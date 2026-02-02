快訊

美解密文件打臉馬斯克！曾問淫魔富豪「哪晚趴踢最瘋、想鬆一下」

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

西班牙高鐵事故初步報告出爐，軌道斷裂釀45死200傷

屏東高樹光影瀑布「奇幻大津」2／5開幕 浪漫呈現地景的光影藝術

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
屏東高樹「奇幻大津」 2026華麗回歸。　圖：屏東縣政府／提供
屏東高樹「奇幻大津」 2026華麗回歸。　圖：屏東縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，將於2/5正式揭幕。今年屏東縣政府邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及兩度金馬獎男配角肯定的演員劉冠廷回鄉，與縣長周春米一同「開箱」這座夢幻的夜光森林，感受光影藝術與自然地景交織的沉浸式夜間體驗。

▲屏東高樹「奇幻大津」02/05正式開幕。　圖：屏東縣政府／提供
▲屏東高樹「奇幻大津」02/05正式開幕。　圖：屏東縣政府／提供

文化處指出，「奇幻大津」活動展期02/03-03/04，每日17:00-21:00開放。為回饋在地居民，02/03-02/05為「高樹鄉民日」，提供鄉民免費索票入場體驗，01/31 09:00-11:00於高樹鄉圖書館前開放索票。「大津瀑布」歷經風災後重新整備，今年以更細膩的藝術能量亮相，循著步道動線與地形特色配置「北境之森」、「畫中仙境」、「枯木逢生」、「霞光萬稻」、「夜綻之花」、「花果天堂」、「蝶舞山林」、「文心蘭林」、「歡迎光林」、「奇幻大津」等10組主題燈座，融合生態意象與在地元素，沿著山林層層展開，引領遊客體驗夜遊瀑布的奇妙旅程。

▲結合自然地景與光影藝術，將大津瀑布與步道打造成夜光森林。　圖：屏東縣政府／提供
▲結合自然地景與光影藝術，將大津瀑布與步道打造成夜光森林。　圖：屏東縣政府／提供

「夜綻之花」模擬峭壁間盛開的花朵，夜晚花蕊亮起後，遊客可輕觸花蕊，變換整串花朵的光影色彩，增添互動趣味；「蝶舞山林」取材大津周邊蝴蝶生態，蝴蝶燈飾沿山道佈置，部份還有動態開闔效果，營造蝴蝶飛舞意象；「文心蘭林」以文心蘭為主題，結合結構裝置與花藝設計，打造可供穿梭其中的花林景觀；「花果天堂」則融合在地植物與水果意象，透過投影與螢光元素，打造必拍的沉浸式光影場景。

▲「奇幻大津」以細膩的藝術能量亮相。　圖：屏東縣政府／提供
▲「奇幻大津」以細膩的藝術能量亮相。　圖：屏東縣政府／提供

活動焦點為「奇幻大津」瀑布投影展演，瀑布化身為動態畫布，以自然元素為主軸，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動的意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日的藝術風貌。

文化處表示，開幕首週週末預約已接近額滿，活動期間每日限量1千人入場，其中線上預約8百人、現場票2百人，每半小時一梯次，共八梯次，票種為單人票100元、優待票（持身心障礙手冊者適用）50元，購票入場可獲得三款專屬好禮：馬年限定獨角獸發光頭飾一只、奇幻大津紀念明信片一張，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」一包，數量有限，送完為止；詳情可於「2026 奇幻大津 DAJIN FANTAS」活動官網查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

瀑布 步道 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

屏東勝利星村「星花開」美翻 人氣店家春節訂位「一位難求」

高樹「奇幻大津」2月5日開幕 劉冠廷回鄉開箱夜光森林

閩東語音樂劇「拍楸」 2月7日高雄衛武營演出

屏東高樹奇幻大津2月5日開幕 演員劉冠廷返鄉開箱

相關新聞

適合家族、好友一起住！澎湖包棟民宿推薦清單

【FunTime小編群】充滿夏日氣息的澎湖，是許多人玩水看美景的絕佳選擇。在這裡，你可以輕鬆享受絕美的日落美景與金黃色的陽光沙灘，又或者是選擇包棟獨享屬於你們的盛夏派對。因此小編將在眾多的選擇中，幫大家整理幾間澎湖包棟民宿，讓大家不管是家庭旅遊還是朋友聚會，都能享有寬敞的私人空間～

屏東海生館「海洋魔法派對」登場 變裝互動與春節入館優惠一次玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】寒假與農曆春節出遊新亮點！國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）自即日起至04/06推出期間限定主題「海洋魔法派對」，以魔法世界為靈感，結合海洋生物獨特又驚艷的生存策略，打造夢幻

屏東高樹光影瀑布「奇幻大津」2／5開幕 浪漫呈現地景的光影藝術

【旅奇傳媒/編輯部報導】被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，將於2/5正式揭幕。今年屏東縣政府邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及兩度金馬獎男配角肯定的演員劉冠廷回鄉，與縣長周春米一同「開箱」這座夢幻的夜光森林

澎湖馬公美食必追！ 炸物人氣王「三哥雞排」三多店 澎湖人帶路的雞排記憶

身為澎湖人，回澎湖的行程，一定要買一次三哥雞排，吃不膩的味道。 三哥雞排我從沒想過會用「酒香」兩個字去定義它，就是淡淡、熟悉、難以言說的香氣，是專屬於青春的味道。

屏東勝利星村「星花開」美翻 人氣店家春節訂位「一位難求」

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「屏東燈節」璀璨登場，勝利星村今年以「星花開」為主題，結合花藝與光影設計，打造宛如繁花盛放的夢幻燈景。隨著農曆新年將至，園區內品牌店家將同步祭出春節限定優惠，部分餐飲名

吃過才知道厲害！高雄超人氣「傳統美食」清單

【FunTime小編群】說到高雄美食，除了種類多元、價格實在，更吸引人的是獨具特色的在地美食！地域廣大的高雄，每區都有相當具代表性的高雄美食，無論是鹹食或是傳統的古早味甜點，許多都是在其他地方吃不到的在地高雄美食，在琳瑯滿目的美食中，FunTime小編特別精選幾家在地人推薦度超高的高雄美食，來看看都是哪些讓人流口水的美味吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。