雞翅，我熱愛雞翅，所以後來都點雞翅。

堀江麵店甘蔗燻雞是目前吃過最喜歡的高雄甘蔗雞！實在是煙燻味夠，鹹香入味，肉質超軟嫩～一吃愛上的那種迷人。

乾麵（大）$60

堀江麵店乾麵是一絕，它的肉燥不會到太搶味搶掉整碗麵的味道，還吃得到豬油、油蔥香氣，不過店家使用細版陽春麵而且麵體偏軟，就看你能不能接受這樣的口感囉～

苦瓜封湯 $60

堀江麵店苦瓜封湯我封它高雄No. 1，在高雄還沒吃過比這好吃的苦瓜封！中間的餡料粉感不會太重，咬下後會爆湯汁，湯底是清湯加上芹菜末，非常簡單好喝。

三色蛋

堀江麵店評價/用餐心得

偶然吃到這傳承好幾十年的古早美味，沒想到一吃居然也10年了。

風舊堀江雖已沒當年的繁榮光景，但保留傳統做法肉燥的崛江麵店卻是牢牢抓住在地人的口味，一吃就是好幾十年！

那天甚至聽到老客人跟老闆娘說：「我女兒跟你孫子也是同學。」——這種跨好幾個世代的話。大力推薦這鹽埕老店給喜歡這種古早味的大家！

堀江麵店

地址：高雄市鹽埕區必忠街223號

電話：07-5211423

營業時間：10:00~14:00（週一公休）

