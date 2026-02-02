春節遇上齋戒月！馬來西亞美食雙倍盛宴 五大開齋吃到飽一次看

快訊

2026春節恰逢齋戒月，馬來西亞兩大節慶同步展開。　圖：吉隆坡威斯汀飯店The Westin KL／來源
【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年春節與齋戒月罕見重疊，大年初二（02/18）正逢齋戒月首日，華人新年與穆斯林齋戒月兩大節慶在馬來西亞同步展開，熱鬧延續近一個月！白天年貨大街與舞獅演出熱鬧登場，晚上各大飯店「開齋吃到飽」饗宴（Ramadan Buffet）接力上桌，是馬來西亞餐飲全年最受矚目的美食體驗。

齋戒月期間穆斯林白天禁食，日落後才以豐盛大餐開齋。馬來西亞各大飯店推出的開齋吃到飽盛饗宴集結上百道傳統美食，烤全羊、沙嗲、仁當咖哩、各式糕點……應有盡有！熱情的馬來西亞更歡迎非穆斯林的旅客一同感受日落時刻全場一起開齋的獨特氛圍。

2026過年期間前往馬來西亞度假，除了可感受當地華人濃濃的春節氛圍，更可難得地同時體驗齋戒月的開齋盛宴，不只是雙倍的美食熱潮，更是一次珍貴的文化體驗！以下精選吉隆坡5家頂級飯店「開齋吃到飽」饗宴，錯過就得再等一年。

▲吉隆坡宴賓雅酒店準備350道經典料理款待所有賓客。　圖：吉隆坡宴賓雅酒店Impiana KLCC Hotel／來源
◉ 吉隆坡五大必吃「開齋吃到飽」饗宴

◎ 吉隆坡宴賓雅酒店／Impiana KLCC

「2026 齋戒月市集饗宴」（Bazaar Ramadan Buffet Jalan Pinang 2026）

饗宴以齋戒月市集為概念，集結多達350道經典料理與檔口美食。招牌必吃包括慢火煨燉的香料羊肉飯（Nasi Briyani Gam Kambing）、巨港椰奶燉羊小腿（Kurma Betis Kambing Palembang），以及整場饗宴的重頭戲－經中東香料醃製數小時、慢火烤至外皮金黃酥脆的中東烤全羊。

熬煮數小時至濃稠滑順的齋戒月什錦粥（Bubur Lambuk）也是必吃的馬來傳統料理。主廚現場親自甩製的印度甩餅（Roti Canai）也被譽為吉隆坡最棒的印度煎餅之一。壓軸甜點區共提供多達15道道地傳統與國際甜點，還有18種口味的31冰淇淋作為開齋的完美收尾。

▲吉隆坡艾美酒店以200多道各式特色料理呈現全新開齋體驗。　圖：吉隆坡艾美酒店Le Méridien KL／來源
◎ 吉隆坡艾美酒店／Le Méridien KL

「經典風味傳承饗宴」（Sajian Santapan Rasa Warisan buffet dinner）

今年齋戒月，吉隆坡艾美酒店以超過200道料理呈現全新開齋體驗。其中最受矚目的是獨創的慢烤醃製碎牛肉（Slow Roasted Marinated Ground Beef），選用頂級牛絞肉，搭配發酵酸菜與蒜辣椒醬，佐以香脆起司薄餅碎片，重新詮釋傳統風味。飯店亦推出結合住宿與餐飲的套裝方案，內含馬幣100元餐飲折抵的「住宿+餐飲」套裝，讓賓客盡享度假時光。

▲吉隆坡威斯汀飯店以戶外市集風格呈現馬來西亞齋戒月熟悉的飲食場景。　圖：吉隆坡威斯汀飯店The Westin KL／來源
◎ 吉隆坡威斯汀飯店／The Westin KL

「我們的故事饗宴」（Cerita Kita Buffet Dinner）

吉隆坡威斯汀飯店以「我們的故事」為主題，打造結合市集風格與多元料理的開齋饗宴。戶外用餐區設計為攤位形式，重現齋戒月熟悉的飲食場景。招牌菜色包括「坦都里烤全羊（Kambing Tandoori Golek）」與「發酵榴槤燉巴丁魚（Gulai Tempoyak Ikan Patin）」，展現馬來料理的經典風味；粵式瓦煲雞飯、豬腸粉及鑊氣十足的中式熱炒，則與印度及西式料理並陳，完整呈現馬來西亞多元文化交織的餐桌風景。  

▲烤全羊為吉隆坡希爾頓逸林酒店的招牌菜色。　圖：吉隆坡希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton KL／來源
◎ 吉隆坡希爾頓逸林酒店／DoubleTree by Hilton KL

「齋戒月傳奇經典饗宴」（Santapan Lagenda Ramadan Dinner Buffet）

吉隆坡希爾頓逸林酒店 Makan Kitchen 餐廳以「傳奇經典饗宴」為主題，呈現馬來西亞傳統開齋料理，並請來樂隊現場演奏1990至2000年代初的當地金曲，為賓客帶來味覺與聽覺的雙重享受。菜色由資深廚師團隊精心製作，主打烤全羊、貓山王炸榴槤、仁當羊頸肉（Rendang leher kambing）與仁當牛小排（Rendang iga lembu），完整展現經典馬來風味，為追求精緻開齋體驗的旅客提供兼具味覺與文化特色的餐桌選擇。  

▲吉隆坡塔的開齋饗宴可一邊享用美食一邊欣賞城市夜景。　圖：馬來西亞觀光局／來源
◎ 吉隆坡塔／Kuala Lumpur Tower

「馬來鄉村風味饗宴」（Citarasa Santapan Desa）

饗宴設於吉隆坡塔288公尺高空的 Sky Mega Hall，是東南亞最高的宴會廳之一。賓客可在享用美食的同時，飽覽吉隆坡360度城市景觀。為維持用餐品質，每日限量接待220人，被視為吉隆坡最具指標性的高端開齋體驗之一。

2026年主題以馬來鄉村飲食文化為靈感，將傳統馬來鄉村菜色與精緻餐飲結合，在細膩款待中展現料理純樸魅力。最大亮點是每週輪換菜單，四組套餐涵蓋200多道傳統馬來菜餚，每週來訪都有新驚喜。

▲齋戒月市集有許多限定美食。　圖：馬來西亞觀光局／來源
◉ 2026吉隆坡走春攻略

今年農曆春節適逢齋戒月，馬來西亞各大飯店聯手祭出雙節優惠，各大景點與百貨商場亦維持營運。旅客可規劃獨特的「一日雙節」行程：白天前往天后宮祈福、走訪茨廠街觀賞舞龍舞獅；午後轉往齋戒月市集，探索平時難尋的馬來傳統糕點與工法講究的限定料理；入夜後則於飯店享用開齋盛宴。

馬來西亞華人文化深厚，中文、閩南語及客語皆可通行，為台灣旅客打造溝通無礙的便利旅程。交通方面，台北直飛吉隆坡航線選擇充足，由中華航空、長榮航空、星宇航空、馬來西亞國際航空、亞洲航空及峇迪航空等6家航空公司營運，每週共39班。此外，亞洲航空亦提供每週4班高雄直飛吉隆坡的航班。台馬航線班次密集，行程安排更具彈性，為春節出國提供更多選擇。

